Szállodapiaci boomot és stagnáló irodapiacot látnak az ingatlanfejlesztők

Egy ország ingatlanpiaca akkor erős, ha két stabil lába van: az egyik a lakáspiac, a másik az irodapiac - mondta el előadásában Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal elnöke a Portfolio Future of Construction konferencián. Miközben a lakásépítések az állami programok és szabályozás segítségével nőnek, az irodapiac stagnál.

Magyarországon az irodapiacon nő az üresedési ráta, és a szakember a következő 3-5 évben nem is bízik abban, hogy növekedési trend alakulna ki itt. Növekedési potenciált lát azonban abban, hogy egyelőre nem elég hatékony az üzemeltetés, nem elég digitalizált, nem elég modern - itt véleménye szerint megfelelő fejlesztéssel nagyot lendülhet az üzemeltetési iparág.

Az ipari-logisztikai üzletág növekedése megtorpant, és bár az üresedési ráta nőtt, még látható potenciál ebben a szegmensben.

Jó hír, hogy Budapest vízfejűsége megváltozott, és áttevődött a fejlesztési hangsúly a vidéki nagyvárosokra, ami munkahelyteremtéssel és gazdaságnövekedéssel jár

- tette hozzá.

A szállodafejlesztésekben is "óriási" jövőt lát, ezt a folyamatot az Airbnb-vel és booking szállásokkal kapcsolatos szabályozás is támogatja. Várakozása szerint a szállodafejlesztési boom folytatódni fog, a turizmus mint üzletág tovább bővül Magyarországon, és egyre nagyobb szerepe lesz a GDP növekedésében.

A lakáspiac esetében úgy látja, hogy a szabályozás jó úton jár, nagy előny a társasházi építményjog létrehozása. Korábban egy lakásfejlesztés életciklusában a harmadik évben folytak be a vásárlói pénzek a fejlesztőhöz, most ez azonnal realizálódhat, ettől olcsóbb finanszírozási struktúrákat lehet kialakítani. A rozsdaövezetek fejlesztése ellensúlyozza a növekedő telekárakat, nulla áfás lakásfejlesztést tesz lehetővé. Finanszírozási oldalról is rendbe lett téve a lakáspiac: a kínálati oldalt a lakhatási tőkeprogram támogatja, a vásárlói oldalt pedig az Otthon Start Program.

Az IFK a 30 legnagyobb ingatlanfejlesztőt tömörítő szervezet, tagvállalatai 3 milliárd forint adót fizetnek évente, több mint 7 millió négyzetméter építményt valósítottak meg 8 milliárd euró értékben - mondta el Takács. További 5 millió négyzetméternyi építmény áll előkészítés alatt, a teljes beruházási érték meghaladja a 8 milliárd eurót.

