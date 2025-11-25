  • Megjelenítés
Jelentős túljegyzéssel zárult a Shopper Park részvénykibocsátása
Befektetés

Jelentős túljegyzéssel zárult a Shopper Park részvénykibocsátása

Portfolio
A Shopper Park Plus (SPP) tegnap sikeresen lezárta a nyilvános részvénykibocsátását, amelyet nagy érdeklődés kísért, és túljegyzéssel végződött. A tranzakció mértéke meghaladta a 100 millió eurót, olvasható a vonatkozó sajtóközleményben.
Részvények a portfólióban
Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!
Információ és jelentkezés

A vállalat szerint a több mint 100 millió eurós jegyzési szándék mögött

a várható magas euró osztalékhozam, a lengyel befektetések kedvező eszközhozama, valamint a fejlett piacokon tapasztalható csökkenő kamatkörnyezet áll.

A befektetői bizalmat tovább erősíti a részvény árfolyamának alacsony volatilitása, illetve a társaság jelentős, 7%-ot meghaladó osztalék kifizetése 2024-ben és 2025-ben.

A tőkeemelés keretében a társaság 9 300 000 darab „A” sorozatú, részvényenként 0,1 euró névértékű és 10,8 euró kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényt bocsát ki, amelyek a már kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, ugyanezen „A” sorozatba tartozó törzsrészvényekkel megegyező jogokat testesítenek meg.

Még több Befektetés

Szintet lép Balogh Petya cége, jön a nyilvános részvénykibocsátás

Nagy esés jöhet az Nvidia részvényénél

Kettészakadt a tőzsde: súlyos problémák alakultak ki a felszín alatt

Az Adventum által kezelt alapok továbbra is az SPP legnagyobb részvényesei maradnak. Az Adventum az elmúlt években kiemelkedően teljesített a piacon, jelentős tranzakciókat zárt a régió több országában.

A 8 lengyel bevásárlópark tervezett megvásárlása tovább diverzifikálja az SPP portfólióját,

ezzel a tranzakcióval 30 élelmiszer-központú kiskereskedelmi park tulajdonos-üzemeltetője lesz, emlékeztet a közlemény.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Sikeres a Shopper Park Plus másodlagos részvénykibocsátása

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Megállapodott az Egyesült Államok és Ukrajna, nagyszabású támadás érte Oroszországot – Háborús híreink kedden
Megelégelték a német rendszert, elvághatják az európai ellátást segítő vezetékeket
Ádáz küzdelem zajlik a befektetők pénzéért, váratlan helyre zúdultak a súlyos milliárdok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility