Helyben toporogva várja a Fed esti döntését a forint

Estére sem mozdult a forint
Egész nap szűk, mintegy 50 filléres sávban mozgott a forint az euróval szemben, innen estére sem sikerült kitörnie, így továbbra is 388 körül jár a jegyzés.
Alig rezdül a forint
Reggel óta alig mozdult a forint az euróval szemben, a jelek szerint a befektetők kivárnak a ma esti Fed-döntés és a holnap reggeli GDP-adat előtt. Reggeli elemzésében az ING Bank arra figyelmeztetett, hogy a forint és a lengyel zloty esetében is jelentős pozíciók épültek fel, így a nemzetközi hangulat esetleges negatív fordulata komolyabb gyengülést hozhatna.
Hatalmas csúcsokat ostromol a forint – maradt még benne szufla?
Szerda reggel 388,26-nál járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre megegyezik a kedd esti árfolyammal. Tegnap a magyar deviza 388 alatt is járt, ami új háromhetes csúcsot jelentett számára. Ráadásul innen csak
egy hajszálra van az október elején felállított 387,55-ös árfolyam, ami másfél éves csúcsot jelentett a forint szempontjából.
Mivel egyelőre magyar specifikus tényező nem hat az árfolyamra, ezért elsősorban a nemzetközi hangulatra hagyatkozhatunk. Ha ma is fennmarad a nyugodt piaci környezet, akkor nekifuthat az új csúcsoknak a magyar deviza. Ha ma nem sikerül az áttörés, akkor csütörtök reggel a GDP-adat függvényében mozdulhat a forint is. A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint a harmadik negyedévben is stagnálhatott a magyar gazdaság, vagyis tovább várat magára a régóta vágyott repülőrajt.
A nemzetközi devizapiacon is viszonylag nyugodt a hangulat, az euró-dollár 1,1635 körül jár, ami egyelőre minimális dollárerősödést jelent tegnaphoz képest. A befektetők a Fed ma esti kamatdöntésére figyelnek, az általános vélekedés szerint újabb 25 bázispontos kamatcsökkentés jön a tengerentúlon. A forint jelenleg 333,7-nél jár a dollárral szemben.
