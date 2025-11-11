Meglepően engedékeny a kínai elnök, ha a növekedésről van szó

Hszí Csin-ping elnök szerint elfogadható Kína leggazdagabb tartományának viszonylag visszafogott gazdasági növekedése
– ez a világ második legnagyobb gazdaságának vezetésétől újabb jelzés arra, hogy a lassabb ütemű bővülést is hajlandók elfogadni.
Amikor a tartományi vezetők Hszít arról tájékoztatták, hogy Guangdong gazdasága 2025 első kilenc hónapjában 4,1%-kal bővült – ami elmarad az országos átlagtól (5,2%), de jobb a tavalyinál –, az elnök azt mondta, hogy elégedett ezzel az eredménnyel.
„Gazdasági összteljesítményetek továbbra is messze az első helyen áll országos szinten. Ilyen nagyságrend mellett ez a növekedési ütem még mindig jelentős emelkedést jelent” – idézte Hszí szavait a hivatalos Hszinhua hírügynökség.
„Guangdongnak önmagával kell összehasonlítania magát.
Fontos, hogy a gazdasági és társadalmi fejlődés új kérdéseinek kutatására és megoldására összpontosítson.”
Hszí megjegyzései beleillenek abba a kormányzati üzenetbe, amely szerint Peking elfogadja a körülbelül 4%-os éves növekedési ütemet, miközben az ország a tartós deflációs nyomással küzd, és a belső kereslet és fogyasztás élénkítésére helyezi a hangsúlyt. Az elnök a múlt héten Hainan és Guangdong tartományokban tett látogatást.
Li Csiang miniszterelnök a múlt héten azt mondta, hogy az ország bruttó hazai terméke öt éven belül eléri a 170 billió jüant (23,9 billió dollárt). Ez nominálértéken évi mintegy 4%-os átlagos növekedési ütemet feltételez 2030-ig.
Emellett a Kínai Kommunista Párt által kiadott hivatalos útmutató szerint a gazdaságnak a következő évtizedben évi 4,17%-os átlagos növekedést kell fenntartania ahhoz, hogy teljesítse a 2020 és 2035 közötti időszakra kitűzött célt: az egy főre jutó GDP megduplázását.
Kína az idén várhatóan eléri a körülbelül 5%-os reálnövekedési célját, de a nominális növekedés ennél lassabb volt az árak csökkenése miatt.
Guangdong Kína legnagyobb tartományi gazdasága, amely tavaly az ország GDP-jének mintegy 10%-át adta. Az utóbbi években azonban a növekedése elmaradt az országos átlagtól, mivel a tartományt különösen érzékenyen érintette az ingatlanpiaci összeomlás, a kereskedelmi feszültségek és a gyenge fogyasztói bizalom.
A hivatalos adatok szerint a tartományban a tárgyi eszköz beruházások az idei év első három negyedévében 14%-kal estek vissza éves alapon
– jóval nagyobb mértékben, mint az országos 0,5%-os csökkenés. Ez valószínűleg a vállalatok óvatos döntéseit tükrözi a vámkörnyezet és a gazdasági bizonytalanságok miatt. Az állami támogatások ellenére a berendezésekbe irányuló beruházások mindössze 1,7%-kal nőttek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
