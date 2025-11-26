  • Megjelenítés
Bejelentette a kormány: kiterjesztik az Otthon Startot a külterületi lakóingatlanokra is
2026. január 1-től a külterületi lakóingatlanokra is kiterjeszti a kormány az Otthon Start programot – jelentette be Facebook-oldalán Panyi Miklós államtitkár. Eddig a belterületi lakóingatlanok mellett csak tanyára, birtokközpontra lehetett igénybe venni a fix 3%-os hitelt.

Az intézkedéssel a meglévő ingatlanok mellett a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezéseket is felpörgetné a kormány, ugyanis

több tízezer külterületi lakóingatlan válik elérhetővé a program keretében,

ezen belül több száz, jelenleg is kivitelezés alatt álló újépítésű családi ház, emellett további, akár ezer új családi ház építése indulhat el a következő években ilyen lakóövezetekben parcellázott építési telkeken – hívta fel a figyelmet Panyi Miklós.

Az államtitkár tájékoztatása szerint az Otthon Start program jelenleg lefedi a magyarországi lakóingatlanok 98%-át, a belterületi és a külterületi ingatlanok közül a tanyákra és birtokközpontokra fel lehet venni a 3%-os hitelt, viszont a külterületi nem tanya vagy birtokközpontú besorolású lakóingatlanokra Otthon Start hitelt eddig nem lehetett felvenni.

Panyi Miklós szerint

  • vidéki településeken – pl. Debrecenben, Nyíregyházán és Sopronban – számos külterületen zajlanak jelentős ingatlanfejlesztések, de ezeknek a területek belterületté minősítése még akár több mint egy évet is igénybe vehet.
  • több ezer olyan ingatlan van ma Magyarországon, amely külterületi besorolású, ugyanakkor komfortjában minden igényt kielégít. Az említett városokban több ilyen ingatlan tervezése vagy kivitelezése jelenleg is folyamatban van.

Jövő év elejétől az Otthon Start Program ezekkel az ingatlanokkal is bővül, ezekre az ingatlanokra is felvehető lesz a 3%-os hitel.

Azt, hogy a bankok ténylegesen is nyújtanak-e majd lakáshitelt külterületi ingatlanokra, nem kizárólag a jogszabály adta lehetőség, hanem a saját belső szabályzataik fogják eldönteni, ezt pedig elsősorban az érintett ingatlanok forgalomképessége befolyásolja majd. Ez természetesen alapos elemzést igényel, amire nem biztos, hogy minden bank erőforrást fog áldozni (lásd a falusi CSOK-ot, amelyet szintén csak korlátozott számú bank kínál). Mindenesetre a belterületi ingatlanokhoz képest 30-40%-kal olcsóbban forgó külterületi ingatlanok adásvételi piacát és korszerűsítését is némileg felpezsdítheti az intézkedés, hiszen lehetnek olyan nagyobb bankok, amelyek ebben üzleti lehetőséget látnak majd.

