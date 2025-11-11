Bajba került a hírszerzés - Egy egész hálózatot lepleztek le Oroszországban, kritikus adatokra pályáztak

Moszkva állítása szerint felszámolt egy, a pakisztáni hírszerzéshez (ISI) köthető hálózatot, amely Oroszországból légvédelmi rendszerekkel kapcsolatos technológiát igyekezett kicsempészni. Ez lehet az ISI első ilyen jellegű művelete az országban.

Az elhárítási akció során Szentpéterváron őrizetbe vettek egy orosz állampolgárt. A gyanú szerint katonai helikopterek és légvédelmi rendszerek fejlesztéséhez szükséges dokumentumokat, valamint a Mi-8AMTSh-V és a Mi-8AMTSh-VA típusú katonai szállító helikopterekre vonatkozó egyéb információkat próbált kivinni az országból – közölték az ügyet ismerő források.

A Mi-8AMTSh-V egy korszerűsített orosz katonai szállító és csapásmérő helikopter, a Mi-8AMTSh továbbfejlesztett változata. A Mi-8AMTSh-VA ennek sarkvidéki verziója.

A légvédelmi rendszerekkel kapcsolatban - a moszkvai jelentés szerint - a pakisztáni felet kifejezetten az Sz-400-as rakétarendszerek adatai érdekelték, mivel regionális riválisuknak, Indiának is az van. Új-Delhi korábban rövid összetüzésük során azt állította, Oroszországtól vásárolt Sz-400-as rendszerei legalább 5 pakisztáni vadászrepülőgépet megsemmisítettek. Ezzel szemben Iszlámábád Sz-400-as rendszerek megsemmisítéséről számolt be.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images