Újabb országokban is elérhetővé tenné a Gránit Bank lakossági szolgáltatásait digitális platformján keresztül, a romániai működéshez hasonlóan határon átnyúló szolgáltatásnyújtás formájában – írja a Gránit.
Spanyolország kapcsán a bevezetés előkészítése elindult,
a tervezett terjeszkedés részleteiről, az új piacokkal kapcsolatos döntésekről és az ezekhez kapcsolódó lépésekről a Gránit a jövőben is „megfelelő időben, a megszokott kommunikációs csatornákon keresztül fogja tájékoztatni a befektetőket.”
A bank elektronikus csatornáin keresztül 2024. október 18-a óta Romániában is kiszolgál – határon átnyúló szolgáltatás formájában – lakossági ügyfeleket.
Az indulás óta több mint 10 000 számlát nyitottak lakossági ügyfelek,
ennek tapasztalatai alapján mérlegeli a további EU-s országokba történő belépést a bank.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Több mint egymilliárd eurós hitelszerződést kötött az MVM egy új erőmű építéséhez
Ez a cég történetének legnagyobb hitelkerete.
MVM-vezér: orosz gáz nélkül is ellátható Magyarország, de az árak emelkedni fognak
Mátrai Károly felvázolt a lehetséges forgatókönyvet.
Mesterséges intelligencia stratégiát ír elő minden hazai banknak az MNB
Megjött az ajánlás.
Elkerülte a felsülést Merkel utódja, de a cechet a következő generációk állhatják
Megszavazták a nyugdíjtörvényt.
Putyin megállapodott a világ legnépesebb országával: 70 pontos listát tettek közzé
Megjelent a dokumentum.
Baleset miatt nem jár Budapesten a nagykörúti villamos
Személygépkocsivel ütközött egy villamos.
Spanyolországban terjeszkedhet a Gránit Bank
Több lehetőséget is vizsgál.
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatal
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer használatos termékek ugyan megkönnyítik a mindennapokat, de közben hozzáj
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .