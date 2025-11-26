  • Megjelenítés
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio
Emelkedéssel zártak tegnap az amerikai tőzsdék, miután tovább erősödtek a Feddel kapcsolatos kamatcsökkentési várakozások. Lapinformációk szerint a Fehér Ház Nemzeti Gazdasági Tanácsának igazgatója, Kevin Hassett a legesélyesebb jelölt a Fed következő elnöki posztjára. A befektetők Hassettet olyan személynek tartják, aki nagyobb valószínűséggel fogja a központi bankot Donald Trump elnök által támogatott alacsonyabb kamatkörnyezet felé terelni. Scott Bessent szerint Trump jó eséllyel még karácsony előtt ki fogja nevezni az új Fed-elnököt, a piacok pedig eközben már több mint 84%-os valószínűséggel árazzák, hogy a Fed decemberben kamatot fog csökkenteni. Ami pedig a tőzsdei mozgásokat illeti, a tegnapi amerikai ralit Ázsiában is pozitív mozgások követték, és az előjelek alapján Európában is emelkedéssel indulhat majd a nap.
Folytatódhat az emelkedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,4 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,9 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, a Nikkei 2 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,22 százalékos pluszban áll, míg a szingapúri tőzsde 0,61 százalékot emelkedett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,86 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,49 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,54 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,34 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,47 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma az USA dominálja a naptárat: érkezik a tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya, az új munkanélküli segélykérelmek száma, valamint a Chicago Fed BMI. Ezek azért fontosak, mert a tartós cikkek megrendelései jól jelzik a vállalati beruházási hajlandóságot, a heti munkanélküli segélykérelmek pedig ultra-rövid távú indikátorai annak, mennyire feszes még mindig a munkaerőpiac.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 40,9 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 55,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,8 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 57,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 112,45 1,4% 2,2% -0,2% 10,7% 5,3% 57,7%
S&P 500 6 765,88 0,9% 2,2% -0,4% 15,0% 13,0% 86,4%
Nasdaq 25 018,36 0,6% 2,1% -1,3% 19,1% 20,3% 105,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 48 659,52 0,1% -0,1% -1,3% 22,0% 25,5% 85,0%
Hang Seng 25 894,55 0,7% -0,1% -1,0% 29,1% 35,2% -2,9%
CSI 300 4 490,4 1,0% -1,7% -3,7% 14,1% 16,7% -8,6%
Európai részvényindexek              
DAX 23 464,63 1,0% 1,2% -3,2% 17,9% 20,9% 76,6%
CAC 8 025,8 0,8% 0,7% -2,4% 8,7% 10,6% 44,1%
FTSE 9 609,53 0,8% 0,6% -0,4% 17,6% 15,9% 50,4%
FTSE MIB 42 698,66 0,9% -0,3% 0,5% 24,9% 27,7% 91,4%
IBEX 16 140,9 1,1% 2,0% 1,8% 39,2% 37,8% 97,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 108 613,6 0,8% 2,4% 4,3% 36,9% 36,7% 178,2%
ATX 4 948,14 1,2% 4,9% 6,0% 35,1% 39,7% 91,4%
PX 2 480,86 1,7% 1,5% 5,4% 40,9% 47,7% 156,6%
Magyar blue chipek              
OTP 33 680 1,8% 5,9% 9,1% 55,3% 55,2% 182,3%
Mol 2 924 -1,3% -2,9% 6,1% 7,1% 7,6% 41,4%
Richter 9 800 2,2% 0,9% -6,0% -5,8% -8,0% 37,6%
Magyar Telekom 1 766 0,0% 2,8% -1,7% 38,6% 41,5% 358,7%
Nyersanyagok              
WTI 58,25 -1,5% -5,3% -6,5% -19,6% -16,1% 28,0%
Brent 62,58 -1,3% -3,6% -5,1% -16,3% -14,4% 28,5%
Arany 4 131,3 0,9% 2,0% 0,2% 57,4% 57,0% 127,9%
Devizák              
EURHUF 382,1250 -0,1% -0,5% -1,9% -7,1% -6,8% 5,7%
USDHUF 330,4865 -0,4% -0,4% -1,4% -16,8% -15,4% 8,8%
GBPHUF 435,0449 0,0% -0,2% -2,6% -12,6% -11,3% 7,3%
EURUSD 1,1563 0,3% -0,2% -0,5% 11,7% 10,2% -2,8%
USDJPY 156,8 0,0% 1,0% 2,6% -0,2% 1,6% 50,2%
GBPUSD 1,3177 0,6% 0,3% -0,9% 5,2% 5,0% -1,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 87 331 -1,1% -6,0% -21,4% -7,5% -6,1% 366,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 3,99 -0,9% -2,9% 0,2% -12,9% -6,6% 358,1%
10 éves német állampapírhozam 2,63 -1,0% -1,5% 1,8% 11,4% 19,4% -560,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,12 -0,3% -0,8% 3,9% 7,6% 9,5% 217,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Rekordon a BUX: mi lehet a hátralevő év sikersztorija?

Ezen áll vagy bukik a forint sorsa

Így tud beindulni a nagy vérengzés a tőzsdéken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

