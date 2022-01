Hozzák a számokat: jól alakul az ALTEO stratégiájának végrehajtása

Kifejezetten jó számokat hozott 2021 első kilenc hónapja az ALTEO számára - a szigorú felügyeleti szabályok miatt a vállalat éves eredményekről csak az előre lefektetett menetrend szerint, 2022 februárjának végén beszélhet. Mindez a jól felrajzolt stratégia eredménye, amely a következő években is a további fejlődés lehetőségét hordozza – véli ifj. Chikán Attila. A cégcsoport vezérigazgatója szerint tudatosan kell építeniük olyan, ma még kisebb jelentőségű területekre is, amelyek néhány éven belül nagyon komoly növekedést élhetnek meg.

Nagyon turbulensek manapság az energiapiacok, ami az árakban is erőteljesen megmutatkozik. Mit fog tudni kezdeni a piac a mostani árszinttel, hogyan fog rá reagálni?

A 2021 előtti időszak historikusan nézve is a nagyon alacsony árak periódusa volt a villamosenergiatermelésben. Kétséges, hogy vissza lehet-e egyáltalán térni ezekre a szintekre, amikor radikális technológiai változások mennek végbe az energetikában. Ezeket részben klímavédelmi szempontok vezérlik, ami megnövelheti a beruházási kiadásokat. Ugyanakkor a határidős jegyzésekben az látszik, amivel számos kutatóintézet is számol: nevezetesen, hogy a 2021 végére kialakult extrém piaci helyzet középtávon várhatóan valamelyest konszolidálódik – kivéve, ha például egy nem várt geopolitikai esemény esetlegesen a feje tetejére nem állít mindent.

A volatilitás ugyanakkor várhatóan tartósan velünk marad, részben azért, mert a piacra belépő, egyre nagyobb volumenű megújuló kapacitás növeli a kínálati oldali hektikusságot.

Hogyan tud erre felkészülni a piac?

Ez amiatt is rettentően nehéz kérdés, mivel erre a villamosenergiapiac rendszerirányítóinak, résztvevőinek és a felhasználóknak egyaránt fel kell tudnia készülni.

A jelenlegi árszintek mellett az energiaköltségek racionalizálása, kiszámíthatóvá tétele még nagyobb jelentőséget nyer a vállalatok részéről.

Ezzel pedig népszerűvé válhatnak az olyan hosszú távú áramvásárlási szerződések, angol szakkifejezéssel élve Power Purchase Agreementek, vagy PPA-k, amelyek révén az ipari fogyasztók megvédhetik magukat az energiaárak kiszámíthatatlan alakulásától, az akár több hónapon át extrém magas árszintek okozta esetleges veszteségektől. Ezek helyett hosszú távon biztosíthatják maguknak a villamosenergia ellátásukat stabil, szerződéses feltételek mellett – és ez a villamosenergia mellett igaz lehet egyéb energiaformákra is, például a hőenergiára.

Mennyire ad új lendületet a megújulóknak ez a mostani energia válság?

Versenyképességük várhatóan tovább javul. Például a naperőművek esetében 60-80 EUR/MWh villamosenergia-ár tartományban már jelenleg is a kockázatukkal arányos, kedvező megtérülést tudnak biztosítani ezek az erőművek az abba befektetőknek. Ez jóval alacsonyabb árszint, mint a jelenlegi villamosenergia nagykereskedelmi árak. Azaz egy vállalat számára a megújulók használata egy kiszámítható, előre lefektetett árazás mellett működő, hosszú távú áramvásárlási szerződés keretében, nemcsak klímapolitikai, hanem gazdasági szempontból is igen vonzó alternatívának tűnhet.

Az ALTEO komoly eredményeket ért el 2021-ben, ami már a háromnegyedéves számokon is meglátszott, és talán a részvény árában is tükröződött. Mi az oka annak, hogy éppen most alakulnak jól a számok?

Kifejezetten eredményes első kilenc hónapot zártunk 2021-ben, a pénzügyi jelentéseinkben is látszik, hogy megugrott az EBITDA, nagyon sokat tudtunk fejlődni. Mindez azt is bizonyítja, hogy jó volt az a stratégia, amelynek már harmadik éve dolgozunk a megvalósításán. Látható, hogy a piac is visszaigazolta, hogy jó az irány. Számos ponton azt látjuk, hogy sikerült jóval előbbre jutnunk, mint azt a 2019 végén elfogadott 5 éves stratégiánkban terveztük: időarányosan nagyon jól haladtunk befektetéseinkkel, eredményességben szignifikánsan túlszárnyaltuk azt a víziót, amit 2024 végére terveztünk elérni, tőzsdei terveinkkel is nagyon jól haladunk: számottevően javult az ALTEO papírok forgalma nemcsak a részvények ára, BUX index tagok lettünk, sikeres kötvénykibocsátásokat hajtottunk végre. Összességében az látszik, hogy nagyon jó úton haladunk.

A fenntarthatóság iránti igény egyre fokozódik Európában, hazánkban is, a vállalatok keresik azt a pontot, hogy hogyan tudnak ebbe bekapcsolódni. Egyrészt mert érzik, hogy ez egyfajta kötelezettség: egyre vállalhatatlanabb az a gazdasági szereplő, amelyiknek nincs erre semmilyen válasza.

Ezen kívül versenyelőny is lehet, ha valaki tényleg jól csinálja. A fenntartható energiaellátás egyre komolyabb kérdéssé válik vállalati, országos és uniós szinten egyaránt. Ott jövünk mi, ahol fontos, hogy az energetika biztos és fenntartható legyen egyszerre, márpedig lassan alig van olyan terület, ahol ez ne így lenne. 10-12 éve még ez a szép új jövő kategóriába tartozott, most viszont ez a mai magyar és európai realitás.

Konkrétan melyek azok a területek, amelyek a fenntartható energiatermelésben most igazi fejlődést élnek meg, és ahol a cégcsoport nagyot tud lépni előre?

Rengeteget fejlődik a fenntartható energiatermelés és -szolgáltatás, ami egyúttal kihívást is jelent. Az időjárásfüggő megújuló technológiák nem mindig tudnak akkor termelni, amikor a fogyasztási igény van, az eltérést pedig ki kell egyenlíteni.

A kereslet és a kínálat kiegyenlítéséről szóló szolgáltatások innentől kezdve egyre értékesebbé válnak azzal, ahogy egyre több a megújuló.

A szabályozási központunk kifejezetten erről szól, ennek a fejlesztése kiemelt stratégiai terület. A szabályozási képességeink fejlesztésében eddig nagyon jól haladtunk, hiszen 2020-ban 18 megawatt, ezen a téren nagyon hatékony új gázmotoros kapacitás került a szabályozási központba, ami 30%-ot meghaladó léptékű kapacitásbővítést jelentett. Emellett 2020 őszén a villamosenergia tárolás terén is tovább léptünk előre: üzembe helyeztünk egy 5 MW-os kapacitású egységet, ami a zuglói erőművünknél működő tárolónk mellett már a második ipari léptékű villamosenergia tároló egységünk. Ezek együttes kapacitása 11 MW és jelentősen erősítik sokoldalú szabályozási képességeinket. Véleményem szerint az ALTEO-é az egyik legjobban működő szabályozási központ az országban.

Ha megnézzük, hogy háromnegyedéves eredményeink mitől lettek olyan kimagaslóan jók, az egyik legfőbb ok az, hogy a szabályozási központ nagyon jól teljesített.

Kiemelném még azt is, mert nem biztos, hogy az eddig elmondottak alapján ez egyértelmű: a szabályozási központunkban van az említett gázmotoros erőművek és a tárolók mellett megújuló erőmű is. A támogatott áras, kötelező átvételi rendszerből a piacra kikerülő megújuló erőműveink a szabályozási központunkhoz kerülnek. Azaz a kiegyenlítés problémáját így részben végső soron azzal oldjuk meg, ami okozza: a földrajzilag különböző helyen lévő és/vagy eltérő technológiát alkalmazó megújulók (nap- és szélerőművek) felhasználhatók egymás termelésének kiegyenlítésére is. Európában mi voltunk az elsők, akik tárolót integráltak a szabályozási központba, és ezzel végeztek rendszerszintű szolgáltatást. Abban is mi voltunk az elsők Magyarországon, hogy szélerőművet illesztettünk a szabályozási központba. Ezek megvalósítása is nagyon jó, a jövőbe mutató döntés volt.

A vállalat életében a közelmúltban a megújuló energiatermelés volt a másik nagy növekedést felmutató terület. Ettől mit várhat a vállalat?

2020-ban nagyot nőtt a megújuló portfóliónk is, mi vagyunk például a második legnagyobb szélerőmű-tulajdonos az országban, jelentős napos kapacitásaink vannak, de foglalkozunk víz- és bioenergiával is. Ezt szeretnénk tovább is folytatni, a szabályozási központ fejlesztése mellett a megújulós projektek is kiemelt helyet kapnak stratégiánkban. Mindez nem véletlen: arra megyünk, amerre a világ. Nemcsak nemzeteknek, országoknak lehet szolgáltatást végezni, hanem vállalatoknak is. Márpedig egyre több vállalat foglalkozik azzal, hogy megújuló, fenntartható energiaellátásra térjen át lehetőleg minél nagyobb mértékben.

Ebben komoly tényezőt jelentenek a költségek is.

Az áram- és a gázárak most kiugróan magas szinten vannak, és azt gondolom, hosszú távon sem várható, hogy ismét olyan alacsonyak lesznek, mint a 2021 előtti jó pár évben.

Nem hiszem, hogy visszatér az, ami a pandémia előtt volt: ez a CO2-kvótaárak emelkedése és még sok egyéb hatás miatt sem valószínű. Innentől kezdve mindenkinek egyre fontosabbá válik megvizsgálni azt, hogy érdemes lehet-e inkább megtermelni az energiát. Ebben mi tudunk segíteni, megújuló és egyéb erőművek építésével, üzemeltetésével. Néhány évvel ezelőtt lasszóval kellett fogni ezeket a cégeket. Már akkor is mindenki beszélt róla, de olyan vállalat nagyon kevés volt, amelyik ténylegesen azt mondta, hogy fogjunk neki. Most már vannak ilyenek, és egyre többen lesznek ilyenek.

A másik fontos téma a körforgásos gazdaság, amelyben a cégcsoport számára szintén új lehetőségek nyílnak meg. Ez mennyit adhat hozzá a jövőbeni tevékenységhez?

Jelentős potenciált látok benne. A hulladékipar és úgy általában körforgásos gazdaságra való törekvés legalább olyan erejű átalakulásokat indíthat el a gazdaság egészében, mint amilyeneket az energetika kapcsán megéltünk az elmúlt 10 évben.

Az energetika és a körforgásos gazdaság, azon belül is a hulladékgazdálkodás között rengeteg az átfedés, ezért az Alteónak ez egy nagyon komoly növekedési terep.

A hulladéktörvény készül, alapvető piaci átalakulások várhatók, és ebben nekünk komoly szerepünk lesz.

A vállalaton belül létrehoztunk egy vezérigazgató-helyettesi pozíciót, a hulladékgazdálkodás eddigi igazgatójával az élen, aki összefogja ezt az egész, számunkra új világot. A fenntarthatóságot, a körkörös gazdálkodást, az e-mobilitást, vagyis azokat a területeket, amelyeken egy kicsit „out of the box” kell gondolkodni. Ezt a potenciált szeretnénk nagyon erősen kihangsúlyozni. Ezek a területek ugyan az energetikai tevékenységeinkhez mérten még alacsony szinten vannak a cég életében, de a máshol befolyó pénzek egy részét arra fordítjuk, hogy ezeket gyarapítsuk, mert fontosnak tartjuk, hogy ott legyünk, amikor igazán beindulnak ezek a területek. Hasonló kérdés az e-mobilitás is, amely ma még szintén nagyon gyerekcipőben jár, miközben jelentős növekedési lehetőséget tartogat magában. Az is viszonylag egyértelmű, hogy mi a cél: a benzines, dízeles járművek helyett elektromosak kellenek. De az már egyáltalán nem világos, hogyan jut el idáig a világ, hány kanyar lesz útközben, és hol.

A magyar szolgáltatók le vannak maradva Nyugat-Európához képest, vagy inkább kiegyenlített a verseny?

Nem vagyunk különösebben lemaradva, hiszen ugyanazt a technológiát használjuk. Vannak olyan országok, ahol jóval több elektromos autó van és jóval több töltő: ilyen szempontból beszélhetünk lemaradásról, de a legjobb technológia nálunk is elérhető. Ez annyiból még előnyös is, hogy a zsákutcák egy részét már láttuk mások példáján, így ezeket ki lehet kerülni. Van persze néhány olyan ország, amelyek nagyon elhúztak ezen a téren. Mi nem tartozunk az élbolyhoz, ugyanakkor lemaradva sem vagyunk. Ez egy hosszú folyamat, amelyben még nem dőlt el semmi.

A cégcsoport életében az egyik aktuális kérdés jelenleg az ESG-minősítés megszerzése, vagyis, hogy a meglévő szemléletet és erőfeszítéseket egy erre szakosodott, független szervezet is megerősítse. Ez miért fontos a vállalat számára és milyen hozadéka lehet egy ilyen besorolásnak?

Jelenleg még kevés cég foglalkozik ezzel Magyarországon. A fenntarthatóság mellett elkötelezett vállalatként mi ezt nagyon fontosnak tartottuk magunkra nézve. Ehhez jön hozzá a tőkepiaci építkezés. Az ALTEO már a nulladik pillanatban úgy indult, hogy tőzsdeképes legyen, eleve egy transzparensen működő, tőzsdeképes, európai vállalatot szerettünk volna építeni. Ezért van egy nagyon tudatos tőkepiaci építkezésünk: nagyon jó kapcsolatokat építettünk ki az intézményi befektetőkkel és a kisbefektetők részéről is fokozódó érdeklődést látunk az ALTEO papírok iránt. Most már BUX-tagok is vagyunk, egyre javuló tőkepiaci mutatókkal. Ebben nagyon hiszek, ezt szeretnénk folytatni: az ESG minősítés megszerzésével, majd évről évre való felülvizsgálatával fogjuk magunkat is ellenőrizni, hogy teljesítjük-e a fenntarthatósággal kapcsolatban kitűzött céljainkat és ezt tőkepiaci befektetőink, ügyfeleink is nyomon tudják majd követni.

Egy erős befektetői kapcsolathoz, a hitelességhez, a transzparenciához hozzátartozik az ESG minősítés. Tudjuk jól, hogy nagyon sok befektetési alap egyre markánsabban fordul a minősített cégek felé.

Van olyan alapkezelő, amelyik már kinyilvánította, hogy 2025-re a nem indexkövető alapjaiban csak ESG minősített cégeket fog tartani. Ez óriási változás a feltételrendszerben, és mi már most meg akarunk ennek felelni, ahelyett, hogy 2025-ben kapkodnánk.

Ez egy nagyon komoly munka, amelyhez ugyanakkor erős alapokkal rendelkezünk. Minden évben nagyon komolyan vesszük a fenntarthatósági jelentés elkészítését, amely a tudatosság szintjét is magasra emelte a vállalatnál. Az ESG minősítést ugyanis nem lehet azonnal, a nulláról elérni, először ki kell építeni a cégen belül egy szemléletet, majd az erre épülő folyamatokat és rendszereket. Ennek egy jelentős részén mi már túl vagyunk, ezért bizakodva tekintek a következő lépésre is, és optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy meglesz a független minősítés.

A cikk megjelenését az ALTEO Nyrt. támogatta.

Fotó: Stiller Ákos