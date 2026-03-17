Nem talál magára a forint: folytatódik a napon belüli csapongás

Az olajársokk hatásaiból senki sem marad ki: kamatlavinát indíthat el a legújabb globális energiakrízis
Az iráni háború nyomán meredeken emelkedő olajárak veszélyeztetik Törökország dezinflációs programját – ismerte el Mehmet Şimşek török pénzügyminiszter egy hétfő esti televíziós interjúban. Az inflációs nyomást nem csak Törökország érzi: a J.P. Morgan szerint a Bank of England (BoE) legközelebb csak 2027 első negyedévében csökkentheti az irányadó kamatot az emelkedő energiaárak miatt - számolt be a Bloomberg.
Napon belül erősödik az euró
A reggeli gyengülést követően a nemzetközi devizapiacra ránézve az euró erősödését láthatjuk az amerikai devizával szemben.
Jókora esés a lakossági állampapíroknál, de van rá magyarázat
40 százalékkal esett a lakossági állampapírok értékesítése heti összevetésben, a 70 milliárd forintnyi bruttó értékesítés az idei év egyik leggyengébb értéke – olvasható ki az Államadósság Kezelő Központ friss adataiból. A jelentős esésben szerepet játszhatott az is, hogy lecsengett egy nagy állampapír-kifizetési hullám hatása. Az persze nem változott, hogy "mindent visznek" a fix kamatozású papírok, a változó kamatozású alternatívák már alig kellenek a lakossági befektetőknek.
Csapong a forint
Ahogy az várható volt, nem csökkent a volatilitás keddre sem:
a nap eleje óta már sokadik alkalommal váltott irányt a magyar deviza egy 2 forintos sávban.
Bár ilyen körülmények között nehéz meghatározni merre akar tovább menni, de egyelőre a gyengülés jeleit mutatja, hiszen az euró ellenében már a 392-es szintet is megcsípte nemrég.
A dollárral szemben kisebb gyengülést láthatunk, ugyanis az amerikai fizetőeszköz is gyengébbnek tűnik a tegnapi naphoz képest.
Ez annak is köszönhető, hogy
a technikai kép alapján a dollár index a 100-as szintnél egy ellenállásba ütközött.
Amennyiben ezt a szintet áttörné, akkor további dollár erősödés jöhet, ami nyomás alá helyezné a kisebb devizákat is.
Megjött az ítélet: ez várhat most a forintra
Mérsékelten optimista a forint kilátásait illetően az ING Bank, ugyanakkor a közel-keleti háború előtt látott 380 alatti szintet valószínűleg nem éri majd el az euró árfolyama. A bank friss elemzése szerint a következő egy évben 380-390 között ingadozhat az árfolyam, miközben fennmaradhat az utóbbi két hétben látott ingadozás.
Gyengülés reggelre
Kedd reggel gyengüléssel kezdett a forint:
a hajnali nyitást követően az euró-forint árjegyzés 390,7, míg a dollár-forint árjegyzés 339,8.
Bod Péter Ákos: új olajsokk fenyeget, Magyarország nagy árat fizethet
Az Irán elleni amerikai–izraeli támadás a világgazdaság egyik legérzékenyebb pontját, az energia- és kereskedelmi útvonalakat érte el, ami gyorsan felkavarta a piacokat. A történelemben többször láttuk már, hogy az olajválságok világszintű gazdasági feszültségeket indíthatnak el. A mostani sokk is hasonló mintát mutat: emelkedő energiaárak, pénzügyi bizonytalanság és növekvő kockázatkerülés jellemzi a piacokat. Magyarország különösen érzékeny az ilyen hullámokra, mert magas energiaimportja, sérülékeny költségvetése és gyengébb intézményi alkalmazkodóképessége felerősítheti a külső sokk hatásait.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
