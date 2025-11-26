Telex: Orbán Viktor titokban Moszkvába utazik Vlagyimir Putyinnal találkozni

A Telex információi szerint Orbán Viktor miniszterelnök november 28-án, pénteken Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az értesülés összhangban van a VSquare korábbi jelentésével.
Fontos megjegyezni, hogy a magyar kormány eddig nem közölt hivatalos információt az útról vagy annak részleteiről, a Kormányzati Tájékoztatási Központ a sajtómegkeresésekre mindössze annyit válaszolt, hogy "a miniszterelnök külföldi útjairól a szokott rendben tájékoztatjuk a nyilvánosságot".
A magyar kormányfő legutóbb 2024 júliusában találkozott személyesen az orosz elnökkel, szintén Moszkvában, akkor "Békemisszió" címen. Akkori útja is csak az utolsó pillanatban vált ismertté, a kormányzat egészen a landolásig nem erősítette meg hivatalosan.
A júliusi látogatás kapcsán Charles Michel, az Európai Tanács elnöke gyorsan jelezte közösségi média oldalán, hogy "Az EU soros elnökségének nincs felhatalmazása arra, hogy az EU nevében tárgyalásokat folytasson Oroszországgal".
A mostani moszkvai út időzítése most abból a szempontból érzékeny, hogy napról napra fontos egyeztetések zajlanak az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban.
Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője kedden az X-en közölte, hogy a béketervről további tárgyalásokra lesz szükség Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között, mivel van néhány
kényes, de nem leküzdhetetlen részlet, amit még rendezni kell.
Orbán Viktor nemrég levélben szólította fel Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy az EU feltétel nélkül támogassa Donald Trump 28 pontos ukrajnai béketervét. A miniszterelnök levelében jelezte, hogy a magyar kormány nem támogat további uniós pénzügyi segítséget Kijevnek, és nem járul hozzá, hogy ilyen döntést az EU nevében hozzanak.
Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök a tárgyalásuk után tartott moszkvai sajtótájékoztatón 2024. július 5-én. A fotó forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher
