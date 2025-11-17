Hihetetlen mérföldkövet léptek át a magyar befektetési alapok

A tőkevonzás és a hozamok eredőjeként a BAMOSZ-tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 377 milliárd forinttal növekedett októberben, a gyors növekedést nagyobb részben a tőkeáramlások (nettó +215 milliárd forint), kisebb részben a pozitív hozamok (+162 milliárd forint) hajtották – derül ki a szervezet friss adataiból.
A hónap végére a vizsgált alapkezelők összesen 20 203 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban,
ez az előző hónaphoz képest 1,9%-os, az egy évvel korábbi szinthez képest pedig 17,4%-os növekedést takar.
Az október végi állapot szerint a kötvényalapok a legnépszerűbbek, itt közel 6200 milliárd forintot tartanak a befektetők, a második és harmadik helyet az abszolút hozamú (3365 milliárd) és a vegyes (3201 milliárd) alapok szerezték meg, míg a részvényalapok 1639 milliárd forintnyi állományt tudtak felmutatni október végén.
A havi tőkeáramlás terén is változatos kép mutatkozik, a pénzpiaci alapokból 2,7 milliárd forintnyi tőke távozott a hónapban, míg a kötvényalapok összesen nettó 15,6 milliárd forintnyi kiáramlást szenvedtek el. Megjegyzendő, hogy a kötött (rövid vagy hosszú) futamidejű kötvényalapokkal szemben a szabad futamidejű kötvényalapok pozitív nettó áramlást könyvelhettek el.
A vegyes alapokhoz a BAMOSZ mérése szerint 19,4 milliárd forintnyi tőke érkezett a hónapban, hasonló összegű (20 milliárdos) nettó beáramlás mutatkozott a részvényalapoknál is.
Ráadásul a tőzsdéken is pozitív hangulat uralkodott, ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy a részvényalapok kezelt vagyona egy hónap alatt 4,9%-kal növekedjen.
Ennél is nagyobb volt a befektetői érdeklődés az abszolút hozamú alapok iránt, itt 63 milliárdos nettó értékesítés szerepel a kimutatásokban. A pozitív hozamok is segítették a gyarapodást, így októberben 2,7%-os növekedés ment végbe a kategória vagyonában.
A tőkevédett alapokhoz 8,1 milliárdnyi, a származtatott alapokhoz 7,5 milliárdnyi tőke érkezett múlt hónapban, mialatt az ingatlanalapok 7,1 milliárdnyi nettó tőkekiáramlást szenvedtek el.
Az árupiaci alapok esetében közel 13,5 milliárdnyi nettó tőkebeáramlást mutatnak a statisztikák. A hozamok is hozzájárultak a növekedéshez, így az árupiaci kategória vagyonváltozása +11,4% lett a hónapban. A BAMOSZ mérése szerint a főként intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokba nettó értelemben 109 milliárdnyi friss tőke érkezett.
Év eleje óta a vizsgált befektetési alapok együttesen mintegy 1471 milliárd forintot voltak képesek bevonzani (nettó értelemben),
a tőkebeáramlás közel felét az abszolút hozamú alapok "tették zsebre", míg a vegyes és a zártkörű alapok hozzávetőleg 300-300 milliárd forintnyi nettó értékesítést produkáltak. A részvényalapok a negyedik helyet szerezték meg 185 milliárdos nettó beáramlással, az év veszteseinek pedig a kötvényalapok tekinthetők, innen tíz hónap alatt nettó értelemben 185 milliárd forint távozott.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
