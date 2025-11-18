Az elmúlt napokban egy súlyos korrupciós botrány borzolta a kedélyeket az ukrán fővárosban, az ügy pedig akár magas rangú politikusokat is érinthet. Könnyen lehet, hogy akár még a Volodimir Zelebnszkij elnök jobbkezének számító Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője is belebukik az ügybe. A fejleményeket kommentált Peszkov is a beszédében:

Nyilvánvaló, hogy a kijevi rezsim, mondjuk úgy, hogy megőrül

– hangsúlyozta az orosz kommunikációban megszokott megnevezéssel, amelyben „rezsimnek” nevezi az ukrán vezetést.

Szerinte a korrupciós ügy növeli a bizalmatlanságot az európai partnerek számár a kelet-európai ország felé, és ez még „komoly fejfájást fog okozni Kijevben”.

November 10-én robbant a hír, hogy az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) egy súlyos korrupciógyanús ügyet leplezett le, a szálak pedig a politikai elitig értek. Több magas rangú döntéshozónál is házkutatásokat tartottak, többen lemondtak a pozíciójukról, de volt, aki elmenekült az országból.

