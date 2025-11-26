Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Folytatódhat az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,4 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,9 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, a Nikkei 2 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,22 százalékos pluszban áll, míg a szingapúri tőzsde 0,61 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,86 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,49 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,54 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,34 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,47 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma az USA dominálja a naptárat: érkezik a tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya, az új munkanélküli segélykérelmek száma, valamint a Chicago Fed BMI. Ezek azért fontosak, mert a tartós cikkek megrendelései jól jelzik a vállalati beruházási hajlandóságot, a heti munkanélküli segélykérelmek pedig ultra-rövid távú indikátorai annak, mennyire feszes még mindig a munkaerőpiac.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 40,9 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 55,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,8 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 57,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 112,45
|1,4%
|2,2%
|-0,2%
|10,7%
|5,3%
|57,7%
|S&P 500
|6 765,88
|0,9%
|2,2%
|-0,4%
|15,0%
|13,0%
|86,4%
|Nasdaq
|25 018,36
|0,6%
|2,1%
|-1,3%
|19,1%
|20,3%
|105,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|48 659,52
|0,1%
|-0,1%
|-1,3%
|22,0%
|25,5%
|85,0%
|Hang Seng
|25 894,55
|0,7%
|-0,1%
|-1,0%
|29,1%
|35,2%
|-2,9%
|CSI 300
|4 490,4
|1,0%
|-1,7%
|-3,7%
|14,1%
|16,7%
|-8,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 464,63
|1,0%
|1,2%
|-3,2%
|17,9%
|20,9%
|76,6%
|CAC
|8 025,8
|0,8%
|0,7%
|-2,4%
|8,7%
|10,6%
|44,1%
|FTSE
|9 609,53
|0,8%
|0,6%
|-0,4%
|17,6%
|15,9%
|50,4%
|FTSE MIB
|42 698,66
|0,9%
|-0,3%
|0,5%
|24,9%
|27,7%
|91,4%
|IBEX
|16 140,9
|1,1%
|2,0%
|1,8%
|39,2%
|37,8%
|97,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|108 613,6
|0,8%
|2,4%
|4,3%
|36,9%
|36,7%
|178,2%
|ATX
|4 948,14
|1,2%
|4,9%
|6,0%
|35,1%
|39,7%
|91,4%
|PX
|2 480,86
|1,7%
|1,5%
|5,4%
|40,9%
|47,7%
|156,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|33 680
|1,8%
|5,9%
|9,1%
|55,3%
|55,2%
|182,3%
|Mol
|2 924
|-1,3%
|-2,9%
|6,1%
|7,1%
|7,6%
|41,4%
|Richter
|9 800
|2,2%
|0,9%
|-6,0%
|-5,8%
|-8,0%
|37,6%
|Magyar Telekom
|1 766
|0,0%
|2,8%
|-1,7%
|38,6%
|41,5%
|358,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,25
|-1,5%
|-5,3%
|-6,5%
|-19,6%
|-16,1%
|28,0%
|Brent
|62,58
|-1,3%
|-3,6%
|-5,1%
|-16,3%
|-14,4%
|28,5%
|Arany
|4 131,3
|0,9%
|2,0%
|0,2%
|57,4%
|57,0%
|127,9%
|Devizák
|EURHUF
|382,1250
|-0,1%
|-0,5%
|-1,9%
|-7,1%
|-6,8%
|5,7%
|USDHUF
|330,4865
|-0,4%
|-0,4%
|-1,4%
|-16,8%
|-15,4%
|8,8%
|GBPHUF
|435,0449
|0,0%
|-0,2%
|-2,6%
|-12,6%
|-11,3%
|7,3%
|EURUSD
|1,1563
|0,3%
|-0,2%
|-0,5%
|11,7%
|10,2%
|-2,8%
|USDJPY
|156,8
|0,0%
|1,0%
|2,6%
|-0,2%
|1,6%
|50,2%
|GBPUSD
|1,3177
|0,6%
|0,3%
|-0,9%
|5,2%
|5,0%
|-1,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|87 331
|-1,1%
|-6,0%
|-21,4%
|-7,5%
|-6,1%
|366,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,99
|-0,9%
|-2,9%
|0,2%
|-12,9%
|-6,6%
|358,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,63
|-1,0%
|-1,5%
|1,8%
|11,4%
|19,4%
|-560,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,12
|-0,3%
|-0,8%
|3,9%
|7,6%
|9,5%
|217,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
