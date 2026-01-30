Szintet lép a Portfolio Investment Services: személyre szabott ajánlatok a legmélyebb elemzői tudással

„20 éve indtottuk el a Portfolio online kereskedési platformját, 15 éve pedig a személyes befektetési tanácsadást. Ezt a tevékenységünket az Erste Befektetési Zrt. függő ügynökeként végezzük. Ügyfeleink megváltozott igényeire reagálva alakítottuk ki a hosszabb időtávra, alacsonyabb kereskedési frekvenciával elsősorban a vagyon megőrzésre fókuszáló szolgáltatásunkat, a Portfolio Private Investmentst” – mondta Bán Zoltán, a Portfolio Csoport vezérigazgatója.
Ezzel az üzletággal a Portfolio Csoport olyan területre lépett, amely első ránézésre szokatlannak tűnhet egy médiavállalatól. Valójában azonban logikus fejlődési irányról van szó, hiszen a cégcsoport mögött álló szakmai tudás, elemzői háttér és piaci rálátás természetes módon vezet el a személyre szabott tanácsadásig, amelyhez az Erste széles termékpalettája kényelmes és biztonságos alapot biztosít.
26 éve meghatározó médiapiaci háttér áll mögöttünk: az egyik legolvasottabb magyar híroldal, rutinos és felkészült elemzőcsapat, saját real-time tőzsdei adatszolgáltatási üzletág, valamint a Portfolio Trader kereskedési divíziója: mindez stabil alapot biztosít ahhoz, hogyaz Erste közvetítőjeként megbízható wealth management szolgáltatást nyújtsunk
– tette hozzá Bán Zoltán.
Hosszú távú tervezés és dinamikus fejlődés
A befektetési szolgáltatások három alapvető pillére a biztonság, a szaktudás és a törődés. A Portfolio esetében a szaktudás különösen erős alapot jelent, hiszen a cégcsoport elemzői csapata folyamatosan követi és értelmezi a piaci folyamatokat. Ez a tudás nemcsak az üzleti konferenciákon és a médiatartalmakban jelenik meg, hanem közvetlenül hasznosul az ügyfelek befektetéseiben is.
A szolgáltatás keretében az ügyfelek mintegy 900 különböző – az Erstemarket.hu oldalon elérhető - befektetési alapból válogathatnak, amelyek közel fele külföldi.
A tanácsadói csapat minden tagja legalább 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, ami garantálja a szakértelmet.
A Portfolio Private Investments két fő szolgáltatási modellt kínál: a Private Investor a hosszú távú, stabil alapokon nyugvó vagyongondozást helyezi előtérbe, míg a Private Aktív Kereskedő a dinamikusabb, az ügyfelek aktívabb részvételére építő befektetési megközelítést képviseli.
Mindkét szolgáltatás nagy mértékben épít a Portfolio Csoport nemzetközi piacismeretére.
"A gyorsan változó világgazdaság minden momentumának van tőkepiaci lenyomata és ezeket mind ki lehet használni a megfelelő termékekkel és a piac mélyreható ismeretével. A hírek és a szakmai tudás nálunk egy helyen koncentrálódik. 30 fős elemzői csapatunkban több makrogazdasági- és részvényelemző is dolgozik, így a befektetési döntéseknél szintetizálni tudjuk a globális makro, a fundamentális részvény és a technikai részvény elemzés megközelítéseit. Ezért tudunk stratégiai szemlélettel közelíteni a befektetésekhez, és érthető, transzparens befektetési javaslatokkal szolgálni a konkrét portfolió kialakításnál" - hangsúlyozta Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője.
Hitelesség és személyes kapcsolattartás
A szolgáltatás egyik megkülönböztető jegye a személyes tanácsadás jelenléte. A Portfolio Private Investments ügyfelei rendszeresen találkozhatnak tanácsadóikkal, ami erősíti a személyes kapcsolatot és a bizalmat. A szolgáltató menedzsmentje kiemelt fontosságúnak tartja a személyes ügyfélkapcsolatot, ami a digitális pénzügyi szolgáltatások korában különösen értékes megközelítés.
A Portfolio Private Investments további erőssége a hitelesség, amely a médiatartalmakból már jól ismert szakmai és emberi megbízhatóságon alapul, és amely a tanácsadókon keresztül átszűrődik a befektetés közvetítési üzletágba is. A koherens és érthető kommunikáció, a világos jövőkép, a kollektív tudás és a felfokozott személyesség mind olyan értékek, amelyek megkülönböztetik a szolgáltatást a piaci versenytársaktól.
"Azt szeretnénk, ha ügyfeleink a Portfolio sikertörténetének részeseivé válnának, nem csak olvasnák cikkeinket, hallgatnák podcastjainket vagy részt vennének konferenciáinkon, hanem befektetéseik kiválasztásánál is a Portfolio tudását vennék igénybe” – tette hozzá Vidovszky Áron.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
