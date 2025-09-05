Új korszak kezdődik az EKR piacon: a lakossági energiahatékonyság kerül előtérbe

Sikerklub hazai kkv-nak Lépjen szintet vállalkozásával, éljen a hatékonyságnövelés teljes eszköztárával az AI-tól az energiahatékonyság-javításig!

Baksa Bettina, moderátor, az UBM Csoport ESG- fenntarthatósági felelőse szerint, az energiahatékonyság ma már nem csak környezetvédelmi ügy, hanem igenis versenyképességi tényezővé vált. Kérdése arra vonatkozott, hogy mennyire számít az, hogy valaki lakossági oldalról vagy ipari nagyvállalati oldalról találkozik az EKR-rel, és milyen különbségek látszanak most itt a változásokban?

Baksa Bettina, az UBM Csoport ESG- fenntarthatósági felelőse

"A jogszabályi környezet különböző HEM (hitelesített energiamegtakarítás) kategóriákat hozott létre, és úgy alakította a jogszabályalkotó a komplex szabályozási rendszert, hogy a piacon a kereslet-kínálat várhatóan a lakossági, egész pontosan a lakóépület energiahatékonyságát érintő intézkedésekből keletkeztetett HEM-ek irányába fog fordulni" – magyarázta Tatár Dénes, az Energetikai Auditorok Szövetségének elnöke és az Axing Zrt. vezérigazgatója.

A változások minden piaci szereplő számára új kihívásokat jelentenek.

A nagy iparvállalatok, amelyek eddig főként saját energiahatékonysági beruházásaikból származó megtakarításokkal számolhattak, most a lakossági szektorban kell, hogy megtakarításokat produkáljanak. Az energiakereskedőknek szintén át kell állniuk a lakossági megtakarítások beszerzésére, míg az auditoroknak, akiknek ügyfélköre jellemzően nagy energiafogyasztókból áll, most lakossági megtakarítást generáló aggregátorokat kell keresniük.

Tatár Dénes, az Energetikai Auditorok Szövetségének elnöke és az Axing Zrt. vezérigazgatója

A CEEGEX, amely tőzsdeként, szervezett piacként funkcionál az EKR rendszerben, jelentős fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt fél évben. "Igazából mi házon belül tulajdonképpen egy EKR 2.0-nak is neveztük az új fejlesztéseket, mert akkora változás történt ebben a rendszerben, hogy alapjaiban kellett újragondolni" – mondta a CEEGEX vezérigazgatója, Garai Dániel. A fejlesztések két fő iránya az új termékstruktúra létrehozása és a platform felhasználóbarátabbá tétele volt.

A szakértők szerint a változások hosszú távú hatásai még kérdésesek, de a jogszabályalkotó célja egybeesik a tőzsde céljával: minél nagyobb volumenű kereskedés történjen szervezett piaci keretek között. Ez nemcsak a kereslet és kínálat hatékony egymásra találását segíti, hanem ártranszparenciát is biztosít az egész piac számára.

Garai Dániel, a CEEGEX vezérigazgatója

Az építőipar szempontjából különösen fontos ez a változás, hiszen Magyarországon az energiafelhasználás 40%-át az épületek használják, ezen belül 32%-ot a lakóépületek. "Hogyha energiát akarunk csökkenteni Magyarországon, márpedig azt akar mindenki, akkor ez egy nagyon fontos szegmens, amihez hozzá kell nyúlni" – hangsúlyozta Kálmán Péter, az ÉVOSZ fenntarthatósági tagozat vezetője, az Óbuda Group vezérigazgatója. Az EKR rendszer jó eszköz lehet arra, hogy a lakossági szektorban,

ahol az emberek viszonylag keveset értenek az energiahatékonyság növeléséhez, előrelépés történjen.

Kálmán Péter, az ÉVOSZ fenntarthatósági tagozat vezetője, az Óbuda Group vezérigazgatója

A nagyvállalatok számára a szakértők azt javasolják, hogy a már meglévő HEM-ekkel kapcsolatban érdemes kivárni a szeptember 23-i tőzsdei aukciót, ahol kialakul majd valamilyen piaci ár. A nyilvánosan elérhető adatok alapján a régi típusú HEM-ekből jelenleg több van a piacon, mint amennyi iránt kereslet mutatkozik. Ugyanakkor a vállalatok számára lehetőség lehet az energiakereskedőkkel való tárgyalás során megállapodni arról, hogy kötelezettségüket nem pénzben, hanem beszerzett HEM-ekkel teljesítik.

A jövőre nézve fontos szempont, hogy a kötelezettségek egy részét minden évben tárgyévi elemekkel kell teljesíteni, ami folyamatos keresletet biztosít az újonnan keletkező HEM-ek iránt.

Ezért a nagyvállalatok számára érdemes lehet már most megállapodni egy kötelezettel a jövőbeni energiahatékonysági beruházásokból származó megtakarításokról.

Az árak tekintetében változások várhatók. Míg tavaly februárban a legalább 5 éves HEM-nek akár 14 ezer forintos ára is volt, a legutóbbi aukción ez már csak 3625 forintra csökkent. A szakértők szerint a régi HEM-ek ára várhatóan nem lesz magasabb, mint az előző aukción, néhány ezer forint/gigajoule körül alakulhat. Az új lakossági HEM-ek esetében azonban a jogszabályban meghatározott 11.705 forintos érték körül, plusz-mínusz 20 százalékos sávban várható az ár.

A szakértők záró gondolatként arra biztatták a piaci szereplőket, hogy ismerkedjenek meg az új jogszabályokkal, helyezzék előtérbe a tőzsdei, szervezett piaci kereskedést, és foglalkozzanak épületeik energiahatékonyságával. "Mindenki bátran támaszkodjon auditorára" – tanácsolta Tatár Dénes, hozzátéve, hogy az auditorok is kínálnak olyan szolgáltatásokat, amelyek segítenek a különböző kategóriákban szükséges HEM-ek beszerzésében.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ