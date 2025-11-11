Madárinfluenza: megnyugtató hírt közöltek a libamájról

Az elhúzódó madárinfluenza-járvány ellenére sem várható hiány az idén hazai libahúsból és hízott libamájból - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kedden az MTI-vel.

A közleményben megjegyezték, hogy a Baromfi Termék Tanáccsal végzett közös felmérésük szerint az ágazat szereplői a hazai mellett az exportpiacokat is ki tudják szolgálni.

Mint írták, a múlt év őszén indult és májusig áthúzódó madárinfluenza-járvány hatására

a hízott libaállomány 20 százalékkal esett, míg húshasznosítású liba esetében a visszaesés mindössze 4 százalék volt.

A hazai libahús és libamáj döntő része külpiacokra kerül, az egy főre jutó éves magyarországi fogyasztás egy kilogramm - tájékoztattak, hozzáfűzve, hogy a legtöbb pecsenyelibát hagyományosan a német nyelvterületre szállítják a hazai feldolgozók.

Az elmúlt években azonban a lengyel libahús részesedése fokozatosan nő az európai piacon, ami egyre erősebb versenyhelyzetet teremt - jegyezték meg.

A tájékoztatás szerint a magyar libamáj exportnak

nagy lendületet adott, hogy Izraelben betiltották a tömést,

így a magyar kóser libamáj iránt is megnőtt a kereslet, és jelenleg Magyarország látja el a világ zsidó közösségeit hízott libamájjal - ismertette a NAK.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images