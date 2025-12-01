  • Megjelenítés
1500 milliárd eurós energiaforradalom indul: Magyarország is bekerült a gigantikus EU-projektbe
Uniós források

1500 milliárd eurós energiaforradalom indul: Magyarország is bekerült a gigantikus EU-projektbe

Az Európai Bizottság 235 határokon átnyúló energiaberuházásnak adott uniós kiemelt státuszt, amelyek összesen akár több százmilliárd eurónyi befektetést mozgathatnak meg a következő években. A projektek között több magyar érintettségű fejlesztés is szerepel, köztük villamosenergia-összekötések, okoshálózati beruházások és egy új magyar–szlovák hidrogén-infrastruktúra. Brüsszel szerint ezek a fejlesztések felgyorsítják a kontinens energiabiztonságának, versenyképességének és klímasemlegességének megvalósítását.
Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025
Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!
Információ és jelentkezés

Az Európai Bizottság hétfőn bejelentette, hogy 235 határokon átnyúló energiaprojekt kapja meg a közös érdekű (project of common interest, PCI) vagy közös jelentőségű (project of mutual interest, PMI) projekt minősítést, amely különleges státuszt jelent az uniós infrastruktúra-fejlesztési keretrendszerben.

A most kijelölt beruházások jogosultak lesznek a Connecting Europe Facility (CEF) Energy forrásaira, gyorsított engedélyezésre és egyszerűsített szabályozási eljárásokra.

Az Európai Bizottság szerint a projektcsomag a 2024–2040 közötti időszakra becsült, mintegy 1500 milliárd eurós európai infrastruktúra-igény érdemi részét lefedi.

A projektek között 113 villamosenergia-, offshore- és okoshálózati fejlesztés, 100 hidrogén- és elektrolizáló-beruházás, 17 CO₂-szállítási infrastruktúra, három korszerűsített gázrendszer és két, a földgázszigeten lévő Málta és Ciprus összekötését célzó projekt szerepel. A Bizottság közlése szerint ezek a fejlesztések stratégiai szerepet töltenek be az EU energiabiztonságának növelésében, a zöld átmenet felgyorsításában és a versenyképesség megerősítésében. A mostani lista a 2022-ben megújított TEN-E rendelet második kiadását jelenti, amely már a fosszilis fejlesztések háttérbe szorítását és a zöld, ellenálló infrastruktúrák támogatását helyezi előtérbe.

Még több Uniós források

Üzent az uniós biztos a magyar kormánynak: ez vár Magyarország EU-forrásaira

Von der Leyen: az EU végveszélyét jelentő fenyegetés már sokkal közelebb van

Az EU legfőbb vívmánya totális kudarcot vallott, a szakértők szerint katasztrofális a helyzet

Az eszköz lényege, hogy a közös érdekű projektek egy egységes európai energiapiac kiépítését szolgálják, és előre hozzák a klímasemlegességi célok megvalósítását. A PCI/PMI-státusz gyorsabb tervezési és engedélyezési folyamatot, erősebb politikai koordinációt, valamint kiemelt hozzáférést jelent a Connecting Europe Facility forrásaihoz.

Az Európai Bizottság szerint az uniós energiaátállás csak akkor lesz olcsó és hatékony, ha a villamosenergia-, hidrogén- és szén-dioxid-hálózatok összekapcsolása minden tagállamban előre halad.

A döntést követően az uniós végrehajtó testület vezető tisztviselői hangsúlyozták, hogy a mostani projektlista nem egyszerű infrastruktúra-fejlesztés, hanem az Energiaunió gerince. Teresa Ribera alelnök szerint ezek

nem csupán határokon átnyúló beruházások, hanem az Energiaunió létfontosságú érrendszere, amelyek egy olyan Európát alapoznak meg, ahol a zöld, versenyképes és biztonságos energia nem ígéret, hanem közös valóság.

Dan Jørgensen energiaügyi biztos úgy fogalmazott, hogy a kiválasztott projektek döntő szerepet játszanak majd abban, hogy a kontinens „tisztább, olcsóbb és biztonságosabb energiát” tudjon biztosítani a lakosságnak és a vállalkozásoknak.

Magyarország több jelentős projektben is érintett a kiadott lista szerint, így például a magyar–román „Cluster Hungary–Romania” keretében új nagyfeszültségű összeköttetések épülnek ki Józsa és Nagyvárad között, valamint a Békéscsaba–Nadab határszakaszon, miközben Románián belül több nagy kapacitású vezetékszakasz és alállomás korszerűsítése is a projektcsomag része.

A hidrogén-infrastruktúra területén kiemelt beruházás a „SK–HU hidrogénkorridor”, amely a szlovák és magyar belső hálózatok összekapcsolásával teremti meg a régió egyik első nagyléptékű hidrogénfolyosóját.

Emellett Magyarország részt vesz a Danube InGrid okoshálózati projektben, amely a magyar és szlovák villamosenergia-rendszer fogyasztói és termelői adatainak integrált kezelését teszi lehetővé, valamint a Selena és Tune regionális hálózati modernizációs programokban is, amelyek a cseh–magyar–szlovák, illetve a szlovén–magyar–szlovák villamosenergia-hálózat ellenálló képességét növelik.

Az Európai Bizottság a következő hetekben a két társjogalkotó elé terjeszti a projektlistát, amelyet az Európai Parlament és az Európai Tanács két hónap alatt fogadhat el vagy utasíthat el – azonban nem módosíthatja.

A formális jóváhagyást követően a Bizottság intenzívebb koordinációt ígér a tagállamokkal, hogy a beruházások a lehető leggyorsabban megvalósuljanak.

A döntéshez kapcsolódva ezen a héten rendezik meg a PCI Energy Days szakmai eseményt is, amely a kiválasztott projektek gyakorlati megvalósítására fókuszál.

A mostani bejelentés azt jelzi, hogy az EU a következő évtizedben radikálisan fel kívánja gyorsítani az energiaátállást – és ehhez minden tagállamnak, így Magyarországnak is fejlesztésekkel kell hozzájárulnia. A Bizottság szerint a kontinens energiabiztonsága és versenyképessége azon múlik, hogy az új villamosenergia-hálózatok, hidrogénfolyosók és CO₂-szállító rendszerek időben elkészülnek-e, és képesek-e kiszolgálni az egyre növekvő energiaigényeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Kongatják a vészharangokat, az évezred eleje óta nem látott válságban az EU legerősebb országa
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Üzent az uniós biztos a magyar kormánynak: ez vár Magyarország EU-forrásaira
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility