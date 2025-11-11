  • Megjelenítés
Bajba került a hírszerzés - Egy egész hálózatot lepleztek le Oroszországban, kritikus adatokra pályáztak
Globál

Bajba került a hírszerzés - Egy egész hálózatot lepleztek le Oroszországban, kritikus adatokra pályáztak

Portfolio
Oroszország leleplezett egy, a pakisztáni hírszerzéshez (ISI-hez) köthető hálózatot, amely fejlett orosz légvédelmi és helikoptertechnológiát próbált kivinni az országból - közölte az indiai Economic Times.

Moszkva állítása szerint felszámolt egy, a pakisztáni hírszerzéshez (ISI) köthető hálózatot, amely Oroszországból légvédelmi rendszerekkel kapcsolatos technológiát igyekezett kicsempészni. Ez lehet az ISI első ilyen jellegű művelete az országban.

Az elhárítási akció során Szentpéterváron őrizetbe vettek egy orosz állampolgárt. A gyanú szerint katonai helikopterek és légvédelmi rendszerek fejlesztéséhez szükséges dokumentumokat, valamint a Mi-8AMTSh-V és a Mi-8AMTSh-VA típusú katonai szállító helikopterekre vonatkozó egyéb információkat próbált kivinni az országból – közölték az ügyet ismerő források.

A Mi-8AMTSh-V egy korszerűsített orosz katonai szállító és csapásmérő helikopter, a Mi-8AMTSh továbbfejlesztett változata. A Mi-8AMTSh-VA ennek sarkvidéki verziója.

A légvédelmi rendszerekkel kapcsolatban - a moszkvai jelentés szerint - a pakisztáni felet kifejezetten az Sz-400-as rakétarendszerek adatai érdekelték, mivel regionális riválisuknak, Indiának is az van. Új-Delhi korábban rövid összetüzésük során azt állította, Oroszországtól vásárolt Sz-400-as rendszerei legalább 5 pakisztáni vadászrepülőgépet megsemmisítettek. Ezzel szemben Iszlámábád Sz-400-as rendszerek megsemmisítéséről számolt be.

Még több Globál

Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden

Videó: hatalmas lángoszlop jelent meg az orosz égbolton, kulcsfontosságú üzemet lőtt szét Ukrajna

Kicsúszik az irányítás Netanjahu kezéből: váratlan helyen húz fel katonai bázist Washington

Kapcsolódó cikkünk

Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?
Orosz MiG-31-esekkel provokált volna az ukrán hírszerzés? Meghökkentő dolgokat állít a hírhedt FSZB
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility