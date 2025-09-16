Sopronban folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás

Amikor napon belül változnak a gazdasági kilátások, a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy akár egyetlen finanszírozási lehetőségről is lemaradjanak. A Portfolio országos, 15 várost érintő rendezvénysorozata éppen ezért ad kiemelt alkalmat arra, hogy a cégek közvetlenül, első kézből tájékozódjanak a legújabb fejlesztési és forrásbevonási megoldásokról. A programban a KAVOSZ Zrt. kedvezményes konstrukciói mellett részletesen bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram is, amely a tőkefinanszírozás új formáját kínálja a hazai vállalkozások számára.

2025 számos új kihívással sokkolta már eddig is a hazai kkv szektort. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek ellenére ne kínálkoznának megbízható lehetőségek, amelyek kapaszkodót nyújthatnak ezekben a bizonytalan időkben.

A Portfolio és a KAVOSZ Zrt. közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el, és pontosan azt célozza, hogy számba vegye azokat az eszközöket, amelyek új perspektívát nyújthatnak a magyar mikro-, kis- és középvállalatok számára működésük stabilitásának megőrzése, valamint versenyképességük növelése céljából.

A roadshow Sopronban folytatódik, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a legaktuálisabb támogatásokról és fejlesztési irányokról.

Kiemelt témák:

Tőkefinanszírozás hazai vállalkozásoknak – az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. által megvalósított Demján Sándor Tőkeprogram szerepe a növekedési pályán

Lépéselőnyben a kicsik – A Széchenyi Kártya Program kockázatvállalása a kisvállalkozások stabil fejlődéséért

Finanszírozási döntések a gyakorlatban – hitel, tőke vagy kombinált konstrukció?

Kedvezményes források, valós lehetőségek – hogyan egészítik ki egymást a támogatott és a banki finanszírozások?

Az első lépéstől a tőzsdéig – finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt

Szerződéses, jogi és szervezeti feltételek – mire van szüksége a befektetőnek és hogyan érdemes felkészülni?

Előadók:

Ács Zoltán, elnök, vezérigazgató-helyettes, Magyar Fintech Szövetség, MKIK Tőkealap-kezelő

dr. Balog Ádám, alelnök, a KAVOSZ Zrt. igazgatótanácsának elnöke, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Máté-Tóth István, kereskedésért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettes, Budapesti Értéktőzsde

Tóth Ferenc, alapító tulajdonos, alelnök, Kábelbarát Mérnökiroda Kft., VOSZ Gőr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezet

Következő helyszínek, időpontok:

szeptember 24. Miskolc

szeptember 25. Szeged

szeptember 30. Pécs és Kaposvár

október 1. Zalaegerszeg

október 2. Szolnok

október 8. Békéscsaba

október 9. Veszprém

okóber 13. Szombathely

október 15. Eger

október 16. Szekszárd

október 20. Debrecen

Ne maradjon le a soproni rendezvényről – regisztráljon még ma!

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ