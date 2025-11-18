Alaposan elromlott a hangulat, esnek az amerikai tőzsdék

Továbbra is negatív hangulat uralkodik a piacokon, a DAX 1,1 százalékos mínuszban van, a CAC 1,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,9 százalékot gyengült.

A magyar piac ugyancsak esik, a BUX 0,8 százalékos mínuszban van. A blue chipek közül egyedül a Richter emelkedik, 0,3 százalékos pluszban van a gyógyszergyártó árfolyama, míg az OTP 0,7 százalékot, a Mol 1,2 százalékot, a Magyar Telekom pedig 1,6 százalékot esett.