Bedobta a törölközőt a Wall Street-i elemző: ítéletet mondott a Microsoftról és az Amazonról

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

Alexander Haissl kedden

vételről semlegesre minősítette a Microsoftot és az Amazont.

A hírre a nyitás előtti kereskedésben mindkét papír több mint 1,5%-ot esett. A Bloomberg adatai szerint ez az első leminősítése a 2022. júniusi lefedettségindítás óta.

Haissl szerint az iparág "Higgyétek el: a Gen-AI olyan, mint a korai felhő 1.0" narratívája már nem állja meg a helyét, mert a fundamentális gazdaságosság "jóval gyengébb a feltételezettnél".

A lépéssel Haissl szembement az elemzői konszenzussal. A Bloomberg szerint a Microsoft és az Amazon papírjaira az elemzők több mint 90%-a továbbra is vételt ajánl, és egyik részvényre sincs eladási minősítés.

Haissl 2022-ben csatlakozott a céghez (akkor Redburn Ltd. néven), és a Microsoft illetve az Amazon követését vételi ajánlással indította, kiaknázatlan felhőpiaci potenciáljukra hivatkozva. Azóta az Amazon árfolyama több mint duplázott, a Microsofté pedig 98%-ot emelkedett.

Lefedettsége további három részvényre terjed ki. Szeptemberben eladással indította az Oracle-t, amely azóta nagyjából 25%-ot esett. A Snowflake-et 2024 márciusában semlegesről eladásra rontotta, ez azonban eddig nem igazolódott vissza: a papír közel 60%-ot erősödött. A MongoDB-re továbbra is semleges ajánlást tart fenn.

A technológiai cégek tízmilliárd dollárokat költenek AI-infrastruktúrára, miközben egyre több befektető aggódik a gyorsan avuló eszközök – például a grafikus processzorok és a szerverek – értékvesztése miatt.

A Gen-AI marzsok már eleve hosszabb, 5–6 éves értékcsökkenési időt feltételeznek, szemben a korai felhő korszak három évével. Azonos feltételek mellett ez azt jelenti, hogy a Gen-AI tőkeigénye lényegesen magasabb, miközben az árazási erő jóval gyengébb.

– írta Haissl. A nagy technológiai cégek eszközértékcsökkenéséről Michael Burry is megszólalt, sejtelmes bejegyzésekben.

Haissl szerint az is nagyobb kockázat, hogy a vállalatok túlméretezik beruházásaikat, mert "a Gen-AI egy felduzzasztott, nem hatékony stacken skálázódik, míg a felhő 1.0 csak a hatékonyság elérése után skálázódott".

A Rothschild & Co. Redburn a Microsoft célárát 560 dollárról 500 dollárra csökkentette, az Amazonét 250 dolláron hagyta.

A Redburn mélyelemzéseiről ismert, gyakran több tíz oldalas írásokkal. A múlt hónapban egyik elemzőjük, Dominic Ball tűnt ki: ő volt az egyetlen, aki eladásra minősítette a Fiservet a részvény súlyos lejtmenete előtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ