Délután sincs fordulat, 393 felett is járt a forint

Kedden kisebb eséssel kezdődött a nap a forint piacán. Az euró/forint kurzus 392,6 körül ingadozik, ami 0,25%-os esésnek felel meg.

A dollárral szemben 339,38-nél jár a kurzus, közel 0,3%-os az esés.

Donald Trump amerikai elnök visszakozása ellenére úgy tűnik, hogy Kína "beleáll" a vámbalhéba, és elmondták, hogy a "végsőkig" fognak küzdeni.

Ez jelentősen rontotta a piaci hangulatot, illetve eladási hullámot generált a feltörekvő piaci devizák körében.

Ma Németország közli a szeptemberi végleges inflációs adatát, valamint a ZEW gazdasági hangulatindexet, amely az euróövezet egészére is kiterjed. Ezek az adatok irányadóak lehetnek az EKB következő döntései szempontjából, különösen a gazdasági lassulás jelei miatt.

