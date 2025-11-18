  • Megjelenítés
FONTOS Ebbe a két befektetésbe zúdítja a pénzét Soros György – Érdemes rá hallgatni?
Alaposan elromlott a hangulat, esnek az amerikai tőzsdék
Alaposan elromlott a hangulat, esnek az amerikai tőzsdék

Portfolio
Ismét visszatértek a technológiai részvények magas értékeltségével, illetve az esetleges AI-lufival kapcsolatos befektetői aggodalmak, melyek hangulatromláshoz vezettek a nemzetközi részvénypiacokon. Ázsiában komoly mínuszokat lehetett látni, a japán piac több mint 3 százalékot esett, és az európai tőzsdék is nyomás alatt vannak, beleértve a magyar piacot. Az USA-ban ugyancsak esnek a tőzsdék, miközben a befektetők már az Nvidia holnap érkező gyorsjelentését várják.

A makrogazdasági eseményeket tekintve, az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,5%-on hagyta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa. Ezzel a kondíciók több mint egy éve nem változtak, hamarosan azonban az infláció esésével akár izgalmas döntések is jöhetnek.  
Hasonló témákról is szó lesz november 26-i ingyenes rendezvényünkön, ahol az MBH Bank szakértői segítenek eligazodni a részvénybefektetések világában, gyakorlati példákon keresztül bemutatva, hogyan építhető fel egy kiegyensúlyozott portfólió. Részletek és jelentkezés itt.
Továbbra is esésben az amerikai tőzsdék

Nemcsak az európai - köztük a magyar - tőzsdék estek kedden, esésben vannak az amerikai részvényindexek is. A Dow Jones 1,3 százalékos, az S&P 500 0,8 százalékos, a Nasdaq 1,1 százalékos mínuszban van.

PGwbcctU
A magyar piac sem úszta meg a tőzsdei esést

A nemzetközi piacokon tapasztalt hangulatromlás a magyar tőzsdét is elért, jelentős mínuszban zárt a BUX.

Tovább a cikkhez
A magyar piac sem úszta meg a tőzsdei esést
Kiteríti lapjait az Nvidia, masszív mozgás jöhet a piacon

Az opciós piac 7%-os árfolyamkilengést áraz az Nvidia szerdai gyorsjelentése előtt, ami a jelenlegi, mintegy 4,6 billió dolláros értékeltség mellett akár 320 milliárd dolláros piaciérték-ingadozást okozhat.

Tovább a cikkhez
Kiteríti lapjait az Nvidia, masszív mozgás jöhet a piacon
Az USA is esik, Európa egyre csúnyább

Mínuszban indítják a kereskedést az amerikai tőzsdék, Dow 1 százalékot, az S&P 500 0,5 százalékot, a Nasdaq pedig 0,4 százalékot esett. Eközben az európi tőzsdéken gyorsul a lejtmenet, DAX már 1,7 százalékos mínuszban van, a CAC 1,8 százalékot esett, az olasz és a spanyol tőzsde pedig 2 százalék feletti gyengülést mutat.

QtXQ1Axz
Nem enyhül a nyomás

A délutáni órákban továbbra is esés látszik a tőzsdéken, összhangban a globális piacokon tapasztalható hangulatromlással, miután felerősödtek az AI-részvényekkel kapcsolatos aggodalmak.

A DAX és a CAC 1,5 százalékos mínuszban van, a FTSE 100 pedig 1,3 százalékot gyengült. A régiót összefogó Stoxx 600 index 1,5 százalékot esett.

1Tm4eiUU
Bedobta a törölközőt a Wall Street-i elemző: ítéletet mondott a Microsoftról és az Amazonról

A Rothschild & Co. Redburn semlegesre vágta a Microsoft és az Amazon részvényeinek ajánlását, mert a generatív AI-hez fűzött bikapiaci narratívát egyre kevésbé tartja megalapozottnak - írta a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Bedobta a törölközőt a Wall Street-i elemző: ítéletet mondott a Microsoftról és az Amazonról
Megatrendek forgatják fel a részvénypiacokat – Szakértők mondják el, hogy mibe tegyük a pénzünket

A részvénybefektetések világa folyamatosan változik, és a mai gazdasági környezetben különösen fontos megérteni, hogyan illeszthetők be a részvények hatékonyan egy kiegyensúlyozott portfólióba. 2025. november 26-án a Radisson Blu Béke Hotelben megrendezésre kerülő ingyenes rendezvényünk egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy az MBH Bank szakértőivel együtt járjuk körül a részvénybefektetések aktuális kérdéseit. Tekintse meg a részletes programot és az előadók teljes listáját!

Tovább a cikkhez
Megatrendek forgatják fel a részvénypiacokat – Szakértők mondják el, hogy mibe tegyük a pénzünket
Váradi József a Wizz Airről: lassan kezd látszani a fény az alagút végén

Már látszik a fény az alagút végén – mondta el Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a hajtőműproblémákkal kapcsolatban a légitársaság mai sajtótájékoztatóján. A cégvezető bejelentette, hogy egy újabb gép érkezik a budapesti bázisra, bővül a kapacitás és hat új célállomásra közlekedik jövőre a Wizz Air Budapestről. A befektetőknek annyit üzent a történelmi mélyponton lévő árfolyam kapcsán, hogy „most kell vásárolni”. Hasonló témákról is szó lesz november 26-i ingyenes rendezvényünkön, ahol az MBH Bank szakértői segítenek eligazodni a részvénybefektetések világában, gyakorlati példákon keresztül bemutatva, hogyan építhető fel egy kiegyensúlyozott portfólió. Részletek és jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Váradi József a Wizz Airről: lassan kezd látszani a fény az alagút végén
Nem javul a hangulat

Továbbra is negatív hangulat uralkodik a piacokon, a DAX 1,1 százalékos mínuszban van, a CAC 1,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,9 százalékot gyengült.

A magyar piac ugyancsak esik, a BUX 0,8 százalékos mínuszban van. A blue chipek közül egyedül a Richter emelkedik, 0,3 százalékos pluszban van a gyógyszergyártó árfolyama, míg az OTP 0,7 százalékot, a Mol 1,2 százalékot, a Magyar Telekom pedig 1,6 százalékot esett.

giYQrFDt
A Google vezére szerint senki sem ússza meg, ha kidurran az AI-lufi

Sundar Pichai, az Alphabet (Google) vezérigazgatója szerint, ha kipukkad az AI-lufi, egyetlen cég sem maradna érintetlen - közölte a BBC.

Tovább a cikkhez
A Google vezére szerint senki sem ússza meg, ha kidurran az AI-lufi
Vigyázat, TBSZ-tranzakciókkal is lehet piaci manipulációt elkövetni

Az adóelőnyök kihasználására használt tartós befektetési számlák tőkepiaci kereskedésbe vonása tiltott piaci manipuláció gyanúját vetheti fel, ha az adott tranzakciók torzítják az érintett eszközök keresletét, kínálatát – figyelmeztet közleményében a Magyar Nemzeti Bank. A felügyeleti szerv szerint célszerű előzetesen információt kérni, ha valaki nem rendelkezik kellő ismeretekkel az aggályos kereskedési magatartásokról.

Tovább a cikkhez
Vigyázat, TBSZ-tranzakciókkal is lehet piaci manipulációt elkövetni
Tovább ütik a bitcoint, gyakorlatilag kinullázta idei nyereségét

A bitcoin kedden, hét hónap után először, 90 ezer dollár alá esett, ezzel lényegében teljesen elolvadt a legértékesebb kriptoeszköz idei hozama.

Tovább a cikkhez
Tovább ütik a bitcoint, gyakorlatilag kinullázta idei nyereségét
Rosszul indul a nap Európában

Jelentős mínuszban indítják a napot az európai tőzsdék, a DAX és a CAC 1,3 százalékkal került lejjebb, míg a FTSE 100 1 százalékot esett. A milánói börze is lejjebb került 1,5 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 1,3 százalékot esett.

HfO9LGB1
Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde

A gyenge nemzetközi hangulatban esik a magyar tőzsde, bár a BUX relatíve jól tartja magát európai társaihoz képest.

Tovább a cikkhez
Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Megszólalt a Concorde a Wizz Airről: közel kétszer ennyit érhet a részvény

Nem változtatott a Wizz Air részvényeire vonatkozó célárán a Concorde elemzője, 20 fontos célárral továbbra is vételre ajánlja a papírokat, ami 87 százalékos felértékelődési potenciált jelent a jelenlegi árfolyamhoz képest. November 26-i ingyenes rendezvényünkön szó lesz arról is, hogy hol a részvények helye a portfóliónkban. Részletek és jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Megszólalt a Concorde a Wizz Airről: közel kétszer ennyit érhet a részvény
Véleményt mondott a Concorde az AutoWallisról

Az AutoWallis tegnap reggel publikálta harmadik negyedéves gyorsjelentését, amelyet követően a Concorde friss elemzéssel jelentkezett. Az elemzőház továbbra is vételre ajánlja a papírt, a célárát pedig megtartotta 200 forinton.

Tovább a cikkhez
Véleményt mondott a Concorde az AutoWallisról
Rendkívüli közgyűlést tart a 4iG

Rendkívüli közgyűlést hívott össze december 17-re a 4iG, melyen vezető tisztségviselő megválasztásáról dönthetnek a részvényesek.

Tovább a cikkhez
Rendkívüli közgyűlést tart a 4iG
Esés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,9 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,8 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 3,64 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,92 százalékot esett, míg a CSI 300 0,18 százalékkal került lejjebb.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,2 százalékot eshet, a CAC 0,45 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,85 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,47 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,7 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,93 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma kora reggel Magyarországon több lényeges adat is megjelenik majd: a KSH közzéteszi a szeptemberi kereseti statisztikákat, az MNB publikálja az októberi nemzetközi tartalékokat, valamint a háztartások és az államháztartás pénzügyi számláit. A nap második felében a piac szempontjából legfontosabb esemény az MNB novemberi kamatdöntése lesz. Nemzetközi fronton délelőtt érkezik a német ZEW-hangulatindex, délután pedig az amerikai ipari termelés és a kapacitáskihasználtság októberi számai. A kedd így folyamatosan új adatokat hoz majd a gazdasági aktivitás alakulásáról.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 40,9 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,5 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,9 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 54,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 590,24 -1,2% -1,6% 0,9% 9,5% 7,2% 56,4%
S&P 500 6 672,41 -0,9% -2,3% 0,1% 13,4% 13,7% 84,9%
Nasdaq 24 799,92 -0,8% -3,2% -0,1% 18,0% 21,6% 107,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 323,91 -0,1% -1,2% 5,8% 26,1% 30,2% 93,4%
Hang Seng 26 384,28 -0,7% -1,0% 4,5% 31,5% 35,8% -0,1%
CSI 300 4 598,05 -0,7% -2,1% 1,9% 16,9% 15,9% -6,1%
Európai részvényindexek              
DAX 23 590,52 -1,2% -1,5% -1,0% 18,5% 22,8% 79,6%
CAC 8 119,02 -0,6% 0,8% -0,7% 10,0% 11,7% 48,1%
FTSE 9 675,43 -0,2% -1,1% 3,4% 18,4% 20,0% 52,0%
FTSE MIB 43 767,28 -0,5% -0,3% 4,8% 28,0% 28,0% 104,2%
IBEX 16 172,6 -1,1% -0,1% 3,7% 39,5% 39,0% 103,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 362,2 0,1% -0,4% 4,3% 35,3% 38,0% 186,5%
ATX 4 820,59 -0,7% -0,3% 5,3% 31,6% 35,6% 93,0%
PX 2 480,93 0,0% 0,7% 6,0% 40,9% 48,0% 165,4%
Magyar blue chipek              
OTP 32 310 0,4% -1,6% 6,5% 49,0% 53,9% 176,9%
Mol 3 040 -0,2% 2,4% 10,8% 11,4% 15,1% 54,0%
Richter 9 685 -0,4% -0,4% -6,5% -6,9% -9,5% 44,6%
Magyar Telekom 1 740 0,0% -2,5% -2,6% 36,6% 46,5% 375,4%
Nyersanyagok              
WTI 60,66 -0,3% -0,5% 4,0% -16,3% -9,9% 47,1%
Brent 64,18 -0,3% 0,1% 4,7% -14,1% -11,1% 46,4%
Arany 4 060,6 -0,6% -0,8% -4,3% 54,7% 57,8% 115,2%
Devizák              
EURHUF 384,2250 0,0% 0,2% -1,4% -6,6% -6,0% 6,3%
USDHUF 331,2856 0,1% -0,2% -0,8% -16,6% -14,6% 8,8%
GBPHUF 436,5649 0,2% -0,1% -2,7% -12,3% -10,7% 8,2%
EURUSD 1,1598 -0,1% 0,4% -0,6% 12,0% 10,1% -2,3%
USDJPY 154,4300 0,0% 0,3% 2,7% -1,7% -0,3% 48,2%
GBPUSD 1,3177 0,3% 0,2% -1,6% 5,2% 4,3% -0,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 92 102 -2,5% -13,1% -13,5% -2,4% 1,1% 420,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,12 -0,3% 0,2% 3,4% -9,9% -7,4% 381,3%
10 éves német állampapírhozam 2,68 -0,1% 1,9% 5,4% 13,2% 13,8% -577,0%
10 éves magyar állampapírhozam 7,13 0,8% 3,9% 4,1% 7,7% 6,4% 222,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
