Lehengerlő tudományos kutatás az emberi agyról: sokkal tovább tart a kulcsfontosságú életszakasz, mint azt gondoltuk
A Cambridge-i Egyetem új kutatása szerint az emberi agy öt, jól elkülöníthető életszakaszon megy át életünk során. Markáns változásokat 9, 32, 66 és 83 éves korban tapasztalhatunk, és az "agyi" kamaszkor jóval hosszabb ideig eltart, mint azt gondolnánk - számolt be a BBC.

Közel 4000, legfeljebb 90 éves ember agyi képalkotásos vizsgálata alapján a kutatók kimutatták:

a serdülőkori fázis a korai harmincas évekig tart, és ekkor vagyunk agyi teljesítményünk "csúcsán".

A BBC szerint a mostani felfedezés azt is segíthet megérteni, hogy életünk során hogyan változik a mentális zavarok és a demencia kockázata. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány szerint az agy változásai nem egyenletes görbét követnek születéstől halálig, hanem jól elkülöníthető szakaszokban zajlanak.

A kutatók öt fázist azonosítottak:

  • gyermekkor: születéstől 9 éves korig,
  • serdülőkor: 9-től 32 éves korig,
  • felnőttkor: 32-től 66 éves korig,
  • korai öregedés: 66-tól 83 éves korig,
  • késői öregedés: 83 éves kortól.

A tanulmány vezető szerzője, Dr. Alexa Mousley a BBC-nek elmondta:

az agy egész élettartamán keresztül folyamantosan "újrahuzalozza" magát.

A kapcsolatok erősödnek és gyengülnek, és ez nem egyenletes, hanem ingadozó mintázatot követ. Bár az egyéni különbségek jelentősek, a nagy adathalmazt vizsgálva feltűnően kiélesednek az életkori határok.

Gyermekkorban az agy gyorsan növekszik, miközben a korán túltermelődött szinapszisok számát visszanyesi. Ebben az időszakban az agyműködés kevésbé hatékony: inkább úgy viselkedik, mint egy céltudatosság nélkül, össze-vissza kószáló gyerek a játszótéren.

A 9. életévtől hirtelen fordulat áll be:

az idegi hálózatok hatékonysága jelentősen megnövekszik. Ez a legmélyebb törésvonal a szakaszok között. Ekkor a legnagyobb a kockázata a mentális zavarok megjelenésének is.

A serdülőkor nem meglepő módon a pubertás környékén kezdődik,

a mostani eredmények szerint azonban elnyúlik egészen a korai harmincas éveinkig.

Ez az egyetlen periódus, amikor az ideghálózatok szakadatlanul növelik hatékonyságukat. Ez összhangban áll számos agyi teljesítménymutatóval, amelyek a harmincas évek elején tetőznek. Érdekesség, hogy ezáltal a 9-32 éves kor közötti időszak végig ugyanabba a fázisba sorolható.

Ezt követi a felnőttkor, a leghosszabb, mintegy három évtizedes szakasz.

Itt a változások lelassulnak, és a korábbi hatékonyságjavulás fokozatosan megfordul. Dr. Mousley szerint ez egybeesik az intelligencia és a személyiségjegyek könnyen megfigyelhető platójával.

A korai öregedés 66 évesen kezdődik. Ez nem hirtelen lejtmenettel jár, hanem a kapcsolódási mintázatok átrendeződésével. Az agy kevésbé működik egységes egészként, inkább szorosan együtt dolgozó régiókra tagolódik – mintha egy zenekar tagjai szólókarrierbe csapnának. Bár a vizsgálat egészséges agyakra fókuszált, ez az az életkor, amikor a demencia és a magas vérnyomás jelei megjelenhetnek.

A 83 éves kortól induló késői öregedésnél a változások a korai öregedés mintázatait követik, csak kiélezettebben. Erről a csoportról kevesebb adat állt rendelkezésre, mert nehezebb egészséges agyakat górcső alá venni.

Elmondása szerint dr. Mousley-t meglepte, hogy az életkori határok mennyire egybeesnek az emberi életszakasz fontos mérföldköveivel. Ide tartozik a pubertás, az időskori egészségügyi kihívások, valamint a harmincas évek elejére jellemző társadalmi szerepváltások, például a szülővé válás. A tanulmány nem vizsgálta külön a férfiak és a nők adatait, így a menopauza hatására vonatkozó kérdések továbbra is nyitottak.

A kutatócsoport tagja, Duncan Astle, a Cambridge-i Egyetem professzora kiemelte: számos neurofejlődési, mentális és neurológiai rendellenesség összefügg az agy huzalozottságával, és a hálózati különbségek előrejelezhetik a figyelmi, nyelvi, tanulási és más viselkedésbeli nehézségeket.

Tara Spires-Jones, az Edinburgh-i Egyetem agykutató központjának vezetője "nagyon menőnek" nevezte az eredményeket, amelyek "jól illeszkednek" az agy öregedéséről alkotott képünkhöz. Ugyanakkor emlékeztetett: nem mindenkinél pontosan ugyanabban az életkorban történnek meg ezek a hálózati átalakulások.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

