Radetzky Jenő, a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke: 175 éve formáljuk a magyar gazdaságot

Radetzky Jenő, a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke megnyitóbeszédében kiemelte, hogy nagy öröm és megtiszteltetés a Fejér vármegyéinek, hogy a Portfolio őszi országjárását Székesfehérváron kezd meg, mint ahogy az is, hogy a rendezvényt finanszírozó KAVOSZ Zrt. igazgatóságának elnöke, Balog Ádám is személyesen ad elő. A rendezvénysorozat célja, hogy a gazdaságot meghatározó környezeti hatásokra, esetleges problémákra, kihívásokra megoldásokat ajánljon, jelen esetben tőkebevonás, hitelezés és a tőzsdei jelenlét formájában.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 175 éves jelenlétét vagy létrehozását ünnepeljük országszerte Sopronban, Debrecenben és itt, Székesfehérváron is.
A kamara 1850-es alapítása jól illeszkedik az önálló ország gazdasági fundamentumainak lefektetésébe: Széchenyi István alapdokumentumnak számító Hitel című könyve 1830-ban jelent meg, a Pesti Áru- és Értéktőzsdét 1864-ben alapította Kochmeister Frigyes, aki már ezt megelőzően is a Pesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt, amelyhez nagyon sokáig Fejér Vármegyei Kamara is tartozott.
Erre a történelmi múltra, mi is nagyon büszkék vagyunk, persze azóta önálló kamarát alkotunk.
A történelmi visszatekintésből nem csak magyar, hanem egy nemzetközi vontakozású eseményt sem szabad kiefelejteni: Karl Marx 1857-ben kezdte írni a „Tőkét”, amelynek természetesen komoly ideológiai megfontolásai is voltak, de mindenképpen jól mutatja, hogy 175 éve igen élénken foglalkoztatta a gazdaság szereplőit a piacgazdaság tudományos megközelítése.
Ebben a pezsgő és igen aktív időszakban a kamara is érdemeben formálta, és formálja azóta is a magyar gazdaság viszonyait, támogatja a fejlődését, nyújt támogatást a szereplők számára.
A Portfolio és a Kavosz közös országjárása folytatódik, a következő állomás: Kecskemét és Sopron
- szeptember 22. Kecskemét
- szeptember 23. Sopron
- szeptember 24. Miskolc
- szeptember 25. Szeged
- szeptember 30. Pécs és Kaposvár
- október 1. Zalaegerszeg
- október 2. Szolnok
- október 8. Békéscsaba
- október 9. Veszprém
- okóber 13. Szombathely
- október 15. Eger
- október 16. Szekszárd
- október 20. Debrecen
Az eseménysorozat napirendjén sok más, valamennyi vállalkozást érintő kérdés is terítékre kerül, úgy mint:
- Milyen hazai források és hitelprogramok állnak rendelkezésre 2025-ben?
- Hogyan fejlődik tovább a Széchenyi Kártya Program?
- Mire használható a Demján Sándor Tőkeprogram?
- Hogyan segíti a digitalizáció és automatizáció a hatékonyabb működést?
A roadshow minden állomásán cégvezetők, szakpolitikai döntéshozók és finanszírozási szakemberek segítenek eligazodni a kkv-k világában, testközelből mutatva meg a helyi lehetőségeket és országos trendeket.
