Kritikus helyzetben Bulgária, karácsony előtt kifogyhatnak az üzemanyagból

Mindössze 35 napra elegendő benzinkészlete maradt Bulgáriának, ami könnyen válsághelyzetet idézhet elő az ellátásában, amennyiben nem sikerül megoldást találni az ország legnagyobb olajfiomítóját (és vezetékhálózatát) érintő amerikai olajszankciókra - közölte kedden a bolgár állami olajtartalékokat felügyelő szerv vezetője.

A szankció november 21-én lép hatályba, ami komoly ellátásbiztonsági aggodalmat váltott ki az országban. Ugyanis a Lukoil tulajdonolja Bulgária legnagyobb olajfinomítóját Burgaszban, valamint

az ország üzemanyag-tároló és vezetékhálózatának jelentős részét,

illetve több száz benzinkutat is - írta meg a Reuters.

Utóbbi azért fontos, mert Bulgária az országhatárán kívül is jelentős kőolaj- és üzemanyagkészletekkel rendelkezik, amelyeket azonban gyorsan vissza kell importálniuk, mielőtt a Lukoil tulajdonában álló vezetékrendszer az amerikai szankciók hatálya alá kerül.

Az üzemanyagkészletek mintegy 50 százaléka más uniós országokban van, és a nyersolaj egy része is, ezért a kormánynak azonnal aktiválnia kell ezeket a szerződéseket

- mondta Martin Vladimirov, a szófiai Centre for the Study of Democracy energia- és klímaprogramjának igazgatója.

Bulgária az Európai Unió tagjaként köteles legalább 90 napos kőolaj- és kőolajtermék-készletet fenntartani az uniós ellátásbiztonsági irányelv alapján.

Az amerikai szankciók október 22-i bejelentése óta Bulgária több lépést tett az ellátásbiztonság fenntartására.

Ideiglenesen betiltotta bizonyos üzemanyagok - főként dízel és kerozin - exportját az EU-tagállamokba.

A múlt héten a parlament elfogadta azokat a jogszabályi módosításokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az állam átvegye a Lukoil-birtokában lévő burgaszi finomítót, és később új tulajdonosnak értékesítse.

A hatóságok ezen a héten biztonsági ellenőrzéseket és intézkedéseket hajtottak végre a finomítóban, hogy „megőrizzék a kritikus infrastruktúrát”.

