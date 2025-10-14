Fókuszban a finanszírozás, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram - Szekszárdra érkezik az őszi kkv-rendezvénysorozat

2025 számos új kihívással sokkolta már eddig is a hazai kkv szektort. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek ellenére ne kínálkoznának megbízható lehetőségek, amelyek kapaszkodót nyújthatnak ezekben a bizonytalan időkben.
A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el, és pontosan azt célozza, hogy számba vegye azokat az eszközöket, amelyek új perspektívát nyújthatnak a magyar mikro-, kis- és középvállalatok számára működésük stabilitásának megőrzése, valamint versenyképességük növelése céljából.
A roadshow Szekszárdon folytatódik, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a legaktuálisabb támogatásokról és fejlesztési irányokról.
Kiemelt témák:
- Tőkefinanszírozás hazai vállalkozásoknak – a Demján Sándor Tőkeprogram szerepe a növekedési pályán
- Lépéselőnyben a kicsik – A Széchenyi Kártya Program kockázatvállalása a kisvállalkozások stabil fejlődéséért
- Finanszírozási döntések a gyakorlatban – hitel, tőke vagy kombinált konstrukció?
- Kedvezményes források, valós lehetőségek – hogyan egészítik ki egymást a támogatott és a banki finanszírozások?
- Az első lépéstől a tőzsdéig – finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt
- Szerződéses, jogi és szervezeti feltételek – mire van szüksége a befektetőnek és hogyan érdemes felkészülni?
Előadók:
dr. Bánfi Zoltán, MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgató, igazgatósági tag
dr. Beréti Zsolt, Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, elnök
Eppel János, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, elnök
dr. Fajszi Lajos, VOSZ Tolna Vármegyei Szervezete, elnök
Madár István, Portfolio Csoport, vezető elemző
Máté-Tóth István, Budapesti Értéktőzsde, kereskedésért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettes
Mészáros Ádám, KAVOSZ Zrt. stratégiai és üzleti főigazgatóság, vezérigazgató-helyettes
Tóth Kata, Portfolio Csoport, konferencia projektvezető
Következő helyszínek, időpontok:
Ne maradjon le a szekszárdi rendezvényről – regisztráljon még ma!
Címlapkép forrása: Portfolio
