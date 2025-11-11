Már csökken a kereslet a lakások iránt, de még gyorsan elkapkodják őket

„A kereslet csökkenése ellenére az értékesítési idők rövidülése azt mutatja, hogy a piac alkalmazkodott az új vevői attitűdhöz, ahol is a gyorsabb döntések, a célzottabb keresés és a kevesebb alku a jellemző” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője a társaság közleménye szerint.
A panellakások számítanak továbbra is a leggyorsabban értékesíthető ingatlantípusnak:
Budapesten 2024 októberében még 70 napos átlagos értékesítési idővel számolhattunk, ami 2025 októberére 61 napra csökkent. Vidéken ezzel szemben a panellakások tavaly 91 nap, idén októberben már 71 nap alatt keltek el – tehát lokációtól függően akár 10-20 napos gyorsulás is tapasztalható.
A téglaépítésű lakásoknál hagyományosan hosszabb értékesítési idő jellemző, de itt is jelentős csökkenés történt:
Budán tavaly még 126 napos értékesítési idővel számoltak, 2025 októberére ez 81 nap alá csökkent, belvárosi téglalakásoknál pedig 114 napról 80 napra rövidült.
Vidéken a téglaépítésű ingatlanok értékesítési ideje 150 napról átlagosan 106 napra csökkent, és különösen a jó állapotú, reálisan árazott lakások esetében látványos a rövidülés.
A Duna House keresletindexe 2025 augusztusában, 13 éves csúcsot döntve, 110 pontra ugrott, szeptemberben 87 pontra, októberben pedig 73 pontra esett vissza. Érdekes jelenség, hogy az értékesítési idők ennek ellenére nem nőttek, hanem tovább rövidültek. Bár elsőre ellentmondásosnak tűnhet, hogy a keresletindex csökkenése mellett az értékesítési idők tovább rövidülnek, a két mutató eltérő módszertana és célja ezt megmagyarázza. A keresletindex az adott hónapban regisztrált új érdeklődők számát méri, míg az értékesítési idő egy háromhavi mozgóátlag, amelybe a 300 nap feletti tranzakciók nem kerülnek be. Ez a szűrés kiemeli a gyorsan záruló, aktív szegmenseket, különösen az Otthon Start Program által aktivált célzott vevői réteget, akik gyorsabban döntenek és kevesebbet alkudoznak. „Így lehetséges, hogy a kereslet mennyisége csökken, de a piac hatékonysága nő – és az értékesítési idő ennek megfelelően rövidül.
A jelenlegi rövidülés még a nyári-őszi keresleti csúcs utóhatása, de ha a keresletindex tovább esik, akkor az értékesítési idő is emelkedni fog
– tette hozzá Szegő Péter.
