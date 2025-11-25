Jelentős túljegyzéssel zárult a Shopper Park részvénykibocsátása

A Shopper Park Plus (SPP) tegnap sikeresen lezárta a nyilvános részvénykibocsátását, amelyet nagy érdeklődés kísért, és túljegyzéssel végződött. A tranzakció mértéke meghaladta a 100 millió eurót, olvasható a vonatkozó sajtóközleményben.

A vállalat szerint a több mint 100 millió eurós jegyzési szándék mögött

a várható magas euró osztalékhozam, a lengyel befektetések kedvező eszközhozama, valamint a fejlett piacokon tapasztalható csökkenő kamatkörnyezet áll.

A befektetői bizalmat tovább erősíti a részvény árfolyamának alacsony volatilitása, illetve a társaság jelentős, 7%-ot meghaladó osztalék kifizetése 2024-ben és 2025-ben.

A tőkeemelés keretében a társaság 9 300 000 darab „A” sorozatú, részvényenként 0,1 euró névértékű és 10,8 euró kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényt bocsát ki, amelyek a már kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, ugyanezen „A” sorozatba tartozó törzsrészvényekkel megegyező jogokat testesítenek meg.

Az Adventum által kezelt alapok továbbra is az SPP legnagyobb részvényesei maradnak. Az Adventum az elmúlt években kiemelkedően teljesített a piacon, jelentős tranzakciókat zárt a régió több országában.

A 8 lengyel bevásárlópark tervezett megvásárlása tovább diverzifikálja az SPP portfólióját,

ezzel a tranzakcióval 30 élelmiszer-központú kiskereskedelmi park tulajdonos-üzemeltetője lesz, emlékeztet a közlemény.

2025. 11. 24. Sikeres a Shopper Park Plus másodlagos részvénykibocsátása

