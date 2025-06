Családonként akár 350 ezer forintot is jelenthet ez a béren kívüli juttatás minden évben

A hazai vállalkozások egyre tudatosabban használják ki a csekély értékű ajándékban rejlő lehetőségeket, mint költséghatékony és rugalmas kiegészítő juttatást. Tavaly a cégek által vásárolt utalványok értéke 186%-kal nőtt, ami jól mutatja a kereslet megugrását a készpénzkímélő megoldások iránt. Nem véletlen ez az érdeklődés, a juttatás egyszerűen adminisztrálható, célzottan felhasználható, ráadásul kedvezményes – 33,04%-os – adózással jár, így jóval olcsóbb, mint ugyanekkora összeg bérként történő kifizetése. A jogszabályi környezet is támogatja a népszerűségét: 2024-től ismét évi három alkalommal adható ez a juttatás, a munkáltató által szabadon választható időpontokban. “Ez évi 87 240 forintos támogatást is jelenthet munkavállalónként, ami már érdemi segítség a mindennapokban. Egy négyfős család esetében ez közel 350 ezer forintot jelent évente” – mondta el a Portfolio-nak Ruga Róbert, a Rewin Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

Idén több új munkavállalói juttatási forma is megjelent, amelyek kedvező adózási feltételekkel segítik a munkáltatókat és a dolgozókat. Ilyen például a fiataloknak nyújtható lakhatási támogatás, a SZÉP-kártya lakásfelújításra való felhasználásának lehetősége, valamint az adómentes diákhitel-támogatás. Az új lehetőségek között azonban a munkáltatóknak nem mindig könnyű eligazodniuk, miközben a csekély értékű ajándék továbbra is stabil, jól bevált és egyszerűen alkalmazható juttatási formának számít. „Ezeket a csekély értékű utalványokat a munkavállalók legtöbbször élelmiszerre vagy háztartási cikkekre költik el a nagy kereskedelmi láncokban, vagyis olyan mindennapi kiadásokra, amelyek valóban számítanak” – emelte ki Fata László, a Cafeteria TREND juttatási szakértője a vállalat május végi sajtóbeszélgetésén. Hozzátette: a cégek gazdasági vezetői számára meggyőző érv lehet, hogy míg

20 000 forint bérként kifizetve közel 33 984 forintba kerül, ugyanekkora összeg csekély értékű ajándékként mindössze 26 608 forint ráfordítást igényel.

Ez a régóta létező juttatási forma 2024-től kapott új lendületet, hiszen a korábbi évi egy alkalom helyett ismét háromszor is adható, tetszőleges időpontban. A juttatás összege alkalmanként legfeljebb az adott év januárjában érvényes minimálbér 10%-áig terjedhet, ami idén 29 080 forint. Ráadásul nemcsak a munkavállalónak, hanem közeli hozzátartozóinak is nyújtható, egy négyfős család esetében ez pedig akár évi 348 000 forint értékű támogatást is jelenthet, ami már valóban érezhető segítség.

A rendezvényen Ruga Róbertet, a Rewin Magyarország Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük a juttatási piac változásairól.

Az utóbbi időszakban látványosan nőtt a csekély értékű ajándékutalványok népszerűsége. Mi áll ennek a trendnek a hátterében, és hogyan használják ki a munkáltatók ezt az eszközt az év különböző időszakaiban?

Egyre több hazai vállalkozás ismeri fel a csekély értékű ajándékokban rejlő előnyöket, amit jól mutat, hogy a tavalyi évben majdnem megháromszorozódott az ebben a formában adott utalványok összértéke. A juttatástípus a versenyszférában egyre népszerűbb: míg 2023-ban az eseti juttatások 45%-ában választották ezt a megoldást, tavaly már több mint kétharmadát csekély értékű ajándék formájában adták ki. Emellett egyre több vállalat él a lehetőséggel, hogy nem csak évente egyszer, hanem két-három alkalommal is kiosztja a közel 17 ezer elfogadóhelyen beváltható ajándékutalványokat.

Ruga Róbert, a Rewin Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója - fotó: Bacsi Róbert/Portfolio

Ezt a típusú ösztönzési módot a munkaadók jellemzően félévi vagy év végi juttatásként, vagy éppen karácsonyi jutalomként választják. Üzleti szempontból az egész év ugyanolyan fontos, ezért már most készülünk a harmadik és negyedik negyedévre, amelyek általában a legnagyobb kibocsátást hozzák. Ugyanakkor a második negyedév, vagyis az év közepe is kiemelt jelentőségű, hiszen ekkor történik többek között az iskolakezdés előkészítése, valamint sok vállalat ebben az időszakban nyújt különféle juttatásokat.

Ahogy közeledik a nyári szabadságok ideje, a juttatások célját is érdemes a munkáltatóknak előre megtervezniük, de a csekély értékű ajándék adható például iskolakezdéshez is, ami plusz jelentéstartalmat ad az utalványnak. Jó megoldás lehet a gyermekeknek adni az ajándékot, így a szülők esetén később más alkalmakra is kihasználható a juttatási keret.

Egyre többször hallani, hogy a munkaerő megtartása szinte már fontosabb, mint a toborzás. Milyen szerepe lehet az ajándékutalványoknak abban, hogy a vállalatok versenyképes és motiváló juttatási csomagot állítsanak össze?

Egyre több cég ismeri fel, hogy egy jól kialakított juttatási rendszer stratégiai jelentőséggel bírhat a munkaerő megtartásában, viszont évről évre egyre nagyobb kihívást jelent, hogy versenyképes, motiváló és a munkavállalók megbecsülését kifejező kiegészítő juttatási csomagot kínáljanak.

Az ajándékutalványok minimális adminisztrációval jelentős anyagi előnyt nyújtanak, ezért nemcsak cafetéria elemként népszerűek,

hanem azoknak is ideális megoldást jelentenek, akik egyszerű, de a dolgozók igényeihez, akár a mindennapi megélhetést támogató béren kívüli juttatásokat keresnek. Akár kis- vagy nagyvállalatról van szó, az utalványos juttatás könnyen kezelhető: megrendelik az utalványokat, kiosztják az átadás-átvétel alapján, és egy egyszerű nyilvántartást vezetnek róla.

A belső felméréseink és az üzleti eredményeink is azt mutatják, hogy egyre többen tudnak erről a lehetőségről, de továbbra is komoly edukációs feladatunk van. Meg kell ismertetnünk a háromszori, csekély értékű juttatás rendszerét a döntéshozókkal, vagyis a kisebb cégeknél a cégvezetőkkel, a nagyobbaknál jellemzően a HR- vagy gazdasági vezetőkkel. Ez különösen fontos a jelenlegi gazdasági környezetben, mert ez az eszköz rugalmas megoldást kínál a jutalmazásra és a munkáltatói célok támogatására.

Mi alapján hozzák meg döntéseiket a munkáltatók az utalványjuttatások tervezésekor, és milyen szempontok fontosak a dolgozók számára, akik a nap végén beváltják ezeket az utalványokat?

A munkáltatók elsősorban azt mérlegelik, hogy az utalvány milyen célt szolgáljon, legyen az a munkatársak megtartása, karácsonyi meglepetés vagy az iskolakezdés támogatása. Fontos számukra, hogy a dolgozók könnyedén és gyorsan fel tudják használni a juttatást, és hogy a rendszer bevezetése ne járjon bonyolult adminisztrációval. Az is szempont – főleg a nagy vonzáskörzetű üzemeknél, ahol a dolgozók szétszórtan élnek –, hogy az utalványokat a munkavállalók lakóhelyéhez közel, akár kis vidéki településeken is beválthassák, hiszen ez nagyban megkönnyíti a mindennapokat.

fotó: Bacsi Róbert/Portfolio

A dolgozók számára pedig az a legfontosabb, hogy hol és hogyan használhatják fel az utalványokat, és ha bármi probléma adódik, könnyen kapjanak segítséget. Ezért is elengedhetetlen, hogy a szolgáltató széles elfogadóhelyi hálózatot és hatékony támogatást biztosítson mindkét fél számára.

Milyen típusú vállalatok választják leggyakrabban az utalványos juttatásokat, és hogyan épül fel az elfogadóhelyi hálózat, amely lehetővé teszi a széles körű felhasználást?

A felhasználói kör meglehetősen széles, a 20-50 fős kis- és középvállalkozásoktól a nagy multinacionális cégekig sokféle szervezet választja ezt a juttatási formát, de a partnereink között 1-5 fős mikrovállalkozások is megtalálhatók. A rendszer kulcseleme az elfogadóhelyi hálózat. Nem egyszerű folyamat elég széles elfogadóhelyi hálózatot kiépíteni és fenntartani, viszont mi egyszerre fektetünk energiát a kedvező adózású termék fejlesztésébe és az elfogadóhelyi rendszer bővítésébe is. Folyamatosan menedzseljük és frissítjük partneri portfóliónkat, legyen szó új franchise-hálózatok csatlakozásáról, vagy az üzletszám bővítéséről. A célunk, hogy a felhasználók számára országosan elérhető, könnyen igénybe vehető és sokféle igényt kielégítő megoldást kínáljunk. Az üzleti modellünk két elemből áll, melyek gazdasági súlya is hasonló:

a széles körben használható vásárlási utalványok és a hideg-meleg élelmiszerre szóló változat.

Ez a kétlábon állás egy klasszikus európai és észak-amerikai megoldás, amit mi a hazai szabályozáshoz igazítva, a csekély értékű juttatásra optimalizálva alkalmazunk. A kiskereskedelmi láncok döntő többsége már a partnerünk, amit a 17 000 elfogadóhely is jól mutat. Gyakorlatilag bárhol az országban felhasználható az utalvány. A felhasználási lehetőségei pedig rendkívül szélesek, az élelmiszer mellett háztartási cikkek, szépségápolás, gyógyszertár, ruházat, elektronika, irodaszer, könyv, játék, strand, mozi, koncert, múzeum stb.

Európában az elmúlt években hogyan változott a béren kívüli juttatások piaca, és miként hatottak ezek a tendenciák a magyar piac fejlődésére?

Az egész Európai Unióban, így hazánkban is növekvő, dinamikusan fejlődő piacról beszélhetünk, ugyanis a megélhetést támogató juttatási formák szerepe az elmúlt években megerősödött, és stabilan fenn is maradt. A Covid utáni gazdasági újrarendeződés minden ország számára kiemelt feladatot jelentett, ebben a folyamatban pedig a béren kívüli juttatások, köztük a mi utalványunk is, fontos kiegészítő eszközként kaptak szerepet. Ez a modern, folyamatosan fejlődő juttatási piac több szegmenst és sokféle igényt szolgál ki.

A munkáltatói, munkavállalói, valamint szociális szempontok egyaránt fontos szerepet játszanak a piac formálódásában. Ezek figyelembevételével alakult ki az a környezet, amelyben a Rewin Magyarország Kft., különösen a béren kívüli, kiegészítő juttatások terén, jelentős szereplővé vált. A három üzletágunk – dolgozói juttatás, üzleti ösztönzés és szociális támogatás – együttes forgalma 2023-hoz képest összesen 35%-kal emelkedett.

Különösen nagy volt a növekedés a vállalati dolgozói juttatásokra specializálódott üzletágunkban,

ahol a változatosan felhasználható, valós igényekre reagáló utalványok forgalma több mint 100%-kal nőtt. A meglévő ügyfélkör mellett 2024 folyamán 700 új munkáltató választotta ezt a juttatási formát. Ebben a növekedésben meghatározó szerepet játszott a kereskedelmi aktivitásunk, a piacépítő munkánk, valamint a jelenlegi gazdasági környezet is, amely kedvez a hasonló piaci megoldások terjedésének.

Hogyan látják a papíralapú és digitális utalványok jövőjét a juttatási piacon, és milyen szempontok alapján alakítják az ezzel kapcsolatos stratégiájukat?

A papíralapú utalványok legnagyobb előnye az egyszerűségük, a bevált működésük, valamint a könnyű kezelhetőség és átláthatóság. Ezek az előnyök együttesen továbbra is gyors, pontos és költséghatékony megoldást kínálnak egy széles felhasználói kör számára. Bár a digitális utalványok térnyerése Európa-szerte érzékelhető, jelenleg ezek szerepe a mi portfóliónkban még elsősorban tesztjellegű.

Jelenleg a fókuszunk a hagyományos, papíralapú juttatási formákra irányul, ugyanakkor tervezzük digitális megoldások fejlesztését is. Ezeket először pilot projektek keretében vezetnénk be, majd a piaci visszajelzések alapján bővítenénk elérhetőségüket a releváns szegmensekben az elkövetkező évek során.

A cikk megjelenését a Rewin Magyarország Kft. támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images