Ukrajna elfogadhatta az amerikai béketervet - Máris itt egy piaci reakció

A réz ára hirtelen emelkedni kezdett és megközelítette a tonnánkénti 11 ezer dolláros szintet a londoni piacon, miután egy friss beszámoló szerint Ukrajna rábólintott az Egyesült Államok által közvetített békeajánlatra.

Az árupiaci jegyzés 1,6%-kal is emelkedett, miután az ABC News arról számolt be, hogy az ukrán tisztviselők elfogadtak egy 19 pontos tervet a háború befejezésére. Az Egyesült Államok Abu-Dzabiban tárgyal orosz tisztviselőkkel egy lehetséges békemegállapodásról, és az ukrán katonai hírszerzés vezetője is részt vesz az ottani megbeszéléseken.

A réz ára idén közel 25%-kal emelkedett, amit a potenciális amerikai vámokhoz kapcsolódó kereskedelmi zavarok és több jelentős bánya kínálati problémái tápláltak.

Kedden a chilei réztermelő Codelco jelentős éves prémiumemelést kezdeményezett a kínai ügyfeleknek szállított finomított fém esetében, ami arra utal, hogy az Egyesült Államokba irányuló szállítmányok növekedése hamarosan hiányt okozhat a világ többi részén.

A magas árszint azonban úgy tűnik, eltántorított néhány kínai vásárlót, ahol a feldolgozók alacsony haszonkulcsokkal küzdenek, és a vevők vonakodnak vásárolni még a tipikusan erős őszi szezonban is.

