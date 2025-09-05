  • Megjelenítés
Új korszak kezdődik az EKR piacon: a lakossági energiahatékonyság kerül előtérbe
Gazdaság

Új korszak kezdődik az EKR piacon: a lakossági energiahatékonyság kerül előtérbe

Portfolio
Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) jelentős átalakuláson megy keresztül, amely a piacot a lakossági, különösen a lakóépületeket érintő energiahatékonysági intézkedések felé tereli, miközben az energiakereskedők kötelezettségei is nőttek. A változások új kihívásokat jelentenek minden szereplő számára: a nagyvállalatoknak és energiakereskedőknek a lakossági szektorban kell megtakarításokat produkálniuk, míg az EKR tőzsdeként működő CEEGEX alapjaiban újította meg rendszerét. A szakértők szerint az árak tekintetében változások várhatók, a régi HEM-ek ára várhatóan néhány ezer forint/Gigajoule körül alakul, míg az új lakossági HEM-eknél a jogszabályban meghatározott 11.705 forint körüli érték várható – erről is beszélgettek szakértők a Portfolio Sustainable World 2025 „Nyakunkon az EKR aukció - Jöhet a piac reneszánsza?” panelbeszélgetésben.
Sikerklub hazai kkv-nak
Lépjen szintet vállalkozásával, éljen a hatékonyságnövelés teljes eszköztárával az AI-tól az energiahatékonyság-javításig!
Információ és jelentkezés

Baksa Bettina, moderátor, az UBM Csoport ESG- fenntarthatósági felelőse szerint, az energiahatékonyság ma már nem csak környezetvédelmi ügy, hanem igenis versenyképességi tényezővé vált. Kérdése arra vonatkozott, hogy mennyire számít az, hogy valaki lakossági oldalról vagy ipari nagyvállalati oldalról találkozik az EKR-rel, és milyen különbségek látszanak most itt a változásokban?

Baksa Bettina, az UBM Csoport ESG- fenntarthatósági felelőse
Baksa Bettina, az UBM Csoport ESG- fenntarthatósági felelőse

"A jogszabályi környezet különböző HEM (hitelesített energiamegtakarítás) kategóriákat hozott létre, és úgy alakította a jogszabályalkotó a komplex szabályozási rendszert, hogy a piacon a kereslet-kínálat várhatóan a lakossági, egész pontosan a lakóépület energiahatékonyságát érintő intézkedésekből keletkeztetett HEM-ek irányába fog fordulni" – magyarázta Tatár Dénes, az Energetikai Auditorok Szövetségének elnöke és az Axing Zrt. vezérigazgatója.

A változások minden piaci szereplő számára új kihívásokat jelentenek.

A nagy iparvállalatok, amelyek eddig főként saját energiahatékonysági beruházásaikból származó megtakarításokkal számolhattak, most a lakossági szektorban kell, hogy megtakarításokat produkáljanak. Az energiakereskedőknek szintén át kell állniuk a lakossági megtakarítások beszerzésére, míg az auditoroknak, akiknek ügyfélköre jellemzően nagy energiafogyasztókból áll, most lakossági megtakarítást generáló aggregátorokat kell keresniük.

Tatár Dénes, az Energetikai Auditorok Szövetségének elnöke és az Axing Zrt. vezérigazgatója
Tatár Dénes, az Energetikai Auditorok Szövetségének elnöke és az Axing Zrt. vezérigazgatója

A CEEGEX, amely tőzsdeként, szervezett piacként funkcionál az EKR rendszerben, jelentős fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt fél évben. "Igazából mi házon belül tulajdonképpen egy EKR 2.0-nak is neveztük az új fejlesztéseket, mert akkora változás történt ebben a rendszerben, hogy alapjaiban kellett újragondolni" – mondta a CEEGEX vezérigazgatója, Garai Dániel. A fejlesztések két fő iránya az új termékstruktúra létrehozása és a platform felhasználóbarátabbá tétele volt.

A szakértők szerint a változások hosszú távú hatásai még kérdésesek, de a jogszabályalkotó célja egybeesik a tőzsde céljával: minél nagyobb volumenű kereskedés történjen szervezett piaci keretek között. Ez nemcsak a kereslet és kínálat hatékony egymásra találását segíti, hanem ártranszparenciát is biztosít az egész piac számára.

Garai Dániel, a CEEGEX vezérigazgatója
Garai Dániel, a CEEGEX vezérigazgatója

Az építőipar szempontjából különösen fontos ez a változás, hiszen Magyarországon az energiafelhasználás 40%-át az épületek használják, ezen belül 32%-ot a lakóépületek. "Hogyha energiát akarunk csökkenteni Magyarországon, márpedig azt akar mindenki, akkor ez egy nagyon fontos szegmens, amihez hozzá kell nyúlni" – hangsúlyozta Kálmán Péter, az ÉVOSZ fenntarthatósági tagozat vezetője, az Óbuda Group vezérigazgatója. Az EKR rendszer jó eszköz lehet arra, hogy a lakossági szektorban,

ahol az emberek viszonylag keveset értenek az energiahatékonyság növeléséhez, előrelépés történjen.

Kálmán Péter, az ÉVOSZ fenntarthatósági tagozat vezetője, az Óbuda Group vezérigazgatója
Kálmán Péter, az ÉVOSZ fenntarthatósági tagozat vezetője, az Óbuda Group vezérigazgatója

A nagyvállalatok számára a szakértők azt javasolják, hogy a már meglévő HEM-ekkel kapcsolatban érdemes kivárni a szeptember 23-i tőzsdei aukciót, ahol kialakul majd valamilyen piaci ár. A nyilvánosan elérhető adatok alapján a régi típusú HEM-ekből jelenleg több van a piacon, mint amennyi iránt kereslet mutatkozik. Ugyanakkor a vállalatok számára lehetőség lehet az energiakereskedőkkel való tárgyalás során megállapodni arról, hogy kötelezettségüket nem pénzben, hanem beszerzett HEM-ekkel teljesítik.

A jövőre nézve fontos szempont, hogy a kötelezettségek egy részét minden évben tárgyévi elemekkel kell teljesíteni, ami folyamatos keresletet biztosít az újonnan keletkező HEM-ek iránt.

Ezért a nagyvállalatok számára érdemes lehet már most megállapodni egy kötelezettel a jövőbeni energiahatékonysági beruházásokból származó megtakarításokról.

Az árak tekintetében változások várhatók. Míg tavaly februárban a legalább 5 éves HEM-nek akár 14 ezer forintos ára is volt, a legutóbbi aukción ez már csak 3625 forintra csökkent. A szakértők szerint a régi HEM-ek ára várhatóan nem lesz magasabb, mint az előző aukción, néhány ezer forint/gigajoule körül alakulhat. Az új lakossági HEM-ek esetében azonban a jogszabályban meghatározott 11.705 forintos érték körül, plusz-mínusz 20 százalékos sávban várható az ár.

VAL_00453

A szakértők záró gondolatként arra biztatták a piaci szereplőket, hogy ismerkedjenek meg az új jogszabályokkal, helyezzék előtérbe a tőzsdei, szervezett piaci kereskedést, és foglalkozzanak épületeik energiahatékonyságával. "Mindenki bátran támaszkodjon auditorára" – tanácsolta Tatár Dénes, hozzátéve, hogy az auditorok is kínálnak olyan szolgáltatásokat, amelyek segítenek a különböző kategóriákban szükséges HEM-ek beszerzésében.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
zsiday viktor
Gazdaság
Zsiday Viktor: közeledik a világ Liz Truss-pillanata?
Pénzcentrum
Súlyos döntést kell meghoznia sok idősödő magyarnak: erre rámehet a házuk, lakásuk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility