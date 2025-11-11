Filmbe illő történetet vázolt az FSZB: szerintük ez állhatott a szenzációs ukrán hírszerzési művelet mögött

A reggeli órákban valósággal robbant a hír, hogy az orosz hírszerzés szenzációs leleplezést hajtott végre: tudomásukra jutott, hogy az ukrán és a brit hírszerzés közösen egy orosz MiG-31-es pilótáját igyekszik rávenni a dezertálásra. Azt is tudni vélték, hogy mindezért Kijev 3 millió dollárt ajánlott fel. Az állítások között szerepelt az is, hogy az orosz csúcsrakétával, Kindzsallal legyen felszerelve, ám az igazi merész állítást nem ez jelentette: a NATO egyik legfontosabb bázisa, a romániai Konstanca melletti légitámaszpont ellen kellett volna végrehajtani akciót.
Azt (ekkor még) nem fejtették ki, hogy ezzel pontosan mi lehet a céljuk az ukránoknak, de a leírások alapján ez egy nagyon súlyos provokációnak számított volna oroszok és a NATO között.
A kijelentés hemzsegett a szenzációs kijelentésektől, ám a várt cáfolat vagy a reakció mind az ukránoktól, mind pedig a gyanúba kevert britektől hiányzott. Később aztán váratlanul az orosz oldalakon is frissültek az információk, amelyek arról írtak, hogy a hollandiai alapítású Bellingcat oknyomozó újságíró portálon keresztül érkezett a megkeresés. Az orosz állami hírügynökség, a TASzSz arról számolt be az FSZB állítása nyomán, hogy mindez valójában csak fedőakció volt, valójában a korábban is említett hírszerzések állnak a háttérben, ennek pedig ékes bizonyítékának nevezik, hogy szerintük 2022-ben már egy hasonló akció lelepleződött.
Az orosz Gazeta több részletet is nyilvánosságra hozott, amelyek a nyugati szervek folyamatosan behálózási kísérletéről szólnak. Szerintük a jelen esetben a hatalmas összeg mellett nyugati állampolgárságot is ígértek a megkörnyékezett orosz pilótának. Alátámasztották az eredeti híradások sejtetéseit, amely szerint Kijev célja egy súlyos konfliktus kirobbantása lehetett a NATO és Oroszország között. Azt is tudni vélték, hogy egy vészforgatókönyv is életbe lépett, amennyiben nem sikerül „lelövetni” a légvédelemmel az eltérített MiG-31-est: Odesszában kellett volna leszállnia. A lap azt is állítja, hogy a pilótának sört is ajánlottak Münchenben, amennyiben végrehajtja az akciót, „néhány dús keblű nővel”.
Korábban volt már arra példa, hogy az orosz hadsereg egyik pilótája látványosan dezertált: 2023-ban Makszim Kuzminov Mi-8-as helikopterrel a kurszki repülőtérről egyszerűen átrepült az ukrán oldalra, majd landolt egy reptéren. Később a pilótát Spanyolországban lelőtték, feltehetően az orosz hírszerzés volt felelős az akcióért.
Az ügy még mindig nagyon zavaros, éppen ezért árulkodó, hogy sem az Egyesült Királyság, sem pedig Ukrajna nem adott ki eddig hivatalos közleményt a híresztelésekről. Korábban előfordult már, hogy az FSZB alátámasztások nélkül az orosz propaganda terjesztésére alkalmas információkat tett közzé, így a mostani esetben is érdemes fenntartásokkal kezelni a híradásokat.
Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images
