Önfertőtlenítő lakkréteg, tűzálló padlózat – Győrben van az európai padlógyártás egyik központja

A Graboplast neve sokaknak lehet ismerős, azt azonban kevesen tudják, hogy akár napi szinten is találkozhatnak a győri cég termékeivel, ilyen borítja ugyanis számos tömegközlekedési jármű padlózatát, köztük a budapesti 4-6-os villamosét is, de sok közintézményben és sportlétesítményben is megtalálhatók. A magyar piacról mégis mindössze bevételük 10 százaléka származik, speciális padlóik a világ 80 országában keresettek a brazil buszoktól az Egyesült Államok kosárarénáitól a marokkói luxusvillákig.

Armani-divatbemutató, Harry Potter film, Robbie Williams koncert, a londoni olimpia megnyitója – néhány helyszín, ahol az utóbbi években a győri Graboplast padlóit felhasználták, ami többször a cégnél is meglepetésként hatott, mert sok esetben a forgalmazói partnerek kapták a megrendelést, a győri céghez csak utólag jutott el az információ. Ez jól mutatja azt is, hogy mára milyen kiterjedt értékesítési hálózattal rendelkezik a győri vállalat, amelynek termékei a világ 80 országába jelen vannak: az Egyesült Államokban több mint 500 sportcsarnokban használják a cég speciális padlóit, a járműgyártásban Oroszországtól Brazíliáig vannak megrendelőik, de a lakossági üzletág is jelentős, így például marokkói hotelekben is felhasználták a Graboplast parkettáit.

A Kaposvár Arénában is a cég speciális sportpadlóját használták.

A cég termékkínálata két alapvető csoportba sorolható: az elsőbe a lakossági felhasználású hagyományos padlóburkolatok, a másodikba a nagyobb hozzáadott értékű, speciális padlók tartoznak. "Utóbbiak állnak a cég stratégiájának fókuszában, ami nem jelenti azt, hogy a lakossági parketták, vagy az otthoni felhasználásra szánt tekercses PVC padlók területén ne tartanánk lépést a piaci követelményekkel, azonban a fejlesztési erőforrásaik zömét a speciális padlók új változatainak kidolgozására fordítjuk. A lakossági felhasználású padlóburkolatok árbevételének aránya ma 30 százalék alatti, míg 2012-ben ugyanez 50 százalék felett volt” – mondta Jancsó Péter, elnök-vezérigazgató. Az Opten adatai szerint a cég 2018 árbevétele elérte a 17 milliárd forintot.

A magyar tulajdonban lévő Graboplastot 1905-ben alapították Győrben, mára a speciális padlógyártó piac egyik meghatározó európai szereplőjévé vált. Ezeket a speciális termékeket győri és tatabányai telephelyén gyártja, a lakossági felhasználású parketták pedig a kecskeméti üzemben készülnek. A cég a Wallis csoport tagja.

Tavaly a bevétel 5 százaléka ment K+F beruházásokra

A nemzetközi terjeszkedés és az ezt kiszolgáló infrastrukturális beruházások komoly pénzügyi hátteret, megbízható befektetőket és kiszámítható finanszírozást követelnek meg. Egy Graboplast méretű vállalat a legtöbb esetben már konzorciális hitelkonstrukciókkal finanszírozza beruházásait. Így történt ez a legutóbbi, forgóeszköz finanszírozás esetben, ahol egy több bank által közvetített klubhitellel valósította meg céljait. „A hazai piacon több pénzintézet is kínál refinanszírozó konstrukciókat, a Budapest Bank a kis- és középvállalkozások szakértőjeként személyre szabott, rugalmas megoldásokkal, tanácsadással is segíti a hozzá hitelért fordulókat, amelyek a versenyképességet vagy az új piacokra való kilépést támogatják. Ennek köszönhetően a bank a vállalati szegmensben kiemelkedő pozíciót ért el a piacon” - Mata Erika, a Budapest Bank vállalati értékesítési vezetője.

A cég tatabányai telephelye.

A Graboplastnál kiemelt hangsúlyt fektetnek a K+F területre, innovációkra, például bizonyos hab fejlesztéseknek hála, sokkal hatékonyabb ízületvédő funkciót biztosítanak sportpadlóknak, vagy a kopogóhang gátlásuk révén sokkal csendesebbé teszik iskolákban, irodákban vagy egészségügyi intézményekben a padlóburkolatokat. „Fontos terület a felületkezelés is, hiszen kulcsfontosságú a padlók minél könnyebb tisztán tarthatósága, vegyszerállósága vagy a padlók önfertőtlenítő tulajdonsága” – tette hozzá Jancsó.

A Graboplast már 8 éve végrehajtott egy olyan beruházást, amellyel képessé vált a gyártási maradékok újrahasznosítására. Az így nyert úgynevezett másodlagos nyersanyagokat is felhasználják padlóburkolatok gyártásához.

Termékük 100 százalékban reciklálható, vagyis életciklusuk végén nem kell megsemmisíteni, vagy deponálni, hanem felhasználhatók padlóburkolatok, vagy egyéb műanyag termékek előállításához. A vállalat az ehhez hasonló kutatás-fejlesztésre ma árbevételének 3,5-4 százalékát fordítja, de a tavalyi évben különböző termék átstrukturálások miatt ez még magasabb, több mint 5 százalék volt, amely meghaladja az iparági átlagot.

Három válságszituációból is kivágták magukat

Az egykori szocialista mamutvállalatot azonban Jancsó Péter, a cég vezérigazgatója szerint nem volt könnyű az iparág európai élvonalába vezetni, volt, hogy csak heti négynapos munkarendben dolgoztak, de nem a dolgozói jóléti program keretében, hanem a csökkenő megrendelések miatt.

Jancsó Péter

„A Graboplastnak a 90-es évek elején nagyon gyorsan sikerült átvenni és megtanulni a nyugati vállalatirányítási modellt, azonban komoly kihívás volt az ezzel kapcsolatos változtatások menedzselése. A 90-es évek végére a FÁK-országokban jelentős piaci sikereket értünk el, éppen ezért az orosz válság érzékenyen érintett bennünket, jelentős kihívás volt megtalálni azokat az új lehetőségeket, amelyre a jövőnket építhettük. A harmadik mélypont a 2008-as válság volt, amit végül sikerült a K+F sikeres termékfejlesztéseivel kezelnünk” – mondta a cég vezérigazgatója.

A cég forgalmának mintegy 90 százaléka export piacokról származik, ezen belül legjelentősebb az európai országok forgalma, amelyek a belföldi eladásokkal együtt, az árbevétel közel felét adják. Jelenleg a vállalat legfontosabb célja a közép-európai piaci pozíció erősítése.

„Az exportpiacok meghódítása és a termékpaletta bővítése és helyi piacokra szabása mind-mind olyan tényezők egy ekkora méretű vállalat esetében, amelyek segítenek stabillá, válságállóvá tenni a céget. Ez és a menedzsment rátermettsége a finanszírozás szempontjából is nagyon fontos” – ezt már Mata Erika mondta a Budapest Bank vállalati értékesítési vezetője. Mata szerint minden vállalat más és más, különböző igényeket támasztanak, teljesen különböző típusú megoldásokat keresnek. A Budapest Bank nem csak adatsorok, kimutatások és éves beszámolók alapján dönt hitelezési, finanszírozási kérdésekben, számos más szempontot is figyelembe vesz.

A cél, hogy a vállalkozás az innováció, digitalizáció és exporttevékenység terén fejlődjön, amelyet a finanszírozáson túl a bank kutatások készítésével, rendezvényekkel és esettanulmányokkal partnerként támogat. Ehhez ismernünk kell ügyfelünket, a vállalat hátterét, a vezetőit, a csapatot, aki mögötte dolgozik – személyes kapcsolattartásunknak ez a lényege

– tette hozzá a bank értékesítési vezetője.

Rebesgetik a tőzsdére lépést

Az elmúlt években finanszírozói oldalról a kormány is megjelent, a 2016-ban átadott tatabányai új gyárhoz kapott a vállalat egyedi kormánydöntés alapján támogatást. Akkor a beruházásból fakadó egyedi termékfejlesztést támogatta a kormány. "Ez ma már nem számít különleges és ritkán alkalmazott kormányzati támogatásnak, hiszen jó néhány más cég fejlesztését, beruházását is támogatja így a kormány. De a Graboplast tőzsdei visszatérésének kérdését is folyamatosan vizsgáljuk, amennyiben a tőzsdei bevezetésünk konkrét időpontját látjuk, tájékoztatást fogunk róla adni” – mondta a cég elnök-vezérigazgatója.

A cikk megjelenését a Budapest Bank támogatta.