  • Megjelenítés
Kritikus helyzetben Bulgária, karácsony előtt kifogyhatnak az üzemanyagból
Globál

Kritikus helyzetben Bulgária, karácsony előtt kifogyhatnak az üzemanyagból

Portfolio
Mindössze 35 napra elegendő benzinkészlete maradt Bulgáriának, ami könnyen válsághelyzetet idézhet elő az ellátásában, amennyiben nem sikerül megoldást találni az ország legnagyobb olajfiomítóját (és vezetékhálózatát) érintő amerikai olajszankciókra - közölte kedden a bolgár állami olajtartalékokat felügyelő szerv vezetője.

A szankció november 21-én lép hatályba, ami komoly ellátásbiztonsági aggodalmat váltott ki az országban. Ugyanis a Lukoil tulajdonolja Bulgária legnagyobb olajfinomítóját Burgaszban, valamint

az ország üzemanyag-tároló és vezetékhálózatának jelentős részét,

illetve több száz benzinkutat is - írta meg a Reuters.

Utóbbi azért fontos, mert Bulgária az országhatárán kívül is jelentős kőolaj- és üzemanyagkészletekkel rendelkezik, amelyeket azonban gyorsan vissza kell importálniuk, mielőtt a Lukoil tulajdonában álló vezetékrendszer az amerikai szankciók hatálya alá kerül.

Még több Globál

Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden

Peszkov: Moszkva nem tudja, mire készül Trump a nukleáris fegyverekkel

Filmbe illő történetet vázolt az FSZB: szerintük ez állhatott a szenzációs ukrán hírszerzési művelet mögött

Az üzemanyagkészletek mintegy 50 százaléka más uniós országokban van, és a nyersolaj egy része is, ezért a kormánynak azonnal aktiválnia kell ezeket a szerződéseket

- mondta Martin Vladimirov, a szófiai Centre for the Study of Democracy energia- és klímaprogramjának igazgatója.

Bulgária az Európai Unió tagjaként köteles legalább 90 napos kőolaj- és kőolajtermék-készletet fenntartani az uniós ellátásbiztonsági irányelv alapján.

Az amerikai szankciók október 22-i bejelentése óta Bulgária több lépést tett az ellátásbiztonság fenntartására.

  • Ideiglenesen betiltotta bizonyos üzemanyagok - főként dízel és kerozin - exportját az EU-tagállamokba.

  • A múlt héten a parlament elfogadta azokat a jogszabályi módosításokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az állam átvegye a Lukoil-birtokában lévő burgaszi finomítót, és később új tulajdonosnak értékesítse.

  • A hatóságok ezen a héten biztonsági ellenőrzéseket és intézkedéseket hajtottak végre a finomítóban, hogy „megőrizzék a kritikus infrastruktúrát”.

Kapcsolódó cikkünk

Egy országban már térdre kényszerült a Lukoil, leállhat a kitermelés

Két ország is vérszemet kaphat a magyar olajszankciós mentesség miatt, ami régiós lavinával fenyeget

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?
Orosz MiG-31-esekkel provokált volna az ukrán hírszerzés? Meghökkentő dolgokat állít a hírhedt FSZB
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility