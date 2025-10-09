Békés megyében is egyre többen érdeklődnek a Demján Sándor Tőkeprogram iránt

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban Finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt! Idén elindul a hazai finanszírozási lehetőségeket bemutató országos INGYENES rendezvénysorozatunk - Demján Sándor Tőkeprogram, Széchenyi Kártya Program támogatott hitel, kedvezményes források, kombinált konstrukciók. Jöjjön el a következő vidéki állomásra, hallgassa meg a szakértőket és kérjen személyre szabott tanácsadást!

Békés megyében is folyik a Demján Sándor Tőkeprogram gyakorlati megvalósítása, melynek keretében nemrég kötötték meg az első befektetési és szindikátusi szerződést egy helyi élelmiszeripari vállalkozással. emelte ki megnyitóbeszédében Dr. Orosz Tivadar, Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a CONTROLINVEST Kft. ügyvezető igazgatója.

A program 100 milliárd forintos kerettel, 5%-os kamat mellett, 6 éves futamidővel kínál tőkejuttatást a vállalkozásoknak, ahol a tőkét csak a futamidő végén kell visszafizetni, míg a kamatokat éves ütemezésben. A konstrukció különlegessége, hogy a befektető minimális, 1%-os tulajdonrészt szerez átmenetileg a finanszírozott vállalkozásban.

A megyében jelenleg tíz olyan pályázó van, akiket már előminősítettek a tőkeprogramra,

ami ugyan elmarad a fővárosi számtól, de a program népszerűsége folyamatosan növekszik. A helyi vállalkozók kezdeti bizalmatlansága mellett a mérsékeltebb hiteligény is jellemző a térségre, ami részben a vállalkozások alacsonyabb jövedelmezőségével magyarázható. Ennek ellenére a Széchenyi Kártya Program iránt jelentős az érdeklődés a megyében.

"A Széchenyi Kártya Program keretében tavaly közel 2000 igénylés futott be a kamarán keresztül, és közel 50 milliárd forint kihelyezése történt, ami egy ilyen kis megyénél nagyon jelentős összeg. Az idei évben is hasonló ütemben érkeznek a kérelmek, eddig több mint 1700 igény érkezett, és mintegy 30 milliárd forint kihelyezésére került sor" – mondta el a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A megye gazdasági felzárkóztatása szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy nemrég bejelentettek egy 280 milliárd forintos szingapúri beruházást Békéscsabán, amely 2500 új munkahelyet teremt majd. A hőálló szigetelőanyagokat gyártó üzem létesítése mellett további 4-5 nagyobb befektető tárgyalásai is folyamatban vannak.

A kormányzat részéről is megerősítették, hogy Békés megye kiemelt támogatást kap a befektetők vonzása érdekében.

A nagyberuházások megjelenésével várhatóan növekedni fog a helyi vállalkozások finanszírozási igénye is, hiszen a beszállítói hálózat kiépítéséhez és a versenyképesség javításához jelentős fejlesztésekre lesz szükség. A megye infrastrukturális fejlesztése, beleértve a vasúti és közúti beruházásokat, szintén hozzájárul a térség vonzerejének növeléséhez, ami további befektetéseket vonzhat a jövőben.

