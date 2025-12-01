  • Megjelenítés
Semelyik szomszédjával nem tud megmaradni a világ egyik legsötétebb diktatúrája - Újabb támadásról érkeztek hírek
Semelyik szomszédjával nem tud megmaradni a világ egyik legsötétebb diktatúrája - Újabb támadásról érkeztek hírek

MTI
Öt kínai állampolgár életét vesztette, további öt pedig megsebesült Tádzsikisztánban az elmúlt héten, miután Afganisztán felől indított támadások érték a határ menti térséget - közölték hétfőn a tádzsik hatóságok és Kína dusanbei nagykövetsége.

A kínai nagykövetség közleménye szerint vasárnap kínai állampolgárok ellen követtek el fegyveres támadást az afgán határ közelében. Egy korábbi, pénteki incidensben - amelyben a tádzsik hatóságok állítása szerint drónokról ledobott gránátokat is bevetettek - három kínai állampolgár életét vesztette. A nagykövetség felszólította a kínai vállalatokat és állampolgárokat, hogy haladéktalanul hagyják el a térséget.

Emomali Rahmon tádzsik elnök hivatala hétfőn közölte, hogy az elnök a biztonsági szolgálatok vezetőivel találkozott, és a határvédelem megerősítéséről tárgyalt. A hivatal szerint Rahmon "határozottan elítélte az afgán állampolgárok törvénytelen és provokatív tettét", és arra utasította a hatóságokat, hogy tegyenek hatékony lépéseket az ehhez hasonló incidensek megelőzésére.

A mintegy 11 milliós Tádzsikisztán és az afganisztáni tálib vezetés között továbbra is feszült a viszony. A tádzsik kormány korábban már felhívta a figyelmet a határ menti területeken aktív fegyveres és bűnözői csoportok jelentette fenyegetésekre, míg Kína jelentős befektetőként az ország stabilitásában érdekelt. Az afgán külügyminisztérium hétfőn nem kommentálta a támadást, de

a múlt héten egy meg nem nevezett, a térség destabilizálására törekvő csoportot tett felelőssé a korábbi támadásért, és együttműködést ígért a tádzsik hatóságokkal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

