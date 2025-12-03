Kelet-Európa profitál leginkább az amerikai devizapiaci fordulatból

Az elmúlt napokban a legtöbb feltörekvő piaci valuta erősödött, mivel az Egyesült Államokban várható újabb kamatcsökkentés és egy lazításpárti Fed-elnök kinevezésének esélye növelte a kockázatvállalási étvágyat. Az MSCI fejlődő országok devizáit követő indexe a hírek hatására 0,2 százalékkal emelkedett.
A mozgást a kelet-európai piacok vezették, amelyek lekövették az euró dollárral szembeni erősödését. A cseh korona, a lengyel zloty és a magyar forint teljesítettek a legjobban.
A lengyel jegybanktól ma az idei hatodik kamatcsökkentést várják a piaci szereplők, ami a zloty árfolyamát is megmozgathatja. A befektetők számára azonban legalább ilyen fontos lesz a jegybank csütörtöki közleménye is, amely a monetáris politika irányáról és a további lépésekről adhat jeleket.
A feltörekvő devizák jó teljesítménye egyértelműen az idei év egyik meghatározó jelensége, november végén például így állt a devizák dollárral szemben mutatott erősödési rangsora:
A feltörekvő részvények irányadó mutatójául is szolgáló MSCI devizapiaci index az elmúlt két napban ledolgozta korábbi veszteségét és ismét a múlt hét közepén látott szintre emelkedett. A tajvani Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. részvényeinek emelkedése ellensúlyozta a hongkongi technológiai papírok gyengülését. Mivel a piac jórészt beárazta a jövő hétre várt, újabb 25 bázispontos amerikai kamatvágást, a befektetők már a Jerome Powell mandátumának májusi lejárata utáni kamatpályát mérlegelik. A befektetők Kevin Hassett-t tartják a legesélyesebb jelöltnek Jerome Powell utódjaként, miután Donald Trump elnök lehetséges Fed-elnöknek nevezte a Fehér Ház Nemzetgazdasági Tanácsának igazgatóját.
A piaci szereplők Hassettet széles körben lazításpárti jegybankárnak tartják. Ennek hatására a dollár kis mértékben gyengült szinte minden vezető devizával szemben, a hozamgörbe vége enyhe emelkedést mutatott, a kockázatos eszközök iránti kereslet pedig óvatosan bövülni kezdett. Több elemző szerint ez a hangulat akár a jövő heti kamatdöntő ülésig is kitarthat.
Szerdán később érkezett az ADP Research jelentése, amely a magánszektorbeli foglalkoztatás visszaesését jelezte. Ez alátámaszthatja a további monetáris lazítás szükségességét.
Ázsiában a Fülöp-szigeteki peso teljesített a leggyengébben, 0,6 százalékot esett, mivel az ország gazdaságát továbbra is megterhelik a kormányzati korrupcióval kapcsolatos vádak. Az indiai rúpia új történelmi mélypontra süllyedt, a dollárral szemben a 90-es lélektani szint alá gyengülve, miután késlekedik az Egyesült Államokkal kötendő kereskedelmi megállapodás lezárása.
A japán jen viszont erősödni tudott az elmúlt napokban a korábbi jelentős gyengülési hullám után, a kínai jüan és a dél-koreai won pedig szintén felértékelődött az amerikai dollárral szemben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
