  • Megjelenítés
Hitel helyett a tőke hozhat növekedést a hazai kkv-knál
Gazdaság

Hitel helyett a tőke hozhat növekedést a hazai kkv-knál

Portfolio
A magyar kkv-szektor ma egyszerre küzd finanszírozási korlátokkal és növekedési kényszerrel: miközben a piaci bizonytalanság, a munkaerőhiány és a költségnövekedés szűkíti a mozgásteret, egyre több vállalkozás keres hosszú távon is kiszámítható tőke- és hitelforrásokat. A KAVOSZ, az MKIK Tőkealap-kezelő és a VOSZ közös célja, hogy a cégek számára komplex, digitálisan is elérhető finanszírozási és szakmai támogatási rendszert építsen ki – olyat, amely nemcsak forrást biztosít, hanem partnerséget is. A Portfolio és a KAVOSZ országos roadshow-jának utolsó, szolnoki állomásán a szakértők egyetértettek abban, hogy a vállalkozásoknak ma már nem választaniuk kell a hitel és a tőke között, hanem megtanulniuk stratégiailag kombinálni ezeket a növekedés érdekében.
Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum
Finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt! Idén elindul a hazai finanszírozási lehetőségeket bemutató országos INGYENES rendezvénysorozatunk - Demján Sándor Tőkeprogram, Széchenyi Kártya Program támogatott hitel, kedvezményes források, kombinált konstrukciók. Jöjjön el a következő vidéki állomásra, hallgassa meg a szakértőket és kérjen személyre szabott tanácsadást!
Információ és jelentkezés

“Továbbra is elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatására összpontosít a KAVOSZ, vagyis azokra a cégekre, amelyeket a bankszektor sokszor nehezebben tud finanszírozni” – hangsúlyozta előadásában Mészáros Ádám, a KAVOSZ Zrt. stratégiai és üzleti főigazgatóságának vezérigazgató-helyettese. A legnépszerűbb konstrukciók 150-250 millió forint körül mozognak, de a cégek akár 500 millió forintos kedvezményes forráshoz is hozzájuthatnak.

015A0995
Mészáros Ádám, a KAVOSZ Zrt. stratégiai és üzleti főigazgatóságának vezérigazgató-helyettese

A hazai vállalkozások szerint a legnagyobb gondot ma a piaci bizonytalanság, a munkaerőhiány és a bérköltségek növekedése okozza. A KAVOSZ ezekre reagálva egyszerűbb és gyorsabb finanszírozási folyamatokon dolgozik: mesterséges intelligencia segítheti a hiteligénylések feldolgozását, így a jóváhagyás és a folyósítás is lényegesen felgyorsulhat. A szervezet a bankokkal és állami partnerekkel közösen

egy valós idejű adatbankot is fejleszt, amely a döntéshozást napok helyett percek alatt lehetővé tenné.

A cél egy modern, digitálisan működő finanszírozási rendszer, ahol minden szereplő együtt dolgozik azon, hogy a vállalkozások könnyebben jussanak forráshoz és gyorsabban fejlődhessenek.

A magyar kkv-knak nem hitelre, hanem tőkére van szükségük

A magyar kkv-k termelékenysége évek óta stagnál, ami leginkább a beruházások hiányára vezethető vissza, a fejlesztésekhez pedig forrásra, tőkére van szükség. A vállalkozások egy része nem mer hitelt felvenni, mások pedig már nem is hitelképesek, mert elérték a pénzügyi korlátaikat. Itt lép be a tőkefinanszírozás, amely a hitellel szemben nem a múltbeli teljesítményt, hanem a jövőbeli növekedési potenciált értékeli.

015A1062
Ács Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese

“A Demján Sándor Tőkeprogram éppen ezt a hiányt hivatott pótolni: olyan vállalkozások mellé áll, amelyeknek van jó ötletük, ambíciójuk és növekedési terveik, de a hagyományos banki minősítés alapján nem feltétlenül jutnának forráshoz” – mondta el Ács Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese. A programban a befektetők személyesen is megismerik a céget, a csapatot, a projektet és az üzleti modellt,

nemcsak a számokat nézik, hanem a kompetenciát és a víziót is.

A program egy 100 milliárd forintos keretösszegű finanszírozási konstrukció, amiben eredetileg 100-200 millió forintot lehetett igényelni,  de a közeljövőben ez az összeg akár 400 millió forintra is emelkedhet. A befektető 1%-os tulajdonrésszel lép be a cégbe – hosszú távú, stabil finanszírozást biztosítva a növekedéshez.

A sikeres vállalkozáshoz tőke mellett közösség is kell – ebben segít a VOSZ

Vörös-Gubicza Zsanett, a VOSZ szolgáltatásfejlesztési és projekt igazgatója szerint a sikeres vállalkozások működéséhez nemcsak tudásra és tőkére, hanem erős közösségi háttérre is szükség van. Magyarországon a kkv-k többsége még mindig elszigetelten működik, ezért különösen fontosak azok a szervezetek és hálózatok, amelyek párbeszédet, szakmai kapcsolatokat és érdemi támogatást biztosítanak számukra. A VOSZ negyedévente méri a vállalkozói bizalmi indexet, hogy átfogó képet adjon a kkv-szektor helyzetéről. A legutóbbi eredmények szerint

a cégeket leginkább a beruházási kedv visszaesése és a munkaerőhiány érinti.

A szervezet országos irodahálózattal működik: 19 vármegyében érhető el személyes tanácsadás, valamint 33 Széchenyi Kártya Programiroda támogatja a vállalkozásokat. A digitális térben a voszport.hu platform nyújt segítséget, amely egyszerűsíti az adminisztrációt és online ügyintézési lehetőséget kínál, elsősorban a mikrovállalkozások számára.

015A1140
Vörös-Gubicza Zsanett, a VOSZ szolgáltatásfejlesztési és projekt igazgatója

A VOSZ emellett tematikus fejlesztési programokat is működtet – többek között energetikai csoportos beszerzéseket, beszállítói együttműködéseket és az induló vállalkozásokat támogató kezdeményezéseket. Célja, hogy a magyar kkv-k ne elszigetelten, hanem egy együttműködő, támogató közösség tagjaiként fejlődjenek, ahol a tudásmegosztás és a partnerség éppolyan érték, mint a finanszírozás.

Hogyan válasszunk finanszírozási megoldást a cégünk fejlesztéséhez?

A vállalkozások működésének alapja a forrás – a kérdés csak az, milyen típusú finanszírozás illik legjobban az adott cég helyzetéhez és céljaihoz. Erről szólt a nap során számos előadás, a panelbeszélgetés pedig arra kereste a választ, hogyan gondolkodnak erről a magyar kkv-k. A panel célja az volt, hogy megmutassa: a külső forrásbevonás – legyen szó hitelről, tőkebefektetésről vagy hibrid megoldásról – nem teher, hanem lehetőség. A tudatosan megválasztott finanszírozás segíthet abban, hogy a vállalkozások ne csak működjenek, hanem növekedjenek.

015A1286
Halápi Dóra, a Halápi és Ivicsics Ügyvédi Társulás partnere, Ács Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese és Tóth Kata moderátor

Ács Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese szerint ma már egyre összetettebb és specializáltabb szektorokban kell helytállniuk a vállalkozásoknak, ami komolyabb odafigyelést és tudatosságot igényel. „Azzal a hozzáállással, hogy majd én mindent tudok, már nem lehet érvényesülni” – fogalmazott. Szerinte a siker kulcsa, hogy a vezetők felismerjék, miben erősek és hol vannak a korlátaik, majd olyan emberekkel vegyék körül magukat, akik kiegészítik őket. „Ez végső soron önismereti kérdés is – aki nem végzi el ezt a munkát vezetőként, az nem fog tudni tovább építkezni.”

Halápi Dóra, a Halápi és Ivicsics Ügyvédi Társulás partnere úgy látja, hogy a következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy a kkv-szektor szereplői megértsék: a tőke és a hitel egymást kiegészítő források, nem pedig alternatívák. „Egy 200 – vagy akár 400 millió forintos tőkebefektetés mellé felvett hitellel már milliárdos fejlesztések is megvalósíthatók” – hangsúlyozta. Hozzátette, a pénzügyi edukáció célja, hogy a vállalkozók ne pusztán a kamat vagy hozam alapján döntsenek, hanem azt mérlegeljék, hogyan tudják a különböző forrásokat stratégiailag kombinálni a növekedés érdekében.

015A1261
Mészáros Ádám, a KAVOSZ Zrt. stratégiai és üzleti főigazgatóság vezérigazgató-helyettese és Lakatos Gergely, a Rockwood Quantum ügyvezetője

Lakatos Gergely, a Rockwood Quantum ügyvezetője szerint az 5%-os kamatozás hosszú távon kifejezetten előnyös, hiszen a visszafizetett összeg gyakorlatilag megegyezik a felvett tőkével. “Az 1%-os tulajdonrész pedig nem jelent valódi befolyást, így nem korlátozza a cég működését vagy a tulajdonos döntési szabadságát.” Úgy véli, a tőkealap megbízható partner, nem „blokkolja” a vállalkozás növekedését, hanem épp ellenkezőleg: stabil hátteret és fejlődési lehetőséget ad. Hozzátette, hogy a magyar kkv-k nagyon különböző helyzetben vannak – más igénye van egy 5 fős mikrocégnek, mint egy több százmilliós forgalmú középvállalkozásnak –, de az ilyen programok segítenek átlépni a méretkorlátokat és erősíteni a növekedési pályát.

Mészáros Ádám, a KAVOSZ Zrt. stratégiai és üzleti főigazgatóság vezérigazgató-helyettesének tapasztalatai szerint a magyar kkv-k és általában a pénzügyi szektor szereplői ma már tudatosabbak, mint korábban: értik a pénzügyi termékeket, és egyre jobban átlátják a piacok működését. A kihívás szerinte inkább a kockázatvállalás területén van. „Nem az a probléma, hogy ne lennének bátrak a vállalkozók, hanem hogy két véglet jellemző: vagy egyáltalán nem mernek kockázatot vállalni, vagy túl nagyot. A hitelpiac azonban nem fekete-fehér – fontos lenne megtalálni a középutat, a tudatos, mérsékelt kockázatvállalást. A kkv-knak ebben érdemes fejlődniük, és átgondolniuk, hogy a különböző pénzügyi termékek és szolgáltatások nem egymás versenytársai, hanem sokszor egymást kiegészítő eszközök a növekedéshez.”

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
argentina peso
Gazdaság
Az USA és a befektetők is ünneplik a láncfűrészes elnök győzelmét
Pénzcentrum
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility