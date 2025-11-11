Fogy az idő, veszélyben az üzemanyag-ellátás: léptek az orosz cégek

Az orosz Gazprom Nyeft és a Gazprom készek átadni ellenőrzésüket a szerbiai NIS fölött, hogy elkerüljék az OFAC-szankciók miatt fenyegető üzemanyaghiányt – közölte Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter.

Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter kedden a Reuters szerint közölte, hogy

a Gazprom Nyeft és a Gazprom készek átadni ellenőrző pozíciójukat a Szerbiában működő NIS fölött,

mert az amerikai szankciók a tél előtt veszélyeztetik az ország üzemanyag-ellátását.

A NIS üzemelteti Szerbia egyetlen kőolaj-finomítóját, a Gazprom Nyeft és a Gazprom együttesen ellenőrző részesedést birtokolnak a társaságban. A cégek az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó OFAC-hoz fordultak, és jelezték, hogy készek az irányítást egy harmadik félnek átengedni – mondta a miniszter. Handanović így fogalmazott:

Fogy az idő, és megoldást kell találni. A polgárok nem szenvedhetnek, és nem maradhatnak üzemanyag nélkül.

A Gazprom Nyeft és a Gazprom nem reagált a megkeresésekre.

Hivatalos becslések szerint,

ha nem érkezik új nyersolaj, a finomító legfeljebb november 25-ig tud működni.

Handanović közölte, hogy az OFAC már válaszolt "bizonyos észrevételekkel", és reméli, hogy még ezen a héten megérkezik a végső álláspontjuk.

Előzmény

Az OFAC januárban vezette be a szankciókat az orosz olajszektorra, a NIS esetében azonban ezeket többször elhalasztották, végül október 8-án léptek életbe. Ennek nyomán

a bankok leállították a NIS kifizetéseinek feldolgozását, a horvát JANAF kőolajvezetéke pedig megszüntette a szállítást.

Az üggyel kapcsolatban Stjepan Adanic, a JANAF igazgatótanácsának elnöke korábban elmondta, hogy a NIS-szel kötött szerződés a vállalat bevételének 30%-át tette ki, és ha a szankciók fennmaradnak, az év végéig 18 millió eurót veszíthetnek.

Aleksandar Vucic szerb elnök a szankció életbe lépésekor azt mondta, hogy a szállítások leállása miatt a NIS finomító, amely Szerbia olajtermékeinek, köztük a benzinnek és a repülőgép-üzemanyagnak a nagy részét biztosítja, november 1. után nehezen tud majd működni, ha nem indulnak újra a szállítások. Hozzátette, hogy a tárolók telítettek, és a meglévő készletek az év végéig elegendőek lehetnek az ország ellátására.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images