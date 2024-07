Mutatjuk, miért nem érdemes sokat várni az euró váltással!

Eseménydús hete volt a forintnak, miután a kormány hétfői bejelentésének hatására a hét elején már a 396-os szintet is átütötte az euró-forint árfolyama, ezt követően azonban gyorsan magára talált a hazai fizetőeszköz. Azok azonban, akik a további forinterősödésre várnak az euró váltás előtt könnyen lehet, hogy pórul járhatnak, ugyanis a forint grafikonján megjelent egy érdekes alakzat, ami alapján igencsak korlátozott lehet már a tér a további erősödés előtt.

A forintnak múlt hét végén sikerült kitörnie a 394 és 398 közötti sávozásból, azóta azonban már többször is megpróbált visszatérni az árfolyam ebben a sávba, sikertelenül.

Ennek ellenére az elmúlt napok mégis meglehetősen rázósan alakultak a magyar fizetőeszköz számára, mivel a kormány hétfői bejelentései láthatóan nagyobb aggodalmat keltettek a magyar piacon, így a forintot is megütötték.

A forintot szintén segítette emellett a dollár gyengülése, amihez a kedvező amerikai inflációs adatok mellett az is hozzájárult, hogy Franciaországban a júniusi kormányválságot követően a választás második körét megelőző visszalépéseknek köszönhetően sikerült elkerülni a piacok számára legrosszabb forgatókönyvet (azaz, hogy a Marine Le Pen vezette jobboldal totális abszolút többséget szerezzen a francia parlamentben), ezt követően pedig látványosan javult a befektetői hangulat a kontinensen az elmúlt napokban, ez pedig ha nem is közvetlenül, de a forintot is segítette.