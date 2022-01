Magyar cég forradalmasíthatja a parkolást Amerikában, ahol még rosszabb a helyzet, mint nálunk

Egy magyar cég innovatív, automatizálási és videóanalitikai szakértelmével forradalmasíthatja az okosparkolási rendszert az Egyesült Államokban. Az Asura Technologies szoftvereit három kontinensen, Európában, Amerikában és Ázsiában is használják, hangsúlyos a jelenlétük Szingapúrban, Thaiföldön, de a legnagyobb húzópiac az Egyesült Államok. Vajon miért dönt úgy egy magyar vállalkozás, hogy ahelyett, hogy a magyar piac meghódítása után terjeszkednének külföldre, fordítva csinálják, és a nagyobb nemzetközi piacok után térnek vissza Európába, és Magyarországra? Mennyivel nehezebb ez az út, és hogyan befolyásolta az üzletmenetet a koronavírus-járvány? Kiss-György Máté, az Asura Technologies vezérigazgatója a Portfolio-nak arról is beszélt, milyen az együttműködés a cég és a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. között, amely 2019. októberében 700 millió forintot invesztált a vállalkozásba az EXIM Exportösztönző Magántőkealap forrásából, idén pedig 10 millió dollárt, megközelítőleg 3,2 milliárd forintot fektetett az Asura amerikai leányvállalatába. A befektetést a cég az amerikai projektjének infrastruktúrafejlesztésére, továbbá kinti partnerük, a piacon 20 éve jelenlévő PRRS többségi részének megvásárlására fordítja.

Már a kezdetektől fogva tudatosan, nemzetközi piacokat célozva építette fel az Asura Technologies-t a három cégalapító, Kiss-György Máté, Leginusz László és Mándi Péter. Videóanalitikával kezdtek foglalkozni, megoldásaik könnyen beépíthetők parkolási, közlekedésbiztonsági, és útdíj rendszerekbe. A cél az volt, hogy olyan technológiával foglalkozzanak, amelyre a jövőben nagy lesz a kereslet, és még nincs telítve a piac. Három kontinensen, rengeteg országban vannak jelen, Thaiföld és Szingapúr után erőteljesen terjeszkednek Ázsiában, de a húzópiac az Amerikai Egyesült Államok.

"Nem sokkal nagyobb feladat a magyar viszonylatokhoz képest nemzetközi területeken vállalkozni. Ugyanazt a fejlődési ívet kell bejárni, ugyanúgy lesznek csalódások, visszautasítások, viszont, ha sikerrel jársz, egész más egy külföldi piac. Skálázhatóság szempontjából jóval nagyobb lehetőségeket rejt. Ugyanannyi energiával ugyanannyi idő alatt nagyjából ugyanarra a szintre lehet eljutni, mint Magyarországon, ehhez az elejétől kezdve persze tudatosan nemzetközi kommunikációs és értékesítési kultúrát kell kialakítani. A legnagyobb különbség talán az, hogy a magyar piac sajátosságai miatt egy ponton túl nincs akkora növekedési potenciál, mint például az amerikai piacon” – mondta a Portfolio-nak Kiss-György Máté.

Az elmúlt években nagyon sok informatikai cégnek okozott gondot a munkaerőhiány, azonban az Asura Technologies ebből a szempontból szerencsés helyzetben van, gyakorlatilag nincs fluktuáció. Az ügyvezető szerint ez leginkább a cégen belül uralkodó hangulatnak tudható be: nincsenek hierarchikus erőterek, a cél az, hogy aki dolgozik, az közben jól is érezze magát.

"12, néha 16-18 órát dolgozunk együtt. Ha valaki nem érzi jól magát, az el fog menni, ez tény. Nem a csocsón meg a billiárdon múlik a hangulat, hanem azon, hogy hogyan bánunk egymással. Döntési szinten nyilván nálunk is van hierarchia, de emberi szinten nincs, és erre kritikusan figyelünk a menedzsmenttel” – mondta Kiss-Görgy Máté, hozzátéve, ami még vonzó a munkavállalók számára az a fejlődési lehetőség.

A fejlesztők idővel belekóstolhatnak a mesterséges intelligenciával történő munkába, van lehetőség új dolgokat tanulni, kreatív munkával foglalkozni.

"A pénz önmagában nem motiválja az elkötelezett fejlesztőket. A fejlesztők szerintem kicsit úgy működnek, mint a zenészek, vagy a művészek, alkotók: persze, fontos, hogy a munkájukkal pénzt is keressenek, de az is nagyon fontos, hogy élvezzék, amit csinálnak, teremthessenek. Teret, izgalmas feladatokat kell biztosítani a számukra” – mondta a cégvezető.

A közlekedés megreformálása jelenti a jövőt

Az Asura Technologies sok területtel foglalkozik, Magyarországon az ORFK például alkalmazza a Házi Karantén Rendszerüket, benne saját fejlesztésű arcfelismerő megoldásukkal, amivel a hatóság személyes rendőri jelenlét nélkül is ellenőrizni tudja a hatósági házi karanténba rendelt személyek esetében a karantén szabályainak betartását.

A világ több országában használják azt a rendszert, amivel rendszám, jármű és arcfelismerés kombinációja alapján történik az automatikus beléptetés. Amire azonban most leginkább fókuszálnak, az a 24/7 kapu és sorompómentes parkolás ellenőrző rendszer fejlesztése és üzemeltetése az Egyesült Államokban.

Jelenleg 11 amerikai államban, 100 helyszínen érhető el a szolgáltatásuk, de az idei befektetésnek köszönhetően idén várhatóan 200 új helyszínnel bővül az ügyfélkör.

"Egy 400 milliós piacról beszélünk, amiben óriási potenciál rejlik. Amerikában a nagy felhőkarcolók melletti üres beton területet általában ingatlanalapok tulajdonolják, amik, míg be nem építik azokat, kiadják egy operátornak, aki pedig parkolót létesít. Nincs igazán digitalizáció jelenleg, lassan követik az informatika által nyújtott lehetőségeket és trendeket ebben a szektorban. A leggyakrabban egy rendszám-alapú parkolóautomatával és jegyellenőrökkel oldják meg a parkolási díj beszedését, de ez nem túl hatékony. A mi megoldásunkhoz viszont nem kell jelentős beruházás: kamerarendszert telepítünk, jellemzően 3-3,5 méter magas póznákra helyezzük az alapvetően közép kategóriás, elérhető árú kamerákat, amelyeken a mi mesterséges intelligencia alapú szoftverünk fut, ami viszont a több szögből rögzített képeket összehangoltan monitorozza, elemzi, és ezek alapján képes leolvasni a rendszámot, követni a járművet, kialakítani a logikát a döntéshez. Ezután egy állami adatbázisra kapcsolódva ez alapján le kérdezi a tulajdonosok adatait és kiszámlázza a büntetést azok számára, akik nem fizettek parkolási díjat” – magyarázta a rendszer működését Kiss-György Máté. Az operátornak ez nagyon megéri, hiszen nem kell parkolóőröket fizetnie, nem kell költeni sorompó kiépítésére sem, a bevétel azonban megsokszorozódik.

A cégvezető kitért arra is, Amerikában a parkolási rendszer a magyar gyakorlathoz képest kevésbé kiforrott, néhol van már ugyan lehetőség SMS küldéssel vagy mobil applikáción keresztül fizetni a parkolási díjat, de a legelterjedtebb gyakorlat máig a parkolóóra használata.

Peruban útdíjfizetés ellenőrzését végzik az autópályán, ahol az útdíj ellenőrző rendszerhez szállítják az elhaladó járművekről rendszám és jármű adatokat. Ebben a rendszerben is nagy lehetőség rejlik, elsősorban az ázsiai piacon, de akár Amerikában is a cégvezető szerint. A rendszer lényege, hogy pusztán a kamerákon futó szoftveres megoldással képesek ellenőrizni a rendszámokat és hogy az adott kocsi jogosan hajt-e fel az autópályára, nem szükséges az igen költséges, ám jelenleg leginkább használt lézeres rendszer kiépítése ahhoz, hogy a jármű kategóriákat megállapítsák a díjfizetés kapcsán.

"A szoftverünk bármilyen gyártó kamerájával kompatibilis, a telepítés gyors és költséghatékony, és az algoritmus képes felismerni és kategorizálni a járműveket: nem okoz gondot a rendszám, a jármű gyártmányának, típusának, színének felismerése, és a mesterséges intelligencia miatt az egyedi kategóriák betanítása sem. Ez különösen jól jöhet olyan helyen, ahol a lézer például nem működik kifogástalanul: Ázsiában, ahol nagyon sok országban a számunkra megszokotthoz képest kissé kaotikus a közlekedés és nem jellemző a sávtartás az autópályán. A lézer azonban csak egy-egy sávot tud pásztázni, a mi technológiánk viszont ennél kifinomultabb" – jegyezte meg a szakember, hozzátéve, a cég nevének választása sem véletlen, az általuk fejlesztett termékekhez szorosan kapcsolódik: az aszúrák a buddhizmusban olyan félistenek, akiket jellemzően négy fejjel és 4-6 karral szoktak ábrázolni. Mindenről tudnak, mindent "látnak" és több dologgal képesek egyszerre foglalkozni – ezt a cég a technológia által valósítja meg a mindennapokban.

Befektető nélkül nincs előrelépés

2019. októberében a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. által kezelt Exim Exportösztönző Magántőkealap részesedést szerzett az Asura Technologies-ban, 700 millió forintot invesztálva a vállalkozásba, idén januárban pedig 10 millió dollárt, megközelítőleg 3,2 milliárd forintot fektetett az Asura amerikai leányvállalatába. A vezérigazgató elmondta, egyértelmű volt, hogy a növekedéshez befektetésre lesz szükségük, több piaci szereplővel is tárgyaltak, de a GB & Partners volt az, amellyel kezdettől megvolt az összhang, és a befektetés mellé olyan plusz tudást, támogatást tudnak nyújtani számukra, amely a cég javát szolgálja. A tőkealap a mindennapi működésbe nem szól bele, a tanácsadói nézőpont, amit nyújtanak, viszont előre viszi a céget.

Jelenleg a legnagyobb kihívást az Asura Technologies számára a hirtelen és folyamatos növekedés jelenti. Mint az ügyvezető elmondta, szervezetileg és módszertanilag is változtatniuk kell, miközben vigyázni szeretnének arra, hogy a most jellemző kreatív, "összezárós grundhangulat" ne vesszen el. Kihívást jelent a magyar és az amerikai csapat összecsiszolódása is, a kulturális különbségek leküzdése.

Miután elsősorban a külföldi piacokon vagyunk jelen, ez azzal járt, hogy az elmúlt két évben általánossá váltak a 16-18 órás munkanapok, az időeltolódás miatt gyakran dolgoztunk éjjel

– mondta a cégvezető, hozzátéve, a chiphiány miatt a kamerák beszerzése is lassabban megy, ugyanakkor gyorsan és hatékonyan reagáltak a kialakult helyzetre, így sok céghez képest még versenyelőnybe is kerültek.

"Nincs varázslat. Egy cégalapítás után az ember szinte belehal a munkába, az alapítók eleinte minden pénzüket a vállalkozásba fektették, mert fizetést kellett adni az alkalmazottaknak. Volt, hogy az órámat, autómat adtam el, mert kellett a pénz a cégnek. Nincs titkuk a sikeres embereknek és sikeres cégeknek. Rengeteget kell dolgozni, és közben embernek kell maradni" – tette hozzá.

A cikk megjelenését a GB&Partners Kockázati Tőkealap-Kezelő Zrt. támogatta.

Fotók: Asura Technologies