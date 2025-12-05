Olyan világba törnek be most a kriptók, ahol eddig nem volt semmi keresnivalójuk

A Bank of America 2026. január 5-től engedélyezi, hogy a vagyonkezelési tanácsadói kripto-kitettséget ajánljanak ügyfeleiknek.

A bank közölte, hogy jövő hónaptól a Bank of America Private Bank, a Merrill és a Merrill Edge tanácsadói kriptoalapú tőzsdén kereskedett termékeket (ETP-ket) is javasolhatnak, ráadásul minimális vagyonkövetelmény nélkül.

A lépés mérföldkőnek számít a digitális eszközök piacán.

A Bank of America szerint 2024 eleje óta a meghatározott vagyonküszöböt elérő ügyfelek már hozzáférhettek a bitcoin ETF-ekhez. Az új szabályok azonban a tanácsadók szerepét is átalakítják: egyszerű "megbízás-végrehajtóból" tényleges tanácsadóvá válnak a kripto-ügyletekben.

Miközben Donald Trump amerikai elnök a szabályozás enyhítését szorgalmazza az eszközosztály számára, a kripto az egyre szélesebb körű intézményi elfogadottságból is profitál. Sok intézményi befektető inkább ETF-eken és ETP-ken keresztül tart kriptoeszközöket, mert ezek nagyobb likviditást és biztonságot, valamint egyszerűbb megfelelési környezetet kínálnak a közvetlen eszköztartáshoz képest.

Azoknak a befektetőknek, akik erősen érdeklődnek a tematikus innováció iránt, és komfortosak a fokozott volatilitással, egy szerény, 1-4 százalékos kitettség a digitális eszközökben megfelelő lehet

– mondta Chris Hyzy, a Merrill és a Bank of America Private Bank befektetési igazgatója.

A kripto hívei régóta az inflációval és a hagyományos eszközökkel szembeni diverzifikációs eszközként tekintenek rá, míg a kritikusok a volatilitásra és a biztonsági kockázatokra figyelmeztetnek. A bitcoin novemberben több mint 18 ezer dollárt veszített értékéből, miután rekordösszegű tőke áramlott ki a piacról; ez volt a legnagyobb, dollárban mért havi veszteség 2021 májusa óta, amikor több kriptodeviza összeomlott.

"Az elfogadottság és a hosszú távú érték közötti kapcsolat valós, de nem garantált, és a spekulatív túlfűtöttség időszakai az árakat jóval a tényleges hasznosság fölé torzíthatják" – írta a Merrill egy feljegyzésben.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ