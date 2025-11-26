Erősödnek a kamatcsökkentési várakozások, emelkednek a tőzsdék

Portfolio 2025. november 26. 10:11

Emelkedéssel zártak tegnap az amerikai tőzsdék, miután tovább erősödtek a Feddel kapcsolatos kamatcsökkentési várakozások. Lapinformációk szerint a Fehér Ház Nemzeti Gazdasági Tanácsának igazgatója, Kevin Hassett a legesélyesebb jelölt a Fed következő elnöki posztjára. A befektetők Hassettet olyan személynek tartják, aki nagyobb valószínűséggel fogja a központi bankot Donald Trump elnök által támogatott alacsonyabb kamatkörnyezet felé terelni. Scott Bessent szerint Trump jó eséllyel még karácsony előtt ki fogja nevezni az új Fed-elnököt, a piacok pedig eközben már több mint 84%-os valószínűséggel árazzák, hogy a Fed decemberben kamatot fog csökkenteni. Ami pedig a tőzsdei mozgásokat illeti, a tegnapi amerikai ralit Ázsiában is pozitív mozgások követték, és Európában is emelkedéssel indult a nap.