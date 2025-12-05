  • Megjelenítés
FONTOS Történelmi felvásárlás jöhet a filmiparban - Egy kézbe kerülhet Netflix és az HBO
Spanyolországban terjeszkedhet a Gránit Bank
Bank

Spanyolországban terjeszkedhet a Gránit Bank

Portfolio
Egyéves romániai működése után több európai uniós piacon is vizsgálja a terjeszkedés lehetőségét a Gránit Bank - írja tőzsdei közleményében.

Újabb országokban is elérhetővé tenné a Gránit Bank lakossági szolgáltatásait digitális platformján keresztül, a romániai működéshez hasonlóan határon átnyúló szolgáltatásnyújtás formájában – írja a Gránit.

Spanyolország kapcsán a bevezetés előkészítése elindult,

a tervezett terjeszkedés részleteiről, az új piacokkal kapcsolatos döntésekről és az ezekhez kapcsolódó lépésekről a Gránit a jövőben is „megfelelő időben, a megszokott kommunikációs csatornákon keresztül fogja tájékoztatni a befektetőket.”

A bank elektronikus csatornáin keresztül 2024. október 18-a óta Romániában is kiszolgál – határon átnyúló szolgáltatás formájában – lakossági ügyfeleket.

Még több Bank

Befektetési sztorivá vált az MBH Bank, szintet lép az otthonteremtési ökoszisztéma

Mesterséges intelligencia stratégiát ír elő minden hazai banknak az MNB

Vételre ajánlják a Gránit Bank részvényeit

Az indulás óta több mint 10 000 számlát nyitottak lakossági ügyfelek,

ennek tapasztalatai alapján mérlegeli a további EU-s országokba történő belépést a bank.

granit chart
Kapcsolódó cikkünk

Vételre ajánlják a Gránit Bank részvényeit

Tőzsdeláz a magyar piacon - Ezekbe a részvényekbe fektethetsz most be!

Újabb okosórás fizetés érkezett meg Magyarországra

Ez most a legújabb divat: már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Jó hangulatban indul a nap a magyar tőzsdén

Fizetőgyűrűk Magyarországon: újabb bank lépett

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Putyin új részleteket árult el a maratoni béketárgyalásról: „Elegem van!”
Amerika magára hagyhatja Európát, Trump hamarosan találkozhat Putyinnal – Háborús híreink pénteken
Hiába akadtak ki a magyar bankok, változik az ingyenes készpénzfelvétel felső határa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility