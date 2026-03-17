Folytatódhat a forint csapongása, 390 felett az euró
Gyengüléssel kezdi a napot a forint: kora reggel 340 forintot kell adni egy dollárért, míg az euróért 390 forintot. A hétfő nagy volatilitást hozott a magyar devizában, mindkét nagyobb párral szemben a forint jegyzése 5-5 forintos sávban hullámzott. A kilengések megmaradhatnak a keddi napon is, hiszen a piaci hangulat egyik fő mérője továbbra is az olajár lesz, valamint az iráni háború új fejleményei. A mai napon nem várható nagy adatroham, egyedül az amerikai ADP munkaerőpiaci jelentés tűnik érdekesnek kora délutánról. A forint kilátásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon, március 17-én. Még mindig nem késő regisztrálni!
Gyengülés reggelre

Kedd reggel gyengüléssel kezdett a forint:

a hajnali nyitást követően az euró-forint árjegyzés 390,7, míg a dollár-forint árjegyzés 339,8.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
A hétfői percről percre tudósításunk a deviza piacról:

Este váltott ritmust a forint

Bod Péter Ákos: új olajsokk fenyeget, Magyarország nagy árat fizethet

Az Irán elleni amerikai–izraeli támadás a világgazdaság egyik legérzékenyebb pontját, az energia- és kereskedelmi útvonalakat érte el, ami gyorsan felkavarta a piacokat. A történelemben többször láttuk már, hogy az olajválságok világszintű gazdasági feszültségeket indíthatnak el. A mostani sokk is hasonló mintát mutat: emelkedő energiaárak, pénzügyi bizonytalanság és növekvő kockázatkerülés jellemzi a piacokat. Magyarország különösen érzékeny az ilyen hullámokra, mert magas energiaimportja, sérülékeny költségvetése és gyengébb intézményi alkalmazkodóképessége felerősítheti a külső sokk hatásait.

PR cikk

