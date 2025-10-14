Délután sincs fordulat, 393 felett is járt a forint

393 felett
Az elmúlt percekben 393,4 közelében is járt a forint az euróval szemben.
A dollárral szemben 340 felett járt a kurzus.
Nincs fordulat
Kora délután 392,8 körül jár az euró/forint kurzus.
393 közelében
Az elmúlt percekben 392,8 közelében is járt a forint az euróval szemben.
Gyengüléssel kezdi a napot a forint
Kedden kisebb eséssel kezdődött a nap a forint piacán. Az euró/forint kurzus 392,6 körül ingadozik, ami 0,25%-os esésnek felel meg.
A dollárral szemben 339,38-nél jár a kurzus, közel 0,3%-os az esés.
Donald Trump amerikai elnök visszakozása ellenére úgy tűnik, hogy Kína "beleáll" a vámbalhéba, és elmondták, hogy a "végsőkig" fognak küzdeni.
Ez jelentősen rontotta a piaci hangulatot, illetve eladási hullámot generált a feltörekvő piaci devizák körében.
Ma Németország közli a szeptemberi végleges inflációs adatát, valamint a ZEW gazdasági hangulatindexet, amely az euróövezet egészére is kiterjed. Ezek az adatok irányadóak lehetnek az EKB következő döntései szempontjából, különösen a gazdasági lassulás jelei miatt.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
