Fókuszban a finanszírozás, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram - Szekszárdra érkezik az őszi kkv-rendezvénysorozat

Amikor napon belül változnak a gazdasági kilátások, a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy akár egyetlen finanszírozási lehetőségről is lemaradjanak. A Portfolio országos, 15 várost érintő rendezvénysorozata éppen ezért ad kiemelt alkalmat arra, hogy a cégek közvetlenül, első kézből tájékozódjanak a legújabb fejlesztési és forrásbevonási megoldásokról. A programban a KAVOSZ kedvezményes konstrukciói mellett részletesen bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram is, amely a tőkefinanszírozás új formáját kínálja a hazai vállalkozások számára.

2025 számos új kihívással sokkolta már eddig is a hazai kkv szektort. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek ellenére ne kínálkoznának megbízható lehetőségek, amelyek kapaszkodót nyújthatnak ezekben a bizonytalan időkben.

A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el, és pontosan azt célozza, hogy számba vegye azokat az eszközöket, amelyek új perspektívát nyújthatnak a magyar mikro-, kis- és középvállalatok számára működésük stabilitásának megőrzése, valamint versenyképességük növelése céljából.

A roadshow Szekszárdon folytatódik, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a legaktuálisabb támogatásokról és fejlesztési irányokról.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban 2025. október 16-án Szekszárdon folytatódik a Portfolio és a Kavosz közös országjárása. Fókuszban a vállalati finanszírozás. Ne maradjon le!

Kiemelt témák:

Tőkefinanszírozás hazai vállalkozásoknak – a Demján Sándor Tőkeprogram szerepe a növekedési pályán

Lépéselőnyben a kicsik – A Széchenyi Kártya Program kockázatvállalása a kisvállalkozások stabil fejlődéséért

Finanszírozási döntések a gyakorlatban – hitel, tőke vagy kombinált konstrukció?

Kedvezményes források, valós lehetőségek – hogyan egészítik ki egymást a támogatott és a banki finanszírozások?

Az első lépéstől a tőzsdéig – finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt

Szerződéses, jogi és szervezeti feltételek – mire van szüksége a befektetőnek és hogyan érdemes felkészülni?

Előadók:

dr. Bánfi Zoltán, MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgató, igazgatósági tag

dr. Beréti Zsolt, Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, elnök

Eppel János, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, elnök

dr. Fajszi Lajos, VOSZ Tolna Vármegyei Szervezete, elnök

Madár István, Portfolio Csoport, vezető elemző

Máté-Tóth István, Budapesti Értéktőzsde, kereskedésért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettes

Mészáros Ádám, KAVOSZ Zrt. stratégiai és üzleti főigazgatóság, vezérigazgató-helyettes

Tóth Kata, Portfolio Csoport, konferencia projektvezető

Következő helyszínek, időpontok:

október 20. Debrecen

október 21. Szolnok

