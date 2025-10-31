Új korszak jön a kkv-k energiabeszerzésében – le kell számolni a megszokásokkal

A Portfolio energetikai podcastjének frissen megjelent adásából kiderül, hogy a magyar kis- és középvállalkozásoknak milyen problémát okoz az, hogy az európai árampiacon az egyik legnagyobb összeget kénytelenek kifizetni a villamosenergia-beszerzéseikre.
Jó néhányan közülük akkor kerültek ki a szabadpiacra, amikor megszűnt az egyetemes szolgáltatásra jogosultságuk 2022-ben, és ekkor voltak kénytelenek szembesülni azzal, hogy akárcsak például az olaj, az áram és a földgáz is egy tőzsdei termék és egy nagyon volatilis termék
– mutatott rá Kecskeméti Balázs.
A két szakértő szerint a hazai kkv-k döntő része még mindig lakossági logikával gondolkodik: a fix árban látják a biztonságot, pedig ez a piacon sokszor drágább és kockázatosabb megoldás.
Ehhez képest egy másik fajta konstrukció sokkal jobban passzolna az ő energiafogyasztásához, és ez azt is jelenti, hogy olcsóbb lenne
– fogalmazott Nagy Zsuzsa.
Pontosan ezért az okosmérők terjedése új korszakot hoz az energiapiacon. Az eszközök negyedórás bontásban mérik a fogyasztást, így a vállalatok valós időben láthatják, mikor és mennyit használnak.
Mivel az okosmérők távleolvashatóak, itt havi tényadatok alapján történik a számlázás, de mivel őnekik már egyedileg meg van mérve a felhasználásuk negyedórás lefutása, ezért egyedi árakat kaphatnak és egyedi termékeket tudnak igénybe venni, olyanokat, amiket a profilos felhasználók nem tudnának. És ez lehetőséget nyit nekik egyébként arra is, hogy ki tudják szűrni esetleg, hogy milyen fogyasztói berendezésük az, amelyik sokat fogyaszt, tehát így akár az energiahatékonyságot is elő tudja nekik segíteni.
– magyarázta Kecskeméti Balázs.
A szakértők szerint ez az új müdszer nemcsak átláthatóbb elszámolást, hanem akár 30%-os megtakarítást is hozhat azoknak, akik kihasználják a kedvező időszakokat.
Az adásból az is kiderül, hogy az "árampiaci rendszerváltás" révén a vállalatok most először reagálhatnak közvetlenül ezekre a piaci mozgásokra a termelésük átszervezésével, akár fogyasztásuk időzítésével. Nagy Zsuzsa szerint mivel a legtöbb kkv-nál nincs meg a szükséges szaktudás, tanácsadók és szakértők bevonásával lehet valóban optimalizálni a költségeket.
A havonta jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket minden hónapban a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Címlapkép forrása: Shutterstock
