Tízezrével ölik le a tyúkokat Hollandiában

Több tízezer tyúkot öltek le Hollandiában, miután madárinfluenzát fedeztek fel a flevolandi Swifterbant, valamint a gelderlandi Bennekom településeken található baromfifarmokon - erősítette meg a holland mezőgazdasági minisztérium a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál keddi beszámolója szerint.

A hírportál közölte: a madárinfluenza által érintett két gazdaság összesen 67 ezer baromfinak adott otthont, a madarak mindegyikét leölték a vírus terjedésének megakadályozása érdekében.

A Bennekom településen található farm 10 kilométeres körzetében további 87, a Swifterbant közelében lévő farm 10 kilométeres körzetében pedig további 16 baromtelep található.

Az ezekben tartott madarak és tojásaik kereskedelmét felfüggesztették, szállításukat betiltották.

Az elmúlt hetekben több hollandiai gazdaságban, köztük egy fácántenyésztő telepen, egy állatsimogatóban, valamint két tyúkfarmon is azonosítottak madárinfluenzát. Emiatt pénteken 120 ezer tojótyúkot öltek le a frízföldi Drogeham egyik telepén, pár héttel korábban pedig 161 ezer tyúkot vágtak le Gelderland tartomány Dodewaard településén.

A holland mezőgazdasági minisztérium október 16-án rendelte el ismét, hogy minden tenyésztett baromfit zárt térben kell tartani, hogy megakadályozzák a vírusnak való esetleges kitettséget, amelyet vadon élő madarak is terjesztenek. Az előző zárt téri tartást előíró holland rendelet júliusban járt le - emlékezettek.

