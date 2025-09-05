Új korszak kezdődik az EKR piacon: a lakossági energiahatékonyság kerül előtérbe

Baksa Bettina, moderátor, az UBM Csoport ESG- fenntarthatósági felelőse szerint, az energiahatékonyság ma már nem csak környezetvédelmi ügy, hanem igenis versenyképességi tényezővé vált. Kérdése arra vonatkozott, hogy mennyire számít az, hogy valaki lakossági oldalról vagy ipari nagyvállalati oldalról találkozik az EKR-rel, és milyen különbségek látszanak most itt a változásokban?
"A jogszabályi környezet különböző HEM (hitelesített energiamegtakarítás) kategóriákat hozott létre, és úgy alakította a jogszabályalkotó a komplex szabályozási rendszert, hogy a piacon a kereslet-kínálat várhatóan a lakossági, egész pontosan a lakóépület energiahatékonyságát érintő intézkedésekből keletkeztetett HEM-ek irányába fog fordulni" – magyarázta Tatár Dénes, az Energetikai Auditorok Szövetségének elnöke és az Axing Zrt. vezérigazgatója.
A változások minden piaci szereplő számára új kihívásokat jelentenek.
A nagy iparvállalatok, amelyek eddig főként saját energiahatékonysági beruházásaikból származó megtakarításokkal számolhattak, most a lakossági szektorban kell, hogy megtakarításokat produkáljanak. Az energiakereskedőknek szintén át kell állniuk a lakossági megtakarítások beszerzésére, míg az auditoroknak, akiknek ügyfélköre jellemzően nagy energiafogyasztókból áll, most lakossági megtakarítást generáló aggregátorokat kell keresniük.
A CEEGEX, amely tőzsdeként, szervezett piacként funkcionál az EKR rendszerben, jelentős fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt fél évben. "Igazából mi házon belül tulajdonképpen egy EKR 2.0-nak is neveztük az új fejlesztéseket, mert akkora változás történt ebben a rendszerben, hogy alapjaiban kellett újragondolni" – mondta a CEEGEX vezérigazgatója, Garai Dániel. A fejlesztések két fő iránya az új termékstruktúra létrehozása és a platform felhasználóbarátabbá tétele volt.
A szakértők szerint a változások hosszú távú hatásai még kérdésesek, de a jogszabályalkotó célja egybeesik a tőzsde céljával: minél nagyobb volumenű kereskedés történjen szervezett piaci keretek között. Ez nemcsak a kereslet és kínálat hatékony egymásra találását segíti, hanem ártranszparenciát is biztosít az egész piac számára.
Az építőipar szempontjából különösen fontos ez a változás, hiszen Magyarországon az energiafelhasználás 40%-át az épületek használják, ezen belül 32%-ot a lakóépületek. "Hogyha energiát akarunk csökkenteni Magyarországon, márpedig azt akar mindenki, akkor ez egy nagyon fontos szegmens, amihez hozzá kell nyúlni" – hangsúlyozta Kálmán Péter, az ÉVOSZ fenntarthatósági tagozat vezetője, az Óbuda Group vezérigazgatója. Az EKR rendszer jó eszköz lehet arra, hogy a lakossági szektorban,
ahol az emberek viszonylag keveset értenek az energiahatékonyság növeléséhez, előrelépés történjen.
A nagyvállalatok számára a szakértők azt javasolják, hogy a már meglévő HEM-ekkel kapcsolatban érdemes kivárni a szeptember 23-i tőzsdei aukciót, ahol kialakul majd valamilyen piaci ár. A nyilvánosan elérhető adatok alapján a régi típusú HEM-ekből jelenleg több van a piacon, mint amennyi iránt kereslet mutatkozik. Ugyanakkor a vállalatok számára lehetőség lehet az energiakereskedőkkel való tárgyalás során megállapodni arról, hogy kötelezettségüket nem pénzben, hanem beszerzett HEM-ekkel teljesítik.
A jövőre nézve fontos szempont, hogy a kötelezettségek egy részét minden évben tárgyévi elemekkel kell teljesíteni, ami folyamatos keresletet biztosít az újonnan keletkező HEM-ek iránt.
Ezért a nagyvállalatok számára érdemes lehet már most megállapodni egy kötelezettel a jövőbeni energiahatékonysági beruházásokból származó megtakarításokról.
Az árak tekintetében változások várhatók. Míg tavaly februárban a legalább 5 éves HEM-nek akár 14 ezer forintos ára is volt, a legutóbbi aukción ez már csak 3625 forintra csökkent. A szakértők szerint a régi HEM-ek ára várhatóan nem lesz magasabb, mint az előző aukción, néhány ezer forint/gigajoule körül alakulhat. Az új lakossági HEM-ek esetében azonban a jogszabályban meghatározott 11.705 forintos érték körül, plusz-mínusz 20 százalékos sávban várható az ár.
A szakértők záró gondolatként arra biztatták a piaci szereplőket, hogy ismerkedjenek meg az új jogszabályokkal, helyezzék előtérbe a tőzsdei, szervezett piaci kereskedést, és foglalkozzanak épületeik energiahatékonyságával. "Mindenki bátran támaszkodjon auditorára" – tanácsolta Tatár Dénes, hozzátéve, hogy az auditorok is kínálnak olyan szolgáltatásokat, amelyek segítenek a különböző kategóriákban szükséges HEM-ek beszerzésében.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Alakul a feszültség: vitába keveredett Putyin és a Sberbank vezetője
Nem értenek egyet a gazdaságról.
Nagy bejelentés jött a Broadcomtól, kilőtt az árfoylam
Hatalmas üzletet sikerült kötni.
18 évnyi szenvedés után végre elindult az elátkozott harckocsi sorozatgyártása
Ankara pezsgőt bonthat - megvalósult a régi álom.
A német acélóriás dolgozóinak több mint kéthermada mondott igent a drasztikus változtatásokra
Most a vállalat vezetésén a sor.
BMW-vezér: nagy hibát követ el az Európai Unió
Szerinte olyan kibocsátási mérőszámokra lenne szükség, amelyek a járművek teljes ellátási láncát figyelembe veszik.
Elmondták az oroszok, miért hívták Moszkvába Zelenszkijt - A Kreml szerint nem arról van szó, amit mindenki gondol
Az ukránok semleges helyszínt szeretnének a tárgyalásokhoz.
Így torzítja egy kisebb gazdaság az egész EU növekedési mutatóit
A multinacionális vállalatok írországi jelenléte és könyvelési gyakorlata statisztikai torzításokat okoz.
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
5,871 milliárd euróból újítanák meg Görögország vízrendszerét
A görög kormány új stratégiát hirdetett a vízügyi problémák kezelésére, válaszul a klímaváltozás súlyos kihívásaira.
A pályázati támogatás ára: fenntartási kötelezettségek
Siker! Lezártad a projektedet, átmentél a záró elszámoláson, és úgy érzed most végre hátradőlhetsz. De vigyázz! A történet itt még nem ért véget. A fenntartási időszak a pályázatok f
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.