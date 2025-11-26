  • Megjelenítés
Olyan pénzügyi forradalmat indít Európa, ami felborítja a világrendet
Az Európai Központi Bank (EKB) tervet dolgoz ki az euró globális használatának növelésére, kihasználva az USA politikai és pénzügyi vezetése iránti megrendült bizalmat – írta meg a Politico.

Az EKB a likviditási hitelkereteket – amelyek más központi bankoknak nyújtott rövid távú kölcsönök – kívánja átformálni Európa politikai céljainak előmozdítására, nyilatkozta négy jegybankár a Politicónak.

A terv egyik célja, hogy felkészüljön arra az eshetőségre, ha az USA – amely évtizedek óta dollárral támogatja a globális pénzügyi rendszert – hirtelen felfüggesztené ezt a támogatást vagy elfogadhatatlan feltételekhez kötné.

A másik cél az európai külkereskedelem aktívabb támogatása, és végső soron a tartalékvaluta szerepéből származó előnyök egy részének megszerzése.

Francesco Papadia, a Bruegel kutatóintézet munkatársa és az EKB korábbi piaci műveletek főigazgatója szerint

ezek az erőfeszítések észszerűek, és tükrözik az európai hatóságok növekvő hajlandóságát az euró szélesebb körű nemzetközi használatára.

Az EKB jelenleg korlátlan swap-kereteket tart fenn az amerikai jegybankkal, Kanada, az Egyesült Királyság, Svájc és Japán központi bankjaival, valamint korlátozott kereteket a dán és svéd jegybankokkal és a kínai központi bankkal. Más központi bankok az úgynevezett EUREP repo-kereteken keresztül juthatnak eurólikviditáshoz.

François Villeroy de Galhau, a francia központi bank vezetője egy nemrégiben tartott beszédében javasolta, hogy

Európa tanulhatna Kínától, amely mintegy 40 swap-megállapodást kötött kereskedelmi partnereivel világszerte.

Ezzel szemben az EKB "nem reklámozza az eurót olyan mértékben, ahogyan a kínaiak a renminbit" - jegyezte meg Papadia.

Martin Kocher, az Osztrák Nemzeti Bank elnöke a Politicónak adott interjúban elmondta, hogy bár széles körű egyetértés van abban, hogy a likviditási kereteket szélesebb körben kellene elérhetővé tenni, a Kormányzótanács még nem dolgozta ki a részleteket.

A swap-megállapodások azonban kockázatokkal is járnak.

A fő kockázat az, hogy egy ország igénybe veszi a swap-keretet, majd nem tudja visszafizetni a felvett euróösszeget

– magyarázta Papadia. Ez pontosan az a csapda, amibe egyes közgazdászok szerint az USA is beleeshet az Argentínának nyújtott 20 milliárd dolláros swap-keretével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

