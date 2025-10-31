Orbán Viktor a gazdaságról beszélt
A miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában arról beszélt, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetését szükségesnek tartja, de csak fokozatosan, mert a költségvetés nem bírná el egyszerre. Szerinte igazságosabb a teljes rendszerben emelni a nyugdíjakat, nem pedig csak bizonyos csoportoknál.
Várakozásai szerint a gazdaság várhatóan 0,6–1 százalékkal nőhet idén, ami a kormányfő szerint 400–500 milliárd forintos mozgásteret jelent a költségvetésnek. Dicsérte Nagy Márton minisztert, amiért egyszerre futtat hitel-, béremelési és adócsökkentési programot. A jövő pénteki Trump-találkozó kapcsán arról beszélt, hogy a magyar–amerikai kapcsolatokat teljes körűen áttekintik, békepolitikáról és gazdasági együttműködésről tárgyalnak, különös hangsúllyal az energiabiztonságra.
A forint árfolyamánál egyelőre nagy kilengést nem hoztak ezek a kijelentések: a váltás 388,5 fölé ment fel, de ez szinte stagnálást jelent a nyitószinthez képest.
Orbán Viktor magyar-amerikai gazdasági csomagot vár a Trump-találkozótól
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában adott interjút,ahol a jövő pénteki amerikai útjáról is beszélt. Elmondta, reméli, hogy Donal Trumppal és csapatával a magyar delegáció egy magyar-amerikai gazdasági együttműködési csomagot is tető alá tud hozni. A 14. havi nyugdíjról megismételte, hogy lépésekben tartja bevezethetőnek.
Satuba szorították a forintot, bármikor jöhet a kitörés
A forint péntek reggel mérsékelt mozgással kezdte a napot, miután a hét második felében több fontos jegybanki döntés és friss makroadat határozta meg a devizapiaci hangulatot.
Az euró árfolyama 388,2 forint körül jár, ami minimális, 0,06 százalékos gyengülést jelez a csütörtöki záráshoz képest.
A kurzus a hét eleje óta szűkebb sávban mozog, és továbbra is a 388–389 körüli tartományban ingadozik.
A dollár 335,5 forintnál forog, közel 0,1 százalékos napi csökkenéssel. A hét során mindkét fő devizával szemben enyhe forinterősödés látszott, de a mozgások visszafogottak maradtak.
A hét egyik fő eseménye a szerdai amerikai Federal Reserve-ülés volt, amelyen a jegybank 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot. A döntés után a dollár először kissé gyengült, majd a globális kockázatkerülés és a magas kötvényhozamok támogatásával ismét erőre kapott, és a dollárindex három hónapos csúcs közelében stabilizálódott.
A csütörtök esti piaci hangulatot rontotta az amerikai technológiai részvények esése, ami szintén növelte a menedékdevizák vonzerejét.
Az Európai Központi Bank csütörtökön nem változtatott a kamatain, immár harmadik ülés óta. A döntést követően az euró nagyobb mozgás nélkül maradt, péntek reggel 1,1572 dollár körül jár.
A piaci reakció visszafogott, az üzenet szerint az EKB szerint a jelenlegi kamatszint megfelel a kilátásoknak, miközben az euróövezeti gazdasági kockázatok fokozatosan mérséklődnek.
A forint szempontjából meghatározó adat volt a csütörtökön közzétett magyar GDP is: a harmadik negyedévben negyedéves összevetésben stagnált a gazdaság. A piacok visszafogottan reagáltak, az adat érdemben nem mozdította el az árfolyamokat, ami arra utal, hogy a befektetők inkább a külpiaci tényezőkre figyelnek.
Péntek reggel a devizapiac továbbra is kiváró állapotban volt. A befektetői hangulatot globálisan a Fed bizonytalan iránya, a magas amerikai kötvényhozamok, valamint a technológiai szektor eredményei befolyásolják. A japán jen a friss inflációs adatok és a jegybank kamattartása után enyhén erősödött, de továbbra is február óta nem látott mélypontja közelében mozog a dollárral szemben.
A piacok pénteken egy sűrű makronaptárra figyelnek, amely rövid távon új irányt adhat a devizapiacoknak. Itthon reggel érkeznek a szeptemberi ipari termelői árak és a népmozgalmi statisztikák, de ezek várhatóan csak mérsékelt árfolyamhatással bírnak. A nemzetközi térben már hajnalban megjöttek a japán inflációs, valamint a kiskereskedelmi és ipari termelési adatok, amelyek a jen mozgása miatt közvetett módon a dollárt és így a régiós devizákat is befolyásolhatják.
A befektetők kiemelten figyelték az elmúlt hónapokban a kínai októberi beszerzésimenedzser-indexeket a vámháború miatt, a tényadatok pedig hét hónapja zsugorodást mutatnak. A kínai gazdaság vártnál rosszabb állapota érzékenyen érinti a globális kockázati étvágyat. Európában reggel a német kiskereskedelmi forgalom és importárak, később a francia, olasz és eurózónás októberi inflációs adatok érkeznek, amelyek újraértékelhetik az EKB kilátásait. Délután az amerikai Chicago Fed regionális bmi-je adhat jelzést az USA gazdasági lendületéről, ezáltal a dollár további pályájáról.
A kormányzati leállás miatt viszont munkaerőpiaci és PCE-inflációs adatok nélkül maradunk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
