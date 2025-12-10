Az EU hamarosan lepaktál a világ legnépesebb országával – hatalmas üzlet készül

Az India–EU szabadkereskedelmi megállapodáshoz új lendületet adott az a Delhiben tartott magas szintű találkozó, ahol Piyush Goyal indiai kereskedelmi miniszter és Maroš Šefčovič európai kereskedelmi biztos megerősítették: továbbra is az év végi célkitűzés elérése a prioritás. A tárgyalások felgyorsítására vonatkozó döntést az is ösztönözte, hogy az Egyesült Államok idén nyáron több partnerrel, köztük Indiával szemben is vámemeléseket vezetett be.
A felek egybehangzóan úgy látják, hogy a kiszámítható ellátási láncok biztosítása és a piaci volatilitás csökkentése közös érdek, ami miatt még 2025 végéig nyélbe ütnék az üzletet.
Csakhogy a tárgyalások így sem konfliktusmentesek, a legnagyobb vitapont az EU január 1-jén életbe lépő karbonvámja (CBAM), amely a nagy kibocsátású importra, például acélra és cementre vet ki többletterhet. India úgy látja, hogy ez rejtett vámintézkedés, amely csökkentheti az ipari export versenyképességét, ezért részleges mentességet vagy fokozatos bevezetést kér, valamint pénzügyi és technikai támogatást. Brüsszel azonban nem kívánja feladni a CBAM-ot, amely a zöld iparpolitika egyik sarokköve, így valószínűbb, hogy az indiai igényeket átmeneti könnyítésekkel kezelik.
A tárgyalásokat nem akasztotta meg India és Oroszország kapcsolatainak kérdése, noha az EU többször jelezte fenntartásait az orosz kedvezményes olajimport miatt. Vlagyimir Putyin elnök múlt heti delhi látogatása inkább visszafogott reakciókat váltott ki Európában, ahol azt hangsúlyozzák, hogy a stratégiai együttműködés különválik az Ukrajnáról alkotott nézetkülönbségektől. Az elmúlt években létrehozott EU–India Kereskedelmi és Technológiai Tanács továbbra is erős alapot ad a kapcsolatépítésnek, és szakértők szerint akár hónapokon belül aláírható a megállapodás.
A leendő szabadkereskedelmi megállapodás mindkét fél számára jelentős gazdasági előnyöket kínál. Az EU hozzáférést nyerne India gyorsan bővülő piacához, cserébe vámcsökkentést vár többek között autókra, borokra, orvosi eszközökre és szellemi tulajdonjogi garanciák erősítésére. India jobb hozzáférést szeretne IT- és gyógyszeripari szolgáltatásai, valamint textilárai számára, továbbá rugalmasabb vízum- és munkavállalási szabályokat kér a képzett munkaerő számára.
A kétoldalú kereskedelem tavaly elérte a 120 milliárd eurót, és a felek szerint egy megállapodás lényegesen növelheti ezt a volument, az India–Egyesült Királyság között nemrég lezárt egyezmény pedig működőképes mintát adhat.
Elemzők úgy látják, hogy a háborús helyzet esetleges enyhülése tovább csökkentené az EU aggályait, és még inkább megnyitná az utat a stratégiai megállapodás előtt. Mivel mindkét fél célja kereskedelmi kapcsolatai diverzifikálása és a geopolitikai kitettségek csökkentése, erősödik az a várakozás, hogy a kereskedelmi megállapodás véglegesítése belátható időn belül megtörténik.
Címlapkép forrása: EU
