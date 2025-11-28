  • Megjelenítés
Új részletek derültek ki Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozójáról
Új részletek derültek ki Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozójáról

Orbán Viktor megérkezett az orosz fővárosba, jelentette a TASSZ tudósítója - Putyin és Orbán találkozóján részt vesz Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, Jurij Usakov elnöki tanácsadó és Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes is, írja a lap. A tárgyalások moszkvai idő szerint 13:00 óra után kezdődnek, értesüléseink szerint 3-4 fős delegációval van jelen a magyar fél.

Dmitrij Peszkov, az orosz vezető sajtótitkára korábban megerősítette a TASSZ-nak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök november 28-án Moszkvában találkozik a magyar kormányfővel.

Orbán Viktor korábban közölte, hogy tervei szerint Putyinnal

az energiahordozók szállításáról és az ukrajnai konfliktus rendezéséről fog tárgyalni.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, Jurij Usakov elnöki tanácsadó és Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes is jelen van a találkozón - jelentette a TASS hírügynökség. A magyar delegációban vélhetően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is helyet kap, értesüléseink szerint 3-4 fős delegációval van jelen a magyar fél.

A Kreml szóvivője szerint

a tárgyalások moszkvai idő szerint 13:00 óra után kezdődnek, ami magyar idő szerint 11 óra.

A Kreml honlapján található információk szerint Putyin orosz elnökként eddig 12 alkalommal találkozott Orbánnal, legutóbb 2024 júliusában, amikor a magyar miniszterelnök béketeremtő misszió keretében látogatott Oroszországba, valamint Ukrajnába, Kínába és az Egyesült Államokba. Összességében a különleges katonai művelet kezdete óta Putyin és Orbán kétszer találkozott személyesen, és háromszor beszéltek telefonon.

