  • Megjelenítés
Telex: Orbán Viktor titokban Moszkvába utazik Vlagyimir Putyinnal találkozni
Gazdaság

Telex: Orbán Viktor titokban Moszkvába utazik Vlagyimir Putyinnal találkozni

Portfolio
Orbán Viktor magyar miniszterelnök november 28-án, pénteken Moszkvába utazik, ahol találkozni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A kormány egyelőre nem adott hivatalos tájékoztatást a látogatásról – számolt be a Telex, megerősítve a VSquare korábbi értesülését.

A Telex információi szerint Orbán Viktor miniszterelnök november 28-án, pénteken Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az értesülés összhangban van a VSquare korábbi jelentésével.

Fontos megjegyezni, hogy a magyar kormány eddig nem közölt hivatalos információt az útról vagy annak részleteiről, a Kormányzati Tájékoztatási Központ a sajtómegkeresésekre mindössze annyit válaszolt, hogy "a miniszterelnök külföldi útjairól a szokott rendben tájékoztatjuk a nyilvánosságot".

A magyar kormányfő legutóbb 2024 júliusában találkozott személyesen az orosz elnökkel, szintén Moszkvában, akkor "Békemisszió" címen. Akkori útja is csak az utolsó pillanatban vált ismertté, a kormányzat egészen a landolásig nem erősítette meg hivatalosan.

A júliusi látogatás kapcsán Charles Michel, az Európai Tanács elnöke gyorsan jelezte közösségi média oldalán, hogy "Az EU soros elnökségének nincs felhatalmazása arra, hogy az EU nevében tárgyalásokat folytasson Oroszországgal".

Még több Gazdaság

Olyan pénzügyi forradalmat indít Európa, ami felborítja a világrendet

Erste: 2026 végén is maradhat a 385-ös szint környékén a forint euróval szembeni árfolyama

A Marson is hálálkodnak majd érte – Az űrben végzett növénykísérletek csak az egyik izgalmas topik a siófoki agrárcsúcson

A mostani moszkvai út időzítése most abból a szempontból érzékeny, hogy napról napra fontos egyeztetések zajlanak az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője kedden az X-en közölte, hogy a béketervről további tárgyalásokra lesz szükség Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között, mivel van néhány

kényes, de nem leküzdhetetlen részlet, amit még rendezni kell.

Orbán Viktor nemrég levélben szólította fel Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy az EU feltétel nélkül támogassa Donald Trump 28 pontos ukrajnai béketervét. A miniszterelnök levelében jelezte, hogy a magyar kormány nem támogat további uniós pénzügyi segítséget Kijevnek, és nem járul hozzá, hogy ilyen döntést az EU nevében hozzanak.

Kapcsolódó cikkünk

Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Kubilius: a titkosszolgálati jelentések egy NATO- vagy EU-tagállam elleni orosz támadásról szólnak

Nem túl biztató nyilatkozat érkezett a Kremltől a béke esélyéről: hűti a kedélyeket Vlagyimir Putyin embere

Vörös vonalat lépett át a béketerv: az oroszok szerint ez lesz a következő háború oka

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök a tárgyalásuk után tartott moszkvai sajtótájékoztatón 2024. július 5-én. A fotó forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Amerika közölte Zelenszkij elnökkel: Ukrajna gyakorlatilag elvesztette a háborút
Valami nem áll össze: négy napja életben az amerikai szankció, de magyar mentesség továbbra sincs
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility