Radetzky Jenő, a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke: 175 éve formáljuk a magyar gazdaságot

A Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a szervezet múltban és jelenben betöltött szerepének hangsúlyozásával nyitotta meg a Portfolio és Kavosz közös országjárásának első állomását Székesfehérváron.

Radetzky Jenő, a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke megnyitóbeszédében kiemelte, hogy nagy öröm és megtiszteltetés a Fejér vármegyéinek, hogy a Portfolio őszi országjárását Székesfehérváron kezd meg, mint ahogy az is, hogy a rendezvényt finanszírozó KAVOSZ Zrt. igazgatóságának elnöke, Balog Ádám is személyesen ad elő. A rendezvénysorozat célja, hogy a gazdaságot meghatározó környezeti hatásokra, esetleges problémákra, kihívásokra megoldásokat ajánljon, jelen esetben tőkebevonás, hitelezés és a tőzsdei jelenlét formájában.

Radetzky Jenő, a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a KAVOSZ Zrt. igazgatótanácsának elnöke

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 175 éves jelenlétét vagy létrehozását ünnepeljük országszerte Sopronban, Debrecenben és itt, Székesfehérváron is.

A kamara 1850-es alapítása jól illeszkedik az önálló ország gazdasági fundamentumainak lefektetésébe: Széchenyi István alapdokumentumnak számító Hitel című könyve 1830-ban jelent meg, a Pesti Áru- és Értéktőzsdét 1864-ben alapította Kochmeister Frigyes, aki már ezt megelőzően is a Pesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt, amelyhez nagyon sokáig Fejér Vármegyei Kamara is tartozott.

Erre a történelmi múltra, mi is nagyon büszkék vagyunk, persze azóta önálló kamarát alkotunk.

A történelmi visszatekintésből nem csak magyar, hanem egy nemzetközi vontakozású eseményt sem szabad kiefelejteni: Karl Marx 1857-ben kezdte írni a „Tőkét”, amelynek természetesen komoly ideológiai megfontolásai is voltak, de mindenképpen jól mutatja, hogy 175 éve igen élénken foglalkoztatta a gazdaság szereplőit a piacgazdaság tudományos megközelítése.

Ebben a pezsgő és igen aktív időszakban a kamara is érdemeben formálta, és formálja azóta is a magyar gazdaság viszonyait, támogatja a fejlődését, nyújt támogatást a szereplők számára.

A Portfolio és a Kavosz közös országjárása folytatódik, a következő állomás: Kecskemét és Sopron

szeptember 22. Kecskemét

szeptember 23. Sopron

szeptember 24. Miskolc

szeptember 25. Szeged

szeptember 30. Pécs és Kaposvár

október 1. Zalaegerszeg

október 2. Szolnok

október 8. Békéscsaba

október 9. Veszprém

okóber 13. Szombathely

október 15. Eger

október 16. Szekszárd

október 20. Debrecen

Az eseménysorozat napirendjén sok más, valamennyi vállalkozást érintő kérdés is terítékre kerül, úgy mint:

Milyen hazai források és hitelprogramok állnak rendelkezésre 2025-ben?

Hogyan fejlődik tovább a Széchenyi Kártya Program?

Mire használható a Demján Sándor Tőkeprogram?

Hogyan segíti a digitalizáció és automatizáció a hatékonyabb működést?

A roadshow minden állomásán cégvezetők, szakpolitikai döntéshozók és finanszírozási szakemberek segítenek eligazodni a kkv-k világában, testközelből mutatva meg a helyi lehetőségeket és országos trendeket.

