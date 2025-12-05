Hiába akadtak ki a magyar bankok, változik az ingyenes készpénzfelvétel felső határa

Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága csütörtökön gyakorlatilag előkészítette a terepet a jövő heti zárószavazáshoz, amely az ingyenes készpénzfelvételi limit megduplázásáról dönthet - szúrta ki a hvg.hu. A módosítás több mint egy évtized után
150 ezerről 300 ezer forintra emelné azt a maximális összeget, amelyet a számlatulajdonosok havonta díjmentesen vehetnek fel bankautomatákból.
A gazdasági bizottság előterjesztése szerint tizenkét év után időszerű az ingyenes készpénzfelvétel felső határának megemelése. A jelenlegi szabályhoz hasonlóan továbbra is legfeljebb két alkalommal lehet felvenni a teljes összeget egy hónapban. Újdonság, hogy a
változtatás a hitelkeret terhére végzett készpénzfelvételekre is kiterjed.
A Magyar Bankszövetség élesen bírálta a tervezett lépést. Szerintük a probléma gyökere a 0,9 százalékos tranzakciós illeték, amely minden bankautomatás készpénzfelvételt terhel. A közleményük arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi adózási környezetben a javaslat valójában újabb terhet ró a bankokra.
Az érdekvédelmi szervezet hangsúlyozta: az ingyenesség látszata mögött valós költségek vannak, amelyeket végső soron az ügyfelek viselnek más csatornákon keresztül. Ez azokat is érinti, akik nem vesznek fel készpénzt.
A duplázással
az eddigi havi 1350 forintról havi 2700 forintra nő a bankok tranzakciós illeték fizetési kötelezettsége egyetlen számla esetében,
amennyiben az ügyfél pont kihaszálta eddig, és ezután is kihasználja a készpénzfelvétel új, maximális díjmentességi határát. Elemzésünk a témáról:
Emellett ATM-telepítési kötelezettség is sújtja a bankokat: 2025. december 31-éig az 1000 főnél nagyobb, 2026. december 31-éig az 500-1000 fő közötti településeken kell valamelyik banknak a kormány által meghatározott beosztás szerint automatát telepítenie.
