Nagyot esett a forint, de estére talán megnyugodott a piac

A Fed döntésére vár a piac
Estére kicsit stabilizálódott a forint árfolyama, most 391,5 körül jár az euró jegyzése, ami még mindig 0,7%-os forintgyengülést jelent keddhez képest. A dollárral szemben 340-nél járunk. Viszont jönnek még izgalmak, a befektetők most a Fed magyar idő szerint este hétkor érkező kamatdöntésére és Jerome Powell sajtótájékoztatójára várnak, onnan kaphat friss impulzusokat a dollár, és a forint is közvetve.
391-nél fulladt ki megint a forint
Egészen 391-ig korrigált vissza a forint, ott azonban kifulladt a dinamika, így ismét 392 környékére gyengült vissza. Az olajár továbbra is a 110 dollárt közelíti, az elmúlt percekben a dollár is megint erősödébe fordult, vagyis továbbra is törékeny a hangulat a piacokon.
Visszafordult a forint
Miután 393 felett járt a hazai deviza, fordulat következett be. Jelenleg 392,26-nál jár a jegyzés.
393 felett
393 felett stabilizálódott a forint az euróval szemben a légicsapások után.
393
393,19-es szinten is járt a forint az euróval szemben. Az esés mértéke meghaladja az 1%-ot szerdán.
Nincs fellélegzés
A forint 392,59-nél is járt az euróval szemben az elmúlt percekben.
Lecsapott az izraeli légierő: pusztító támadás ért egy iráni gázlétesítményt, beleremegtek a piacok
Az izraeli légierő nemrégiben az iráni gázinfrastruktúrát bombázta az iszlám köztársaság déli részén - közölte egy izraeli tisztviselő a Times of Israel tudósítása alapján.
Tovább esik a forint
Kora délután 392,2-ig ütötték a forintot.
Ma már ezzel csaknem 1%-os veszített az értékéből az euróval szemben.
A dollárral szemben már 340 felett járunk.
A hazai deviza azt követően kezdett el esni, hogy az izraeli légierő csapást mért Irán legnagyobb földgáz-feldolgozó létesítményére.
Gyengül a forint
Késő délután 389,6-ig esett a forint, majd később 389,3 körül stabilizálódott az árfolyam.
Elfogyott az erő
Délelőtt 388,6-ig esett vissza a forint az euróval szemben, miután az olajár újra felfelé kapaszkodik.
A dollárért 336,87 forintot kell adni.
Kis korrekció
Délelőtt 388 fölé került az euró/forint kurzus.
A dollárral szemben 336,59-es árfolyamot látunk.
Sorsdöntő nap jön a forint számára
A hajnali 388,7-es szintről egy egységet erősödött a forint szerda reggelre az euróval szemben. A nemzetközi befektetői hangulat alapján némi fellélegzést látunk, az olajár kissé csökkent, miközben a vezető tőzsdeindexek mérsékelten emelkednek szerte a világon. Ez kedvező hatással van az olyan feltörekvő devizákra is, mint a forint.
A dollárral szemben 387-es szintről 335,8-ig kapaszkodott a forint szerda reggel.
A mai nap legfontosabb eseménye az amerikai Federal Reserve esti kamatdöntése lesz. A jegybankra azért is figyel kiemelten a piac, mert ez lesz az első kamatdöntés azóta, hogy az Egyesült Államok megtámadta Iránt.
Napokon belül Budapestre érkezhet az amerikai alelnök
Egyelőre nem erősítették meg.
Hiába a rengeteg ígéret, Magyarország ismét az utolsók között kullog egy friss európai listán
Korai halálozásokhoz is köze van.
Elhagyhatja az EU-t az egyik legerősebb NATO-tagállam? – Elfajult a vita, több tíz milliárd euró sorsa forog kockán
Egyre keményebb az összecsapás a lengyel elnök és a miniszterelnök között.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?
Megvan a közel-keleti háború legnagyobb vesztese: nagy bajban a magyarok kedvelt nyaralóhelye
Egyre csak nő a baj Egyiptomban.
Lépett a Trump-kormányzat: Amerika alkut kötött egy eddig tiltólistás olajnagyhatalommal
Vannak, akik nem járnak jól.
Amerika lépésével épp a legnagyobb riválisa lehet elégedett: sokasodnak a baljós jelek a feszült térségben
A szövetségesek egyre nyugtalanabbak.
Elstartol a Brexit visszapörgetése – a brit pénzügyminiszter zord valósággal szembesítette a választókat
Végső soron mindenről a befizetési kötelezettségek dönthetnek.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a "peak gold", azaz a kitermelés csúcspontja. Az árfolyam már így is mindenkori... The post
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben díjmódosításokat is bejelentett a cég: a jövőben kedvezőbb feltételekkel történhet a dev
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.
Trump iráni háborúja nélkülözi a rációt: mi jöhet most?
Három hét után segítséget kért az amerikai elnök.