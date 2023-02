210 milliós Gloster-részexitet jelentett be a Széchenyi Alapok

Portfolio 2023. február 22. 11:00

A Széchenyi Alapok 2020 áprilisában fektetett be a technológiai cégcsoportba 764 millió forintot, 200 forintos árfolyamon, amelynek egy részét most 850 forintos árfolyamon értékesítette egy 210 millió forint összértékű részvénycsomagban. Az alapkezelő ugyanakkor továbbra is tartja részvényeinek nagyobb részét, mert további növekedési potenciált lát a cégben, amely tavaly történetének legsikeresebb évét zárta: a társaság által közölt előrejelzések szerint árbevétele 20-30%-kal, adózott eredménye pedig 40-50%-kal nőhetett. A befektetés eredeti célja a hozam realizálásán túl a magyar tőzsde fejlesztése is volt, a tőkeemelés a Gloster Xtend piacra lépésének keretében történt.