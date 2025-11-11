Meglepően engedékeny a kínai elnök, ha a növekedésről van szó

Kína elnöke, Hszí Csin-ping jelezte, hogy az ország leggazdagabb tartományának, Guangdongnak a mérsékelt, 4,1%-os növekedése elfogadható. A nyilatkozat újabb jelzés arra, hogy a kínai vezetés megelégszik a lassabb, de stabil gazdasági bővüléssel, miközben az ország a deflációs nyomással és a gyenge belső kereslettel küzd.

Hszí Csin-ping elnök szerint elfogadható Kína leggazdagabb tartományának viszonylag visszafogott gazdasági növekedése

– ez a világ második legnagyobb gazdaságának vezetésétől újabb jelzés arra, hogy a lassabb ütemű bővülést is hajlandók elfogadni.

Amikor a tartományi vezetők Hszít arról tájékoztatták, hogy Guangdong gazdasága 2025 első kilenc hónapjában 4,1%-kal bővült – ami elmarad az országos átlagtól (5,2%), de jobb a tavalyinál –, az elnök azt mondta, hogy elégedett ezzel az eredménnyel.

„Gazdasági összteljesítményetek továbbra is messze az első helyen áll országos szinten. Ilyen nagyságrend mellett ez a növekedési ütem még mindig jelentős emelkedést jelent” – idézte Hszí szavait a hivatalos Hszinhua hírügynökség.

„Guangdongnak önmagával kell összehasonlítania magát.

Fontos, hogy a gazdasági és társadalmi fejlődés új kérdéseinek kutatására és megoldására összpontosítson.”

Hszí megjegyzései beleillenek abba a kormányzati üzenetbe, amely szerint Peking elfogadja a körülbelül 4%-os éves növekedési ütemet, miközben az ország a tartós deflációs nyomással küzd, és a belső kereslet és fogyasztás élénkítésére helyezi a hangsúlyt. Az elnök a múlt héten Hainan és Guangdong tartományokban tett látogatást.

Li Csiang miniszterelnök a múlt héten azt mondta, hogy az ország bruttó hazai terméke öt éven belül eléri a 170 billió jüant (23,9 billió dollárt). Ez nominálértéken évi mintegy 4%-os átlagos növekedési ütemet feltételez 2030-ig.

Emellett a Kínai Kommunista Párt által kiadott hivatalos útmutató szerint a gazdaságnak a következő évtizedben évi 4,17%-os átlagos növekedést kell fenntartania ahhoz, hogy teljesítse a 2020 és 2035 közötti időszakra kitűzött célt: az egy főre jutó GDP megduplázását.

Kína az idén várhatóan eléri a körülbelül 5%-os reálnövekedési célját, de a nominális növekedés ennél lassabb volt az árak csökkenése miatt.

Guangdong Kína legnagyobb tartományi gazdasága, amely tavaly az ország GDP-jének mintegy 10%-át adta. Az utóbbi években azonban a növekedése elmaradt az országos átlagtól, mivel a tartományt különösen érzékenyen érintette az ingatlanpiaci összeomlás, a kereskedelmi feszültségek és a gyenge fogyasztói bizalom.

A hivatalos adatok szerint a tartományban a tárgyi eszköz beruházások az idei év első három negyedévében 14%-kal estek vissza éves alapon

– jóval nagyobb mértékben, mint az országos 0,5%-os csökkenés. Ez valószínűleg a vállalatok óvatos döntéseit tükrözi a vámkörnyezet és a gazdasági bizonytalanságok miatt. Az állami támogatások ellenére a berendezésekbe irányuló beruházások mindössze 1,7%-kal nőttek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images