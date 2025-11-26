35 ezer fővel csökkentené létszámát Volkswagen, de elakadt a folyamat

A nehézségekkel küzdő cég 2030-ig 35 ezer fővel mérsékelné a VW márka németországi munkaerő-állományát a 2024 eleji szinthez képest, de a célhoz képest még mintegy 10 ezerrel le van maradva. A Financial Times által látott belső feljegyzés szerint a leépítési csomagokat és a korai nyugdíjazást elfogadók száma a szeptemberrel záruló három hónapban

meredeken visszaesett.

A dokumentumot megosztották a dolgozókkal, és egy, a cég működésére rálátó forrás megerősítette hitelességét. Eszerint 2024 eleje óta 25 ezer munkavállaló kötött távozási megállapodást, de ebből mindössze ezer esett az idei harmadik negyedévre. A 2025 júniusáig tartó 18 hónapban a negyedéves átlag 4 ezer önkéntes kilépés volt, ugyanakkor a feljegyzés nem részletezte a negyedéves bontást.

A 35 ezres cél a szakszervezetekkel tavaly decemberben egyeztetett költségcsökkentési program része, és nagyjából a márka teljes, 2024 eleji létszámának negyedét teszi ki. Stefan Bratzel, a független német kutatóintézet, a Center of Automotive Management igazgatója szerint a további létszámleépítése "egyre nehezebb" lesz, ugyanakkor a megtakarítási program "jó úton halad", mert a csoportnak "jóval karcsúbbá és hatékonyabbá" kell válnia az iparági átalakulás közepette.

Egy, a vállalat működésére rálátó forrás szerint a tervezett új távozások ütemezése a nyári szabadságok miatt lassult. Hozzátette: nőhet a jelentkezők száma, ha a korai nyugdíjprogramot fiatalabb dolgozókra is kiterjesztik.

A vállalati üzemi tanács szóvivője emlékeztetett: a 2030-ig érvényes foglalkoztatási garancia értelmében "senkit sem kényszerítenek" a létszámcsökkentésbe. Bár a célnak 2030-ig kell megfelelni, a korai nyugdíjazási konstrukciók miatt sokan évekkel a tényleges kilépés előtt jelentkeznek.

Thomas Schäfer, a VW márka vezérigazgatója a múlt héten elismerte, hogy "még van tennivaló" a leépítésekben, ugyanakkor a program "következetes megvalósítását" hangsúlyozta. Arne Meiswinkel, a márka HR-vezetője szintén "jó előrehaladásról" beszélt.

A kilépési megállapodások lassulása egybeesik azzal, hogy a Volkswagen magasabb amerikai vámokkal és a Porsche, a luxussportmárka, jelentős veszteségeivel küzd. A költségnyomás szűkíti a mozgásteret az új beruházások előtt. Arno Antlitz pénzügyi igazgató a múlt hónapban arra figyelmeztetett, hogy "intenzívebb költségcsökkentésre" van szükség, mivel 2025-ben az amerikai vámok becslések szerint 5 milliárd eurós terhet róhatnak a vállalatra.

A 25 ezer megkötött távozási megállapodásból mintegy 11 ezer dolgozó már elhagyta a céget, további 14 ezer pedig a következő években távozik.

A márka 2023 végén 115 ezer munkavállalót foglalkoztatott Németországban a legutóbbi negyedéves jelentés szerint. Az eddigi megállapodások közel háromnegyede korai nyugdíj keretében született, a többieknél önkéntes végkielégítésről van szó. Ez a program eddig jellemzően a szellemi dolgozókra terjedt ki, de mostantól a gyártósori munkatársakat is bevonják. Ők az iparági átlagnál viszonylag jobban keresnek, és kevesebb külső lehetőségük van.

Schäfer közölte, hogy a megtakarítási program részeként a három legnagyobb üzem, Wolfsburg, Emden és Zwickau gyártási költségei átlagosan 30 százalékkal csökkentek.

