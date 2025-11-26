Erősödnek a kamatcsökkentési várakozások, emelkednek a tőzsdék

Debrecenben nyitott Renault és Dacia kereskedést az AutoWallis
Debrecenben nyitotta meg legújabb Renault és Dacia márkakereskedését az AutoWallis Csoport. A lépés megfelel a vállalat stratégiai céljának, mely szerint az organikus bővülés és akvizíciók mellett üzletfejlesztés útján is tovább kíván növekedni. Debrecen kiemelt célpont az AutoWallis számára, legutóbb BYD márkakereskedés nyitását jelentette be a vállalat.
Nincs megállás több mint 20 százalékot ugrott a magyar tőzsde új sztárpapírja
Tegnap több mint 50 százalékos pluszban zárt a Delta Group árfolyama, majd ma reggel erre egy újabb lapáttal rátett és további bő 20 százalékot ralizott, ráadásul kiugró forgalom mellett. Mutatjuk, mi áll az emelkedés mögött.
Jó hangulatban Európa
Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,5 százalékkal került feljebb, míg a CAC 0,6 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos pluszban van. A milánói börze is feljebb került 0,4 százalékkal, míg a spanyol tőzsde ugyancsak 0,4 százalékot emelkedett.
Műholdas ügyfélállomány került a One Magyarországhoz
December 1-től a One Magyarország veszi át a Direct One hazai előfizetőit és kábeles portfólióját.
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
A pozitív nemzetközi hangulat mellett emelkedik a magyar tőzsde a nyitás után.
Összeálltak a csillagok: itt a magyar részvény, amiben bőven van fantázia
Rengeteg jó lehetőséggel találkozhattunk már idén a magyar tőzsdén, ezekre pedig rendszersen fel is hívtuk előfizetőink figyelmét. Ezúttal is egy magyar részvényt mutatunk, amely a hazai befektetők új nagy kedvence lehet az év végéhez közeleve, ráadásul technikai szempontból is van minek örülni, hiszen nagy kitörésnek lehetünk szemtanúi.
Újabb elemző mondott ítéletet a Telekomról
Megkezdte a Magyar Telekom részvényeinek követését a HSBC, mutatjuk, mit gondolnak most az elemzők a hazai távközlési vállalat részvényeiről.
Folytatódhat az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,4 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,9 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, a Nikkei 2 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,22 százalékos pluszban áll, míg a szingapúri tőzsde 0,61 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,86 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,49 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,54 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,34 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,47 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma az USA dominálja a naptárat: érkezik a tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya, az új munkanélküli segélykérelmek száma, valamint a Chicago Fed BMI. Ezek azért fontosak, mert a tartós cikkek megrendelései jól jelzik a vállalati beruházási hajlandóságot, a heti munkanélküli segélykérelmek pedig ultra-rövid távú indikátorai annak, mennyire feszes még mindig a munkaerőpiac.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 40,9 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 55,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,8 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 57,4 százalékot emelkedett.
